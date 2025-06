Examen estival para la cantera

A falta de tres semanas para que el 14 de julio comience la pretemporada, el Racing cuenta con 16 futbolistas de la primera plantilla que ... continúan del curso anterior, a los que hay que unir a Mario García y Jeremy Arévalo. Faltan por llegar fichajes (aún no se ha producido ninguno) y también puede haber bajas, tanto por cesión (es una posible alternativa para Suleiman Camara) como por lo que imponga el mercado, con piezas muy codiciadas en la plantilla como Andrés Martín, Íñigo Vicente y un Juan Carlos Arana que ha vivido una temporada, en sus propias palabras, «difícil».

Como es habitual en cualquier equipo profesional, los verdiblancos echarán a andar con la plantilla aún por configurar y varios canteranos a las órdenes de José Alberto López. El mejor modo para que el técnico les siga de cerca, se fogueen de paso con los profesionales del primer equipo mientras buscan una oportunidad o la consolidación, en el caso de los que ya la han tenido.

La promoción de futbolistas formados en La Albericia es una de las tareas pendientes de un Racing en constante crecimiento, pero que mantiene ese debe. Pese a haber invertido dinámicas, se trata este de un trabajo a largo plazo condicionado además por la exigencia cortoplacista del fútbol profesional. En sus dos años y medio, JAL ha dado la alternativa a muchos canteranos, pero solo uno, Mario García, ha conseguido consolidarse en la primera plantilla. El resto dejó el club o está en pleno proceso de crecimiento.

2006 Año Varios futbolistas de esta generación que hasta ahora han sido referencia en el juvenil deben promocionar al Rayo Cantabria. 18 jugadores integran el núcleo duro actual del primer equipo si se suma a las 16 fichas profesionales que continúan de la temporada pasada a Mario García, más que consolidado, y Jeremy Arévalo. 2 jugadores cedidos regresan a Santander: Yeray y Neco Celorio.El primero ha tenido protagonismo en la Ponferradina.El segundo, menos en el Algeciras. A ellos se une Laro, este año a préstamo en el Escobedo, también en Segunda RFEF, pero del filial

La salida el verano pasado de Juan Gutiérrez, a quien no se renovó ni se le dieron apenas oportunidades, para ser titular durante toda la temporada con un Mirandés que ha luchado hasta el último momento por ascender a Primera, ha vuelto a poner en foco la política de canteranos en el primer equipo. Tras varias cesiones, el comillano regresó en verano de 2023, contractualmente ya como jugador del primer equipo. Insistió en quedarse en Santander y cumplió a gran nivel durante los pocos partidos en los que se echó mano de él como alternativa para el lateral derecho o como central, pero no tuvo continuidad y al terminar contrato se le dejó en libertad. El rol de cuarto central lo asumió Pol Moreno y Juan salió sin apenas críticas por la decisión, pero su rendimiento en Anduva ha reabierto