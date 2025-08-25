El Racing se llevó los tres puntos del Carlos Belmonte con remontada y un total de siete canteranos en el césped durante el partido. Uno ... más que la pasada jornada ante el Castellón. Los goles de Andrés Martín y de Villalibre por partida doble –y ya lleva tres en dos jornadas– dieron el triunfo a los de José Alberto. «La diferencia entre ganar y perder un partido en esta categoría es tan pequeña como la que hemos visto hoy», decía el asturiano, que quiso destacar lo «complicado» del partido «en un escenario siempre muy exigente, contra un gran equipo, que por momentos ha sido muy combativo». El técnico no quiso hablar ni detenerse en polémicas. «Esto es la categoría. Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra. Fuera de juego que parece que no es, otro que parece que es… Son pequeños detalles», analizaba.

El técnico admitió que no había tenido ocasión de ver las jugadas de fuera de juego, pero no tiene dudas de las decisiones del colegiado. «Ahora es flanco automático. No hay ningún tipo de duda en cualquiera de las situaciones, ¿no?», comentó contundente. Lo que sí quiso destacar José Alberto fue «la calma que el equipo ha tenido en momentos de dificultad dentro del partido, para revertir un marcador muy complicado por dos veces». Y es que para el entrenador racinguista «hacer tres goles aquí en el Carlos Belmonte siempre es muy complicado y el equipo ha tenido la paciencia necesaria». Y es que para el asturiano la clave para dar la vuelta al marcador en los minutos finales ha sido la fe. «Creer en el partido, en el plan de partido y en el trabajo. Y seguir insistiendo en los que teníamos que hacer», sentenció.

Además, a pesar de contar con una plantilla a la que solo se han incorporado tres fichajes durante el verano y en la que varios canteranos disfrutaron ayer de la titularidad, entre ellos el juvenil Sergio Martínez, que por primera vez entró en el once inicial, el técnico quiso destacar el buen papel, a su juicio, de sus jugadores. «Todos los que han jugado han venido a un gran nivel, tanto los que han iniciado el partido como los cambios han aportado también mucho».

José Alberto valoró una de las claves del resurgir del Racing para remontar el partido. «Suerte. El balón parado también nos ha dado mucha rentabilidad en dos de los tres goles», analizaba el técnico. Aunque no quiso mermar las opciones de su equipo para llevarse los tres puntos al reducirlas a esa circunstancia. «Antes del gol del Albacete hemos tenido suficientes ocasiones para habernos adelantado», señalaba.

Sobre los aspectos a mejorar del Racing, el asturiano tiene claro que los cántabros tiene que pulir aspectos defensivos. «Creo que en nuestro mejor momento encajamos los dos goles de Albacete con dos saques de banda siendo muy poco contundentes. Es algo que tenemos que cuidar muchísimo, los detalles porque deciden partidos como el de hoy».

José Alberto no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer su presencia a los racinguistas. «Cuatrocientos aficionados un lunes 25 de agosto es una auténtica barbaridad», decía. «Lo único que pretendemos es que la afición se sienta orgullosa de ver a su equipo independientemente del resultado final. Y creo que hoy estarán orgullosos de lo que han visto en el campo y disfrutando la victoria», comentó.