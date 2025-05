A sus 38 años, Germán Sánchez se retira. Lo anunció esta semana tras acabar su última temporada con el San Fernando, equipo en el que ... empezó hace 17 temporadas y en el que ha querido colgar las botas. Por el medio, seis campañas en Segunda y tres en Primera. Dos de sus equipos fetiche fueron el Racing y el Granada y ahora se enfrentan por un billete a la élite. El defensa adelanta «un partido en el que nadie puede fallar y por tanto con la tensión que solo tienen las finales». Señala a El Sadinero como «una ventaja» y repite una y otra vez que «no importan mucho las rachas de cada uno cuando se llega a un final así». Para él, el domingo será un día tranquilo, porque «uno de mis dos equipos estará en el play off».

-El domingo se enfrentan el Racing y el Granada y el que pierda se queda sin ninguna opción de ascenso ¿Cómo ve usted el partido?

-Va a ser un día con una tensión brutal. El Granada llega con dos victorias consecutivas y el Racing un poco peor, pero en este tipo de encuentros no importan mucho las rachas con las que vengas o las que hayas tenido. Es un partido que se juega de poder a poder, que depende de lo que hagas ese día. De lo que no hay duda es de que va a ser un partido vibrante y que es complicado decir quién lo puede ganar.

-Después de lo visto en esta Liga, ¿se imaginaba un final así para el Racing?

-Es cierto que ha llevado una regularidad durante tres cuartos de temporada impresionante, pero luego ha ido perdiendo esa frescura. Es una lástima, porque entiendo que eso causa una frustración en el futbolista y en el aficionado, pero las Ligas son así. Son largas, se pasa por buenos momentos y malos, pero realmente al final siempre acabas donde te mereces.

-¿No le pareció irreal lo que estaba haciendo el Racing al principio de Liga?

-Irreal no, pero es evidente que sorprendió a todos. Era un juego alegre, rápido, eficaz y sumó puntos y por eso, gracias a todos esos puntos, en la segunda vuelta que ha bajado un poco ese juego ha seguido muy arriba. Esos puntos se los mereció, los ganó justamente, pero la Liga son 42 jornadas. La Segunda es muy larga, a veces demasiado, y hay equipos a los que se les puede hacer larga. Insisto, lo que no hay duda es que en una competición que es así y es difícil que en algún momento no te ponga en tu sitio.

-¿Ha seguido de cerca a los dos, al Racing y al Granada?.

Sí, a los dos. Fui a ver al Racing contra el Cádiz, y vi a un equipo muy difícil de ganar. Tenía una racha de visitante estupenda. Sus jugadores eran muy resolutivos. El Granada empezó irregular y ya va por tres entrenadores. Cuando un equipo cambia tres veces de entrenador no es que vaya mal es que va muy mal. Sin embargo, ahora con Pacheta lleva seis de seis y ha apurado sus opciones.

-¿Cree de verdad que jugar en El Sardinero le da ventaja al Racing o más presión?

-Yo he estado en el campo ahí abajo y sé cómo aprieta la afición y lo que se siente cuando juegas de local. Es una afición sabia e inteligente y sabe que esta vez se la necesita.

-¿Cómo se juegan estos partidos?

-Pienso que es más que un partido de play off, porque esta vez no hay vuelta, el que pierda se va y realmente pienso que la experiencia es un grado. Creo que el Granada tiene un poco más que el Racing, pero la calidad de los jugadores del Racing es muy grande. Es un partido de tú a tú.