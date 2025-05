«Este escudo es nuestro; hay que luchar por él, hay que dejarlo todo»

Agustín de la Peña, 'Pin Peñucas' (Santander, 1950), es toda una institución en el Barrio Pesquero. Propietario del célebre restaurante Los Peñucas —frecuentado por cántabros ... y turistas— también lleva el fútbol en la sangre, es el padre del exjugador Iván de la Peña. Con el Racing en el punto de mira, no se anda con rodeos: «Lo primero es empatar o ganar contra el Granada».

–¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing?

–Cuando me hice socio del Racing con quince años. He visto al club en Tercera, Segunda B, en Segunda y en Primera. He vivido de todo, son sesenta años de socio.

–¿Qué siente por el equipo?

–Estar siempre con él, estar ahí. Lo que no entiendo es que el presidente diga que lucha contra la autodestrucción que percibe. No sé qué autodestrucción dice, cuando el estadio cuenta con capacidad para 22.000 espectadores y tiene una media de 19.000 personas durante toda la temporada. Qué autodestrucción cuando está todo el público con el Racing. Que les llevan 'a cuchus' del hotel al estadio'. ¿Más se puede hacer? Dice que no tiene redes sociales, pues que no las haga caso. Dentro del campo, la afición está con el Racing está al 200%.

–Hablemos de la actualidad. ¿Qué balance hace en general de la temporada?

–La temporada es buena, por supuesto. Lo que pasa es que las perspectivas que había al principio han cambiado. En septiembre dije que íbamos a subir a Primera División. Después de empatar aquí contra Almería y Eibar, en el tercer y cuarto partidos vi que teníamos un equipo muy compensado y muy bonito de ver. Lo que pasa es que ha habido un cambiazo de los jugadores, no hemos seguido el ritmo apropiado con la gente que había y estamos en un momento muy delicado.

–¿Qué está fallando en los últimos partidos?

–No sé, ganas tienen que tener. Los primeros beneficiados son los jugadores porque se revalorizan. No es lo mismo jugar en Primera que en Segunda. Pero es que hay jugadores que tienen que jugar y no les ponen, creo que el vestuario no está al 100% unido y hay jugadores que han sido imprescindibles cuando les sacábamos once puntos al segundo y se han quedado bloqueados y no les sacan. Tienen que estar mosqueados, con razón.

–¿Confía en la continuidad de José Alberto?

–Para eso está el presidente y la directiva que son los que pagan. Yo tengo mi opinión, pero no digo nada, Los resultados dirán.

–Acerca de la rueda de prensa que dio Higuera sobre la autodestrucción. ¿La considera adecuada?

–No creo que el mensaje fuese adecuado. La carta que hizo hace varias semanas tampoco debió hacerse en ese momento, cuando el equipo estaba arriba. Esas cartas se escriben al final de la temporada. Hemos estado ahí, mira el Mirandés. Hablamos de presupuestos, pero, ¿cuánto nos han costado Andrés Martín y Arana? Tampoco tenemos un presupuesto tan malo. Hay equipos en Primera División que quedan mejor que otros y con la mitad de presupuesto.

–En el play off, ¿hay algún equipo al que le tengas más miedo que a otro?

–Le tengo miedo a todos. El Mirandés nos ha ganado aquí y allí. El Oviedo le hemos ganado allí y ha empatado aquí, pero desde el cambio de Paunović, se ha compensado muy bien el equipo y yo creo que está más fuerte que nosotros. Lo primero, hay que empatar o ganar al Granada. Eso sí, soy de los que dicen, que si el Racing juega con el equipo que empezó la temporada, podemos subir.

–¿Ve al equipo preparado para ascender esta temporada?

–Siempre y cuando jueguen los que tienen que jugar.

–¿Cómo afectaría a la hostelería si algún día el Racing volviese a Primera?

–Iba a ser un 100% más de lo que tenemos de Segunda, aunque equipos como Oviedo, Gijón, Zaragoza y Mirandés, han estado aquí y ha venido mucha gente, pero bueno, lo importante es que podamos subir., Luego ya, que venga lo que venga.

–Si pudiera hablar con los jugadores antes del partido contra el Granada. ¿Qué les diría?

–Lo mismo que diría, que en paz descanse, Nando Yosu: «Chicos, (mientras se golpea en el pecho) este escudo es nuestro, hay que luchar por él, hay que dejar todo lo que tengamos ahí. Es el último partido para jugar el play off, hay que darlo todo y sino, nos vamos para casa. O ganamos, o para casa». Hay que jugar como empezó la temporada en agosto.