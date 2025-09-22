El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iván Ania y José Alberto López. LOF
Fútbol | Racing

«Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»

José Alberto muestra su desacuerdo por el penalti señalado a Salinas en el tiempo añadido

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:19

Con calma y sin aspavientos, José Alberto López mostraba al final del partido frente al Córdoba su malestar por el penalti que, ya en el ... tiempo añadido, propició el empate andaluz en un compromiso que el Racing parecía tener encarrilado. «Lo que hemos visto en la última jugada del partido empaña lo que es el fútbol. Completamente. Es una accion fortuita donde mi jugador (Jorge Salinas) no sabe ni que hay un rival detrás. El adversario le busca el brazo, el árbitro está perfectamente colocado y ve perfectamente lo que sucede. Poco más puedo decir». Lo que sucedió fue que aunque en principio Muñiz Muñoz no señaló nada, la sangre en el rostro de Rubén Alves puso sobre aviso al VAR, que intervino para que el colegiado principal, tras la pertinente revisión, señalara un polémico penalti.

