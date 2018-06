El convenio de los Campos de Sport, muy lejos de firmarse pese a lo anunciado en 2017

Comenzaba el mes de abril de 2017 y el Ayuntamiento, a través de un comunicado, anunció que el nuevo convenio de utilización de los Campos de Sport de El Sardinero estaría firmado «en las próximas semanas». En concreto han pasado ya 63 semanas, y el asunto está lejos de arreglarse, tal y como reconoció el propio concejal de Deportes del Consistorio santanderino, Juan Domínguez.

El portavoz del Grupo Mixto y edil de Izquierda Unida en La Casona, Miguel Saro, realizó varias preguntas sobre el convenio después de la fiesta organizada sin permiso por el Grupo Pitma en el estadio y en la que la Policía desalojó a 200 personas del recinto. «¿Ha enviado alguna propuesta el Gobierno municipal al Racing sobre el uso del campo de El Sardinero?» También se refirió a si se prevé en la propuesta que la cesión sea a través de un arrendamiento o gratuita. Del mismo modo cuestionó la duración del nuevo convenio: «¿Indefinido o por tiempo limitado?» y si el Racing tendrá o no «la posibilidad de subarrendar temporalmente la infraestructura a otros para realizar otro tipo de actividades además de la deportiva o será facultad exclusiva del Ayuntamiento?». Y la última cuestión aludió a si se prevé que el mantenimiento del edificio recaiga exclusivamente en el propietario –el Consistorio– o asumirá el club también esa responsabilidad.

A estas demandas, Juan Domínguez respondió que el Ayuntamiento aún no se ha puesto en contacto con la actual directiva, aunque ambas partes «han mostrado su disposición a reunirse próximamente para trabajar sobre este convenio y otros temas».

Por lo demás, remitió a la respuesta dada en el Pleno del pasado mes de mayo: «Al no existir un texto definitivo y aprobado por ambas partes, no podemos anticiparnos a cómo quedarán las cláusulas definitivamente». En esa última sesión plenaria fue el Partido Regionalista de Cantabria el que preguntó. Sin embargo, la situación no ha cambiado desde entonces.

En cualquier caso, tanto el Ayuntamiento como el entonces presidente delRacing, Manolo Higuera, anunciaron en el primer semestre de 2017 que el nuevo contrato que regulara el uso de las instalaciones estaba a punto de firmarse. Sin embargo, nunca más se supo de su redacción.

Municipales

Los Campos de Sport son unas instalaciones municipales cuya utilización es exclusiva para el club gracias a que en los años ochenta el Ayuntamiento se comprometió a asumir la deuda y la reparación de su antiguo estadio, a cambio de la cesión de las antiguas propiedades del club. La redacción de aquel primitivo ya –han pasado más de 30 años– acuerdo no contempla apenas ninguna de las obligaciones de ambas partes. Por decirlo de algún modo, sólo se refleja que el Ayuntamiento es el propietario y que mientras el Racing exista será el único con capacidad para utilizarlo.

Es evidente que necesita una revisión; las últimas remodelaciones fueron ejecutadas por el Consistorio, como propietario, pero después de que mediara una reclamación, puesto que la corporación se negó en principio a ejecutar los trabajos.