Las taquillas de los Campos de Sport. Daniel Pedriza
Fútbol | Racing

Las entradas para Albacete, ya disponibles en las taquillas

Con 207 peticiones de abonados, no ha sido necesario efectuar un sorteo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:34

Las entradas para el partido frente al Albacete (Carlos Belmonte, lunes 25 a las 19.30 horas) ya están disponibles en las taquillas de los ... Campos de Sport, de modo que todos los abonados que las reservaron y no lo hayan hecho ya pueden retirarlas. Al registrarse 207 peticiones no ha sido necesario sorteo, puesto que el club manchego envió 460 billetes.

