«El equipo está con ganas de reivindicarse»

«Con ganas de reivindicarse», así está el Racing, según José Alberto, después de la dolorosa derrota contra la Cultural Leonesa. «Después de un partido, ... viene otro». Efectivamente, el domingo, en Córdoba. «Despues de una derrota, cuanto antes mejor para todo». A ver si es verdad. «La semana ha sido buena. Hemos hecho autocrítica como corresponde, hemos trabajado bien, tenemos el partido claro y con ganas de competir», agregó el técnico verdiblanco.

En principio, Maguette Gueye no estará en el Nuevo Arcángel. Después de casi mes y medio de ausencia, «ha hecho entrenamiento parcial ayer y hoy ha completado la sesion. Mañana esperaremos a ver cómo se siente, pero viene de un periodo largo inactivo y preferimos ir con calma».

Otra de las noticias de la semana es la convoctoria de Peio Canales para la disputa del Mundial sub 20. Sin entrar demasiado en el asunto, el asturiano mostró su malestar por la situación. «Es un tema que siempre preguntáis, pero que no me corresponde. Puedo dar mi opinión: este tipo de torneos se debería jugar en momentos en los que no esté la temporada vigente. Debemos adaptarnos ytenemos alternativas«, afirmó. Eso sí, dijo estar »contento« por el futbolista y tampoco le pilla de nuevas. »Cuando firmamos, entendíamos que podíamos perderlo durante un tiempo«, agregó, antes de desvelar que, »desde el Comité de Entrenadores y la Federación están trabajando para darle solución«.

Justo antes de la rueda de prensa previa al choque de Córdoba, LaLiga publicó los límites salariales. Para un meridiano José Alberto, «son una gran mentira. sólo te indican si la gestión del club es buena o mala. Lo importante no es el límite, sino el gasto real en plantilla, pero eso no se hace público. No interesa a nadie».

Con respecto al rival, el asturiano considera al Córdoba «un equipo con potencial, que se ha reforzado para dar un paso más esta temporada. Es muy reconocible, valiente, juega muy ancho y con un ritmo de balón muy alto. A nivel ofensivo te exige muchísimo. Es valiente para tirar la línea adelantada y es de los que más lejos de su portería defiende». Unos requisitos que exigirán al Racing «competir bien y ser un equipo cohesionado, que no tenga ninguna desconexión a lo largo del partido».

El final del mercado de fichajes ha resucitado en la plantilla a Suleiman Camara, que vuelve a contar para José Alberto. El técnico dijo que el catalán «está trabajando muy bien. Estoy muy contento por él. Da todo lo que tiene en el día a día. Es una persona extraordinaria y se merece tener más minutos. Si no los tiene es por las dificiultades para elegir en esa zona y la competencia. Pero tiene una energía muy positiva ahora».

El entrenador explicó que su método de trabajo implica analizar «bien cada partido, del que venimos, al que vamos. Y a partir de ahí, tomar decisiones». Y destacó que «este año tenemos más posibilidades. Muchas alternativas» algo que espera que no afecte a los futbolistas si entran o salen del once. «Tenemos que dar un paso de madurez todos, desde el cuerpo técnico hasta el último jugador, para darnos cuenta de que todos somos importantes y vamos a tener minutos. Lo importante es llegar a los últimos diez partidos en una situación buena para pelear por todo», argumentó.

Cuestionado sobre si la tardía llegada de algunos de los refuerzos y, en algunos casos, sin preparar bien la campaña, José Alberto fue claro: «Estamos en pretemporada. El que no se dé cuenta es que no lo quiere ver. El equipo está en construcción. Hemos cambiado muchas cosas. Siguen jugadores de la temporada pasada y el cuerpo técnico, pero ha venido gente nueva; hay situaciones dentro de la plantilla que cambian. Necesitamos acoplar, trabajar, integrar más nuestra idea dentro de nuestros jugadores. Todos nos tenemos que conocer bien y la realidad es que llevamos poco tiempo trabajando juntos».

El técnico del Córdoba, el exracinguista Iván Ania, había dicho unos minutos antes que veía al Racing peleando en la parte alta de la clasificación y que lo de la Cultural Leonesa fue un accidente. «Iván es mi amigo. Estoy súper de acuerdo con él», sonrió José Alberto, antes de afirmar que él también ve «al Racing arriba y evidentemente lo del otro día fue un partido muy malo por nuestra parte. Nos toca analizarlo como lo hemos hecho, ser autocríticos y encajar la corrección. Ahora hay que mirar hacia delante. Con las cuatro victorias anteriores nadie sacó el pecho y ahora, después de la derrota, tampoco vamos a estar todo el día lamiéndonos las heridas».

Lo cierto es que la resaca del partido perdido contra el colista es larga. «Las derrotas siempre duelen, independientemente de cómo sean. Y siempre hay motivos por los que caes derrotados. A veces es acierto del rival y otros desacierto tuyo. Es una categoria de acierto y error. El otro día fue absolutamente todo en contra. Nuestra energía fue muy mala para afrontar el partido y no se puede volver a repetir. Hay que ser autocrítico siempre, en la victoria y en la derrota. Una buena bofetada a tiempo a veces viene bien, para que nos haga levantar las orejas, estar alerta y ser siempre un equipo competitivo», concluyó el entrenador verdiblanco.