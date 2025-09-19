El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, en el banquillo del Carlos Belmonte. LOF

«El equipo está con ganas de reivindicarse»

«Estamos en pretemporada. El equipo está en construcción», dice José Alberto en la previa de la visita al Córdoba

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:28

«Con ganas de reivindicarse», así está el Racing, según José Alberto, después de la dolorosa derrota contra la Cultural Leonesa. «Después de un partido, ... viene otro». Efectivamente, el domingo, en Córdoba. «Despues de una derrota, cuanto antes mejor para todo». A ver si es verdad. «La semana ha sido buena. Hemos hecho autocrítica como corresponde, hemos trabajado bien, tenemos el partido claro y con ganas de competir», agregó el técnico verdiblanco.

