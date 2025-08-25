El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol | Racing

La celebración del triunfo

Los jugadores del Racing se acercaron a los más de 300 seguidores cántabros desplazados hasta Albacete

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:20

La vuelta a casa, con victoria, sabe mejor. Y aunque el partido se puso complicado, el triunfo final dejó a todos los racinguistas presentes en Albacete más que contentos. Porque no es lo mismo que la plantilla se acerque a los seguidores a ser consolados porque han perdido que a celebrar la consecución de tres puntos.

