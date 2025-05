«Nos está costando mucho dar el último paso»

Marcos Menocal Santander Domingo, 25 de mayo 2025, 23:24 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

«Mi conclusión final es que con 2-3, un equipo que quiere confirmar su candidatura al play off no puede dar tantas facilidades como ... hemos dado con el partido prácticamente ganado». Ese fue el resumen de un José Alberto que trataba de no demostrar que andaba tocado. Y sobre todo, como casi todo el mundo, sin poder creer lo que había pasado. «No es fácil hacer un valoración para mi en caliente después de la emociones», añadió. En esto tenía razón. Posiblemente la de ayer fue la rueda de prensa más difícil a la que se ha enfrentado desde que es entrenador del Racing. «Tenemos que competir mucho mejor esos minutos, esa es la realidad. No hemos sabido competir en los minutos finales», sentenció.

El míster recordó que «durante el partido se pasó por diferentes fases, algunas buenas y otras no» y apeló como única salida a un discurso sencillo de que «aún nos queda una oportunidad en el último partido y tenemos que confirmarlo en nuestra casa», en referencia al partido final ante el Granada. José Alberto fue muy directo al explicar los numerosos cambios en la alineación. «Creo que el partido fue tal cual como pensaba» y señaló que tenía claro que «se resolvería en el tramo final». Por eso se tomaron decisiones para reservar a jugadores importantes, porque según José Alberto, «a veces lo importante no es con quién empiezas». Su comentario acabó, de nuevo, con el mismo mensaje:«Hemos dejado pasar una oportunidad». El golpe anímico del empate de ayer no lo podía ocultar en su rostro, pero recordó que el éxito pasa por superarlo ya. «Si queremos jugar el play off e intentar subir a Primera... Esto es fútbol», indicó. «Tenemos que confirmar contra el Granada y ante nuestro público que queremos estar con los mejores», remató. Sus palabras querían ser positivas, aunque costaba que fueran convincentes del todo. «El equipo va a ofrecer la mejor versión y la mejor cara. Y lo vamos a hacer», explicó. Lo tenía que decir. Hasta ahí. Las frases Oportunidad perdida «Esto es fútbol y no acaba aquí. Si queremos subir a Primera tenemos que confirmarlo con el Granada en nuestro estadio» Decisiones técnicas «Creo que el partido salió tal cual imaginé. Sabíamos que se resolvería en los minutos finales y por eso hicimos la alineación y los cambios» Su estado de ánimo «Yo estoy a tope. Ahora no estoy para bailar una sardana, pero creo en mis jugadores y lo vamos a conseguir» «Vamos con todo» 'El Granada va a ir con todo el último día', le dijeron en la rueda de prensa de Elda, «y nosotros también», respondió. No quiso darle más importancia a la dinámica positiva con la que llegan los andaluces y señaló que «el Racing tiene tres puntos más y jugamos en nuestro estadio, nuestra gente y afición y si ganamos también entraremos con una dinámica positiva en el play off». José Alberto comparó lo que le ocurre al Racing con lo que le sucede también a sus rivales. «Dar el ultimo paso cuesta mucho. Nos esta penalizando. Hoy –por ayer– no hemos sabido competir al nivel que requería». Y fue más allá al asumir los errores que está cometiendo el Racing, ya que según el técnico «hoy es una cosa y el otro día puede ser otra y ese es el mayor problema, que cada día cojeamos de un lado y a veces es difícil encontrar solución». Por contra, reiteró que «ese último paso, que es muy difícil darlo, lo tenemos que dar en la última jornada. Es lo que hay». Los jugadores, la afición, el racinguismo... ¿Y cómo se encuentra el entrenador? «Yo estoy a tope. Ahora –por ayer, al término del partido– jodido ¿Cómo voy a estar? No estoy para bailar una sardana. Estoy jodido porque hemos dejado escapar una oportunidad, pero estoy bien», señaló el técnico, que reforzó su mensaje de apoyo al vestuario. «Creo en mis jugadores y tengo total confianza en que el domingo lo vamos a conseguir», sentenció, esta vez con un tono que fue más convincente. Sobre la afición, solo se limitó a agradecer. «A los que se han desplazado y a todos. No podemos exigirlos nada; están viajando, llenando el estadio... No podemos pedir nada». Para terminar quiso destacar «lo que está haciendo este equipo» y lanzó un mensaje en el que puede entenderse una carga de crítica:«¿Si queremos tirar todo por la borda?, lo tiramos, lo tiramos todos». El míster reconoció que el equipo estará «donde tenga que estar y las expectativas son que queremos jugar el play off. Y ahora jugamos contra un equipazo con una plantilla brutal y que tenemos que ser mejores que ellos para confirmar. No hay otra». «Tenemos la mentalidad correcta para el próximo partido» Javi Castro fue el jugador que habló por la plantilla ayer en Elda. El central madrileño fue parco en palabras, más que otras veces, pero lanzó un mensaje positivo en medio de la incertidumbre por la difícil situación que está viviendo el Racing. «Todos estamos muy unidos para conseguir el objetivo». El central no pudo ocultar que «en estas últimas semanas no se están dando las cosas». Desde la derrota en Cartagena, el equipo verdiblanco no ha levantado cabeza y solo el empate ante el Oviedo ha sido un bálsamo. Sin embargo, quiso ser optimista y disipar las dudas que existen. «Creo realmente que tenemos la mentalidad correcta para afrontar el partido del próximo domingo y conseguir un puesto en el play off», señaló. Castro admitió que «los aficionados estén frustrados, es normal, porque es algo que nos pasó más veces». El central lamentó que «a pesar de hacer mucho hincapié, hemos vuelto a tropezar con la misma piedra». Sin embargo, señaló El Sardinero como «un lugar donde nos sentimos cómodos y jugaremos una final que la afrontaremos como hay que hacer».

