El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto da indicaciones a sus jugadores en el Carlos Belmonte. LOF

«Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra»

Tras la remontada del Racing ante el Albacete, José Alberto destaca lo «complicado» del partido «ante un equipo que ha sido por momentos muy combativo» | Para el técnico es esencial «la calma que han tenido en momentos de dificultad, para revertir un marcador muy complicado por dos veces»

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:15

El Racing se llevó los tres puntos del Carlos Belmonte con remontada y un total de siete canteranos en el césped durante el partido. Uno ... más que la pasada jornada ante el Castellón. Los goles de Andrés Martín y de Villalibre por partida doble –y ya lleva tres en dos jornadas– dieron el triunfo a los de José Alberto. «La diferencia entre ganar y perder un partido en esta categoría es tan pequeña como la que hemos visto hoy», decía el asturiano, que quiso destacar lo «complicado» del partido «en un escenario siempre muy exigente, contra un gran equipo, que por momentos ha sido muy combativo». El técnico no quiso hablar ni detenerse en polémicas. «Esto es la categoría. Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra. Fuera de juego que parece que no es, otro que parece que es… Son pequeños detalles», analizaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  7. 7

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  10. 10

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra»

«Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra»