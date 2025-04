Dentro de la curva, acelera

'Que vienen curvas'... Era una frase muy manida en el racinguismo antes de alcanzar este tramo decisivo de la competición. Y llegaron ya la ... semana anterior en El Alcoraz, de donde el Racing salió fuerte del derrape para avanzar con firmeza. Este domingo, ante el Deportivo, el equipo verdiblanco vio venir otro nuevo giro y aceleró. Con ese pisotón, encarriló el partido ya antes del descanso. Perdió adherencia en la segunda parte y pudo meterse en un lío tras tocar cuneta, pero le dio para pegar un buen mordisco a los rivales directos. A los de arriba y a la mayoría de los de abajo. Con cinco curvas por delante, la 'Jalgoneta' parece que carbura mejor semana tras semana. En el momento clave.

Quizá porque cuando el equipo volaba en la primera vuelta el míster apostaba por la continuidad semana tras semana, José Alberto ha optado por hacer lo mismo ahora que se acerca el final. Tanto en Huesca como frente al Deportivo, el único cambio fue el obligado en el doble pivote. Regresó Maguette Gueye tras su sanción y se emparejó con Vencedor, aprovechando que Aldasoro vio la quinta amarilla en El Alcoraz.

Racing Ezkieta, Michelin (Meseguer, min. 87), Mantilla, Javi Castro, Mario García (Saúl García, min. 87), Vencedor, Maguette Gueye, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Pablo Rodríguez (Rober González, min. 57) y Karrikaburu. 2 - 1 Deportivo Helton Leite, Petxarromán (Genreau, min. 83), Pablo Vázquez, Martínez, Obrador, Villares, José Ángel (Herrera, min. 63), Diego Gómez (Hugo Rama, min. 63), Mario Soriano (Bouldini, min. 83), Yeremay y Barbero (Eddahchouri, min. 71). Equipo arbitral: Orellana Cid, del Comité Andaluz, asistido en las bandas por Sarmiento Millet (Andaluz) y Estela Bravo (Aragonés). Cuarto: Domínguez Cervantes (Andaluz); González Francés (Canario) y AVAR:Gorostegui Fernández-Ortega (Vasco).

Goles: 1-0, min. 7: Javi Castro. 2-0, min. 45+: Karrikaburu. 2-1, min. 86: Genreau.

Amonestaciones: Amarilla al local Maguette Gueye y a los visitantes Mfulu, Martínez, Pablo Vázquez y Diego Gómez. Expulsó con roja directa a Genreau.

Incidencias: Campos de Sport de El Sardinero. Césped en buen estado en una tarde soleada. Se guardó un minuto de silencio por el Papa Francisco. 22.187 espectadores.

El partido iba más allá de lo terrenal. Entre el irónico tifo de La Gradona –'Inferno de que'– y el pique después de que un sector de la afición visitante interrumpiese el minuto de silencio por el Papa Francisco, la tarde ya empezaba a calentarse sin siquiera rodar el balón.

El Racing iba a marcar en el minuto 7. Íñigo Vicente ponía un córner muy cerrado, con una rosca endiablada. El portero la sacaba sobre la línea, con Pablo Rodríguez delante, como oposición. El rechace lo embocaba Javi Castro al fondo de las mallas. El árbitro, rápido, señalaba falta sobre Helton Leite. Pero en la sala VAR no estaban de acuerdo. La intervención divina en el fútbol moderno. Así que, tres minutos después, el colegiado se marchó hasta la pantalla y, en medio del teatrillo de ambos equipos, rectificó su decisión.

Los Campos de Sport entraron en ebullición. Como espuma de cerveza. «Yo quiero tomar...». Karrikaburu desaprovechó una buena llegada tras pérdida deportivista e Íñigo Vicente lo intentó con un disparo que se estrelló contra la valla publicitaria trasera.

Michelin, tipo habitualmente calmado y frío, este domingo andaba más humano. Debía haber visto la estadística de regates de Yeremay. Estratosférica. Así que el francés vio escenario propicio para la reivindicación. Con una excelente entrada, le quitó el balón al canario, que se fue a hacer la croqueta contra el césped. El lateral racinguista, exultante, jaleó a la grada. «Allez, allez».

Como a Ezkieta le dio un vahído y salieron a atenderle, a Mantilla le trajeron unas botas doradas. Una metáfora, quizá, de que el Racing andaba volviendo a su brillo. Al menos, al Deportivo lo estaba asfixiando en el centro del campo. Ingentes robos de balón y Yeremay, con los brazos en jarra, negando y renegando con la cabeza. La primera 'ocasión' gallega llegó en el minuto 27. De rebote. Un saque de esquina lo despejó Karrikaburu, la pelota pegó en la testa de Barbero y se marchó fuera.

Minutos clave 7 min. El Racing, tras confirmar el VAR el gol, se adelanta en el marcador gracias a un tanto de Javi Castro. 45 min. En el tiempo añadido de la primera parte, y cuando el Racing no estaba bien, Karrikaburu hizo el segundo. 86 min. El Deportivo recorta distancias por medio de Genreau y aprieta al Racing en los compases finales.

