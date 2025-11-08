Ecuador convoca a Jeremy

Jeremy da el salto a la selección absoluta de Ecuador. El camargués debutará con la absoluta de la Tri después de que su seleccionador, Sebastián ... Beccacece, haya anunciado una larga lista de 27 futbolistas en la que figura el delantero del Racing. Internacional sub 19 con España y sub 20 con el país de origen de su familia, ahora el técnico argentino le ha llamado para participar en los amistosos frente a Canadá y Nueva Zelanda, preparatorios para el Mundial 2026 y que se disputarán los días 14 y 18 en Estados Unidos.

Todo a pesar de que el argentino rebajó hace unos días las expectativas, lo que no impidió que tanto el Racing como el propio futbolista estuvieran muy atentos a una posible llamada al Pichichi de Segunda División que finalmente se ha producido. «Lo estamos siguiendo muy de cerca y es un jugador que tendrá que sostenerlo en el tiempo. Es muy joven y también llamo siempre a la prudencia. Con calma, con tiempo, llevar los procesos naturales, pero si se puede acompañar desde una coherencia para no generar una sobrecarga, puede ser interesante, sobre todo cuando uno representa a un país», decía en su momento.

Son embargo, el actual seleccionador ecuatoriano, buen conocedor del fútbol español, donde ha trabajado en el banquillo, ha decidido citarle. Solo falta ahora que vista la Tri para que se una a la lista de futbolistas que han alcanzado la internacionalidad absoluta con el Racing.

La llamada de Jeremy supone la cuarta baja para el partido frente al Granada, siguiente compromiso de los verdiblancos tras el de este domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Segunda División no se detiene por las ventanas internacionales y los racinguistas sumarán a la del canterano, recién confirmada, las ausencias de Puerta (con la absoluta de Colombia), Peio Canales (sub 21) y Andreev (sub 21 de Bulgaria). Todo un roto para JAL, que incluso puede perder un quinto futbolistas, y otro titular, si en los próximos días Marcelo Bielsa decide convocar a Facu González con Uruguay.