Una doble cita ante el Cagliari para cerrar la pretemporada del Racing

El Racing despide su pretemporada con dos turnos y acento italiano. A las 11.00 horas en los Campos de Sport de Astillero y ... a las 19.00 horas en El Sardinero. Dos escenarios para un mismo ensayo general ante el Cagliari que sirve como cierre del verano y prólogo del regreso a la competición oficial. Hoy, el equipo de José Alberto se prueba por partida doble frente al Cagliari, en lo que supone el último ensayo general antes de que la temporada eche a andar oficialmente el próximo sábado en los Campos de Sport frente al Castellón (17.00 horas).

Dos partidos en un solo día. Dos alineaciones, dos oportunidades para ajustar detalles y, sobre todo, un reencuentro con la afición en El Sardinero, donde no se juega desde mayo. Todavía no hay fichajes rimbombantes, solo la incorporación del búlgaro Plamen Andreev, y para nutrir aún más la portería que defiende invariablemente Ezkieta. Lo que sí hay es una pretemporada inmaculada que respalda el trabajo hecho, por lo menos si se atiende a los resultados: cinco partidos, cinco victorias. Eibar, Avilés, Sporting, Athletic y Osasuna han sido los rivales que han ido alimentando la confianza de un bloque que apenas se ha tocado.

Y precisamente por eso, por la continuidad, hoy importa más el cómo que el quién. José Alberto, que todavía no ha perdido en esta fase de preparación, quiere más que resultados. Busca automatismos, conexiones, ritmo. Quiere un equipo reconocible desde el primer minuto de Liga. Y qué mejor piedra de toque que un rival de Serie A italiana.

El Cagliari, que aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto Seve Ballesteros, también llega a Cantabria con los deberes casi hechos. Bajo la dirección del recién nombrado Fabio Pisacane, los italianos han completado una gira veraniega de nivel. Derrotaron al Ospitaletto, cayeron frente a Galatasaray y Hannover 96, y vencieron al Saint-Étienne. En su plantilla, nombres como el de Roberto Piccoli -que marcó diez goles el curso pasado- y una mezcla de juventud y experiencia que pone a prueba a cualquier defensa.

La cita cántabra será también su último examen antes del debut liguero frente a la Fiorentina el 24 de agosto. Y aunque para ellos se trate de un compromiso internacional más, saben que El Sardinero con gente siempre tiene algo distinto, aunque sea en agosto. Una jornada de fútbol con acento sardo, pero corazón verdiblanco. Un día para afinar, para disfrutar y para corregir.

Los abonados, gratis

Los abonados racinguistas podrán disfrutar de ambos encuentros totalmente gratis, pero para ello es necesario que hayan retirado una de las invitaciones que el Racing puso a su disposición en el Anexo de la Tienda en El Sardinero en la jornada de ayer. Para el segundo, en el regreso a los Campos de Sport antes del estreno liguero, deberán mostrar su abono para este curso en el acceso.

El público en general deberá adquirir una entrada -el precio para los adultos es de 18 euros, diez para los júnior entre 14 y 17 años y cinco para los niños- en la taquilla de Astillero para ver el partido matinal, y a través de la plataforma online de venta de entradas del club podrá hacerse con la suya para el duelo de la tarde con un coste que varia entre cinco y 30 euros, en función de la edad y la zona del estadio.