El equipo verdiblanco fue perdiendo fuelle en ataque, aún sin pasar excesivo peligro atrás, en el tramo final de la primera parte y el Deportivo sí que empezó a pisar área. Mantilla interceptó un disparo de Diego Gómez que, si bien no iba muy fuerte, llevaba dirección hacia la meta cántabra. YYeremay, tras una buena maniobra y a la media vuelta, la pegó desviado desde la frontal.

Pero cuando menos bien estaba el Racing, tiró de talento y pegada. Tiempo añadido. En un robo en el centro del campo, Vencedor le puso un fantástico balón a la carrera de Karrikaburu, que se plantó solo, aunque escorado, frente a Helton Leite. El navarro, certero con la diestra, batió al guardameta brasileño para hacer el segundo. Hacía tiempo, bastante, que el racinguismo no se marchaba tan tranquilo al descanso de un encuentro.

Tampoco cambió mucho la película tras el paso por los vestuarios. Los verdiblancos continuaron a lo suyo, con su presión alta y con su, por qué no, buscar algún gol más. El Deportivo, timorato, no se parecía mucho al de la vitola que traía a Santander de segundo mejor visitante de la categoría. Yeremay, rabioso, la pegó fuerte y la mandó a la grada. Y Barbero cabeceó desviado un centro con el exterior del canario. No había mucho más que rascar, de momento, del lado blanquiazul.

Como la cosa iba bien, José Alberto no se demoró demasiado en hacer cambios. Sin arriesgar mucho, pero por dar descanso y minutos a partes iguales a los entrantes y los salientes, respectivamente. Rober González fue el sustituto de Pablo Rodríguez en la mediapunta.

En corto Mordisco Con este triunfo y los tropiezos rivales, el equipo cántabro se coloca a dos puntos del líder, empatado con el segundo y cuatro sobre el cuarto La regularidad, a mejorar A los de José Alberto les faltó dar continuidad tras el descanso a sus mejores momentos del primer período del encuentro

Yeremay se estaba poniendo revoltoso y Mantilla le hizo un placaje. En el lanzamiento de falta de José Ángel, Ezkieta agarró la pelota con acierto. Ahora sí, el Deportivo se hizo con el mandó del encuentro y el Racing se metió un poco más atrás, con la calma que da la ventaja por dos tantos. Pero bueno, que tampoco está bien relajarse demasiado. Porque una volea de Barbero rebotó en un par de piernas racinguistas y, por fortuna, se marchó fuera.

El partido se puso un poco pesadete. Y el Racing, quizá conservador en exceso. José Alberto hizo dos cambios. Retiró a Íñigo Vicente y a Karrikaburu y metió a Marco Sangalli y a Ekain. El Deportivo perdió presencia en campo cántabro pero no ganó en nada. Para los que estaban al solete, ni tan mal, hacía bueno. A la sombra hacía fresquete como para encima aburrirse.

Se marchaba el entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, de la Tribuna Oeste de los Campos de Sport pasada la media hora del segundo tiempo. Debió pensar que no había mucho más que ver por aquí. Pero, antes de salir por el vomitorio, hizo una 'paradinha'. Yeremay batía a Ezkieta. Ojo, que hay partido. El asistente levantó la bandera, anulando la acción y el serbio reemprendió la marcha.

Parada para nada

A Ezkieta le pasa que, con la absurda norma de señalar los fueras de juego mes y medio después de sucedidos, le anulan los paradones. Como el que le hizo a Eddahchouri. A lo torero. De rodillas y con una mano. Tensa. Salvó la renta. Pero el tardío resorte en el brazo del asistente dejaba la acción en nada.

El caso es que el Racing estaba tentando demasiado a la suerte. Paunovic se perdió el 2-1 del Deportivo. Genreau llevaba tres minutos en el terreno de juego. Andaba fresco. Y le quitó el dorsal a Mario García en la carrera emparejados. El franco-australiano le pegó fuerte para batir a Ezkieta y abrir el partido al borde del tiempo añadido. José Alberto bajaba algún santo y blasfemaba para dentro en el banquillo.

Minutos para el sufrimiento y el oficio. El técnico asturiano introdujo a Meseguer y Saúl García por los dos laterales: Michelin y Mario García. La grada de los Campos de Sport se dio cuenta de la debilidad del equipo y comenzó a apretar. Empujón necesario. Y, en un momento muy adecuado, Andrés Martín se encargó de apagar definitivamente el conato de incendio. Listo, robó el balón y se marchó hacia la portería. Forzó la expulsión de Genreau y mató el choque definitivamente.

Se acabó y el Racing se colocó a rebufo de un Levante, segundo, que ya sólo le aventaja en la diferencia de goles particular. Y a dos de un líder, Elche, al que se le apaga la bengala. Además, cuando uno mira por el retrovisor, ve al cuarto clasificado bien pequeñito, a cuatro puntos. La fiesta posterior al triunfo en los Campos de Sport sonó como hacía tiempo que no sonaba. Con la ilusión retumbando en el corazón de El Sardinero.