«Debemos ser capaces de no responder siempre a los golpes, sino darlos nosotros primero»

Los resultados refrendan la labor de José Alberto en este inicio de temporada. Dos de dos. «Estamos viendo un equipo con una identidad muy clara», destacó el asturiano este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Ceuta. El técnico ve «continuidad respecto a lo que veníamos haciendo en otras temporadas. La plantilla sigue siendo la misma». Y también mejora. «A nivel ofensivo, seguimos teniendo recursos para generar; y a nivel defensivo, hemos mejorado, tenemos más compromiso de todo el grupo, manejando otros registros diferentes... En el último partido lo hemos interpretado bastante bien», aunque, «en dos despistes nos marcaron». Pero es «la línea a seguir. Construir como equipo».

Minutos antes de la comparecencia del míster, la selección española sub 21 anunció la convocatoria de Peio Canales, que se perderá el partido de la semana siguiente, en Almería, como Salinas, Sergio Martínez y Plamen Andreev. José Alberto no entró en los perjuicios. «Quiero dar la enhorabuena a todos los ros del club, que han participado en el proceso de Jorge Salinas, de Sergio, que han sido muchos técnicos de la cantera, desde la captación, al día a día. Todo el proceso de formación... Ellos son los que se tienen llevar los méritos. Yo sólo les he puesto«, valoró. Y, en cuanto a lo de Andreev y Canales, »lo esperábamos«. »Estamos orgullosos de que nuestros jugadores llamen la atención de las selecciones; habla muy bien del trabajo que se viene haciendo y del talento que tenemos«.

La de este viernes fue la primera sesión de entrenamiento del último en llegar: Pablo Ramón. José Alberto le ve «bien, ubicándose. Le conocemos muy bien de su etapa en Miranda. El año pasado no pudo disputar minutos, pero en pretemporada ha estado francamente bien, aunque no haya estado en su posición».

Cuando se le preguntó por los «matices» de su equipo con respecto a la temporada anterior, el técnico prefirió regatear: «No me gusta hablar sobre ello, porque hay mucha gente que nos escucha y es dar pistas a los rivales. Cada uno que los aprecie como puedas». Pero sí que se metió un poco en los objetivos que buscan las modificaciones. «Evidentemente, hemos cambiado cosas. Estamos permanentemente en evolución con nuestro trabajo. Lo importante es ser eficaces tanto a nivel defensivo como ofensivo. Tenemos que cuidar mucho más todavía los detalles», dijo, antes de ir a los ejemplos. «El otro día nos llegan dos goles en nuestro mejor momento, de dos saques de banda y eso no podemos dejar que suceda. Debemos ser capaces de golpear primero. El equipo muestra fortaleza para dar vuelta al marcador rival, pero tenemos ser capaces de no responder siempre a las hostias, sino darlas nosotros primero», agregó.

«Intentamos que el equipo sea lo más competitivo y equilibrado posible. Que sea capaz de defender mejor que en temporadas anteriores. Que ataque igual o mejor que en temporadas anteriores. El equipo, a lo largo de las temporadas, ha tenido una evolución muy marcada, especialmente en el capítulo ofensivo. Pero sí que somos conscientes de que a nivel defensivo tenemos mejora; estamos buscando soluciones. En estas dos primeras jornadas lo hemos conseguido y tenemos jugar mucho más concentrados todos los minutos del partido», añadió.

Llega el Ceuta, al que considera «un equipo incómodo, que tiene jugadores con experiencia, talento, es valiente... Su entrenador tiene una buena trayectoria. Va a venir a jugar al fútbol, es intenso». Y llamó a no engañarse por los resultados. «Aunque haya perdido en su casa, viene de hacer un buen partido contra el Sporting», comentó. «Es un equipo reconocible. No creo que varíe su forma de jugar por venir a El Sardinero», aunque, como siempre, prefiere mirar para adentro del vestuario: «Nosotros intentaremos imponer el nuestro. Estamos preparados para estar a nuestro mejor nivel mañana», explicó, antes de poner los pies en el suelo. «De nada regodearse en los dos triunfos. En los seis puntos. Mañana tenemos una oportunidad de encadenar una tercera victoria y debemos ir a por ella con todas nuestras fuerzas».

No entran en la convocatoria ni Maguette Gueye ni Clement Michelin, pese a que ambos han avanzado en sus recuperaciones. «Han tenido un proceso de recuperación similar. Clement ha aclerado y creíamos que iba a llegar, pero en una prueba final con Dani salvador no ha tenido buenas sensaciones. No hay una nueva lesión, pero preferimos esperar una semana con la garantía de que se encuentre al cien por cien», anunció el míster.

Por último, sobre el mercado, no se mojó. «Yo no estoy aquí para pedir. No sé quién va a venir. No sé cuántos van a venir. Sólo sé que mañana tenemos un partido contra el Ceuta y lo hemos preparado de la mejor manera posible», concluyó.