Las entradas para Albacete, ya disponibles en las taquillas

Las entradas para el partido frente al Albacete (Carlos Belmonte, lunes 25 a las 19.30 horas) ya están disponibles en las taquillas de los ... Campos de Sport, de modo que todos los abonados que las reservaron y no lo hayan hecho ya pueden retirarlas. Al registrarse 207 peticiones no ha sido necesario sorteo, puesto que el club manchego envió 460 billetes.

El club solo sehabía reservado 24 para compromisos, patrocinadores y su propio personal, de modo que el resto se repartió, como es habitual, entre peñas y abonados, a razón de 218 cada grupo. En consecuencia, más allá de que la APR agote todas las que tiene a su disposición o pueda devolver algunas, ha podido incluso salir a la venta un puñado de entradas para el público en general a un precio de 20 euros.

El plazo para comprar las entradas termina mañana, jueves, a las 12.00 horas para comprar sus localidades, según informa el Racing por ser la fecha límite comunicada por el club manchego por motivos organizativos y de seguridad. Se trata de localidades nominativas para las que se exige presentar en DNI y el pago debe hacerse en efectivo.