Jeremy celebra un tanto esta temporada. Daniel Pedriza
Fútbol | Racing

Ecuador convoca a Jeremy

El delantero camargués recibe la llamada de Beccacece, debutará con la TRi y es la cuarta baja para el partido ante el Granada

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Jeremy da el salto a la selección absoluta de Ecuador. El camargués debutará con la absoluta de la Tri después de que su seleccionador, Sebastián ... Beccacece, haya anunciado una larga lista de 27 futbolistas en la que figura el delantero del Racing. Internacional sub 19 con España y sub 20 con el país de origen de su familia, ahora el técnico argentino le ha llamado para participar en los amistosos frente a Canadá y Nueva Zelanda, preparatorios para el Mundial 2026 y que se disputarán los días 14 y 18 en Estados Unidos.

Te puede interesar

