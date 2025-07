Los canteranos completan la libreta del míster

Marcos Menocal Santander Domingo, 13 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Trece canteranos. Trece futbolistas del Rayo Cantabria, algunos en edad juvenil, otros cedidos del primer equipo pero aún sin ficha profesional, completarán la lista de efectivos convocados mañana por José Alberto con el primer equipo del Racing para comenzar la pretemporada. O lo que es lo mismo, medio equipo. No resulta nada extraño que el primer día de trabajo estival los chavales sean legión en los entrenamientos. Ni lo es este año, ni tampoco lo ha sido en el pasado en el Racing ni, por supuesto, lo es en cualquier equipo de fútbol profesional. Ahora bien, a pesar de ello, no es lo ideal ni tampoco lo que pretendía el club para este arranque de curso.

Dos porteros, cuatro defensas, cinco mediocentros y dos delanteros. De todo, como en botica. El cuerpo técnico que dirige José Alberto comunicó ayer a los canteranos que se unirán al grupo mañana y que, en principio, salvo cambio de planes funcionarán a todos los efectos con el primer equipo y a medida que vayan llegando los refuerzos algunos combinarán los entrenamientos con los 'mayores' y con el Rayo Cantabria.

Por líneas, José Alberto ha citado a los porteros Laro y Álvaro. El primero ha estado cedido esta pasada temporada en el Escobedo, mientras que el segundo ha completado la campaña en el Rayo Cantabria. Obviamente, la portería es una de las posiciones más delicadas y en el caso del Racing se encuentra coja desde la marcha de Miquel Parera al Racing de Ferrol, por lo que el equipo necesita un refuerzo ineludiblemente para que le dispute el puesto a Jokin Ezkieta. La dirección deportiva, con Chema Aragón a la cabeza, no ha dado pistas aún de quién puede ser el sustituto del mallorquín, con el condicionante de que la jerarquía y el rendimiento que tiene actualmente Ezkieta implica que el futbolista elegido ha de llegar con una fuerte mentalidad ya que, en principio -aunque en el fútbol no haya nada escrito- el perfil que se busca es el de un portero que incremente la competencia, pero que pueda también saber cumplir si al final le toca esperar su turno. Tanto Laro como Álvaro se unirán en el inició de temporada a la espera también de que un cambio de planes les pueda dejar en el primer equipo, aunque no está previsto. Ninguno de los dos ha debutado por el momento con los de José Alberto.

En defensa, Aitor Crespo, Samu Calera, Jorge Salinas y Marco Carrascal apoyarán la línea de retaguardia durante las primeras semanas. El equipo necesita efectivos en todas las posiciones de la zaga y los cuatro parten como alternativas a lo que pueda venir. Con Salinas como el referente, tras un año en el que ha sido convocado con la selección española sub 18 y debutó con el primer equipo, habrá que comprobar qué fichajes llegan para reforzar una línea en la que el Racing sufrió en la última temporada.

Para la medular, cinco nombres: Solórzano, Sergió Martínez, Diego Díaz, Yeray Cabanzón y Neco Celorio. Aquí es donde más necesidades tiene José Alberto, debido a las salidas y también donde más empeño tiene Aragón en fortalecer el equipo. Tanto Yeray como Neco Celorio regresan después de haber dado un salto en sus carreras y mucho más rodados que cuando se fueron, por lo que ambos sí pueden representar una alternativa al mercado.

Y por último, la delantera, donde tan solo Juan Carlos Arana figura como tal en la libreta del míster. Izan y Rodrigo, este último juvenil, ejercerán de compañeros del canario en estos primeros días, pero sabiendo que, precisamente, en esta posición es donde el club pondrá todos los esfuerzos en acertar con jugadores que marquen la diferencia.

Temas

Real Racing Club