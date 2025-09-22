Con calma y sin aspavientos, José Alberto López mostraba al final del partido frente al Córdoba su malestar por el penalti que, ya en el ... tiempo añadido, propició el empate andaluz en un compromiso que el Racing parecía tener encarrilado. «Lo que hemos visto en la última jugada del partido empaña lo que es el fútbol. Completamente. Es una accion fortuita donde mi jugador (Jorge Salinas) no sabe ni que hay un rival detrás. El adversario le busca el brazo, el árbitro está perfectamente colocado y ve perfectamente lo que sucede. Poco más puedo decir». Lo que sucedió fue que aunque en principio Muñiz Muñoz no señaló nada, la sangre en el rostro de Rubén Alves puso sobre aviso al VAR, que intervino para que el colegiado principal, tras la pertinente revisión, señalara un polémico penalti.

«Esa es la clave», se lamentaba JAL: «Hemos visto el fin de semana muchas acciones similares». «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR, porque está claro que no estamos utilizando bien una herramienta tan potente», insistía el técnico verdiblanco en la sala de prensa del Nuevo Arcángel.

En cuanto al partido en sí, que el Racing no supo matar cuando vencía 0-2 y jugaba contra diez futbolistas, lo resumía del siguiente modo: «Ha sido un partido muy intenso, de tú a tú. Hemos competido realmente bien cada duelo, con intensidad orden y rigor, y hemos tenidos dos momentos, una en cada tiempo en los que el Córdoba nos ha apretado, pero hemos sabido recomponernos y tenido muchas situaciones para marcar la diferencia».

Sin embargo, no fue así. Una vez más el Racing no supo dejar su portería a cero y tampoco los cambios permitieron cerrar el partido. «La clave -además del penalti- es no haberlo matado en una de las tantas contras que tuvimos en el tramo final, situaciones de unos contra uno para hacer el 1-3 y acabar el partido».

«Hemos tenido muchas situaciones para el 1-3, con contras muy, muy claras y hemos errado muchísimas. Teníamos el partido controlado, el Córdoba tampoco se estaba acercando y ganábamos primeras y segundas acciones, pero en una jugada fortuita llega ese empate que nos deja con muy mal sabor de boca», concluía.