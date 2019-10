Fútbol | Racing Ania: «El domingo viene uno de los mejores equipos de la categoría» Iván Ania, junto a su equipo técnico en un entrenamiento. / Daniel Pedriza Iván Ania sabe de la dificultad del próximo rival del Racing, el Girona, pero «los puntos valen lo mismo que contra el Mirandés» SERGIO HERRERO Santander Viernes, 4 octubre 2019, 18:02

«Vamos a intentar ganar el partido, pero sabemos lo que tendremos enfrente», reconoció el técnico del Racing, Iván Ania, en la rueda de prensa previa al partido del domingo -20.30 horas- frente al Girona. «Viene uno de los mejores equipos de la categoría. Uno de los proyectos con mayor presupuesto», agregó, antes de decir que «los puntos valen lo mismo contra el Mirandés que contra el Girona».

El técnico asturiano volvió a defender el juego de su equipo en Albacete. «Hay veces que cuando no eres un equipo muy combinativo o muy vistoso parece que no has hecho un buen partido. Ellos no tuvieron ni una ocasión clara en los noventa minutos. Estuvimos muy sólidos defensivamente y creamos tres ocasiones claras. El Albacete es un equipo que necesita muy poco para ganar los partidos y conseguimos que no nos generara ningún peligro. Eso también es jugar bien», argumentó, pese a que se decanta por otro estilo si pudiese elegir: «Me encanta tener el balón, pero a veces esas posesiones son irreales, porque no es lo mismo tocar entre centrales que en campo rival». De momento, contra el Girona, Ania descartó -al menos de forma pública- el juego directo. «Ellos son muy altos y en esa batalla sería muy difícil que saliésemos ganadores».

El míster racinguista es consciente de que «nuestro mayor potencial está en las bandas». «Cuando juegas con dos puntas es más fácil llegar por fuera. Nuestra zona más desequilibrante son las dos bandas. Es a lo que más miedo le tienen los rivales. En un equipo tienes virtudes, defectos. Hay que sacar el mayor rendimiento a las primeras y que te penalicen lo menos posible las segundas», comentó, aunque también ve beneficios en jugar con un mediapunta, «porque Enzo y Cejudo se mueven muy bien entre líneas». Precisamente, Ania fue cuestionado por el estado físico de su máximo goleador, que actúa habitualmente en la banda derecha: «Yoda no es baja. Hoy hizo trabajo aparte, pero vamos a hacer todo lo posible para que pueda llegar».

El Racing, pese a encadenar cuatro partidos consecutivos sin perder, sigue acechado por los puestos de descenso. «Agobio no hay. Tenemos que sumar de tres en tres. Vas partido a partido, pero somos conscientes de cual es nuestro objetivo: la permanencia. Debemos sumar de tres en tres en casa», concluyó.