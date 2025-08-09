El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Porteros del Racing, en un entrenamiento de esta pretemporada. Juanjo Santamaría

Una doble cita ante el Cagliari para cerrar la pretemporada del Racing

El Racing se despide hoy de los amistosos veraniegos con dos partidos ante un rival de la Serie A italiana y regresa a El Sardinero siete días antes del arranque liguero

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El Racing despide su pretemporada con dos turnos y acento italiano. A las 11.00 horas en los Campos de Sport de Astillero y ... a las 19.00 horas en El Sardinero. Dos escenarios para un mismo ensayo general ante el Cagliari que sirve como cierre del verano y prólogo del regreso a la competición oficial. Hoy, el equipo de José Alberto se prueba por partida doble frente al Cagliari, en lo que supone el último ensayo general antes de que la temporada eche a andar oficialmente el próximo sábado en los Campos de Sport frente al Castellón (17.00 horas).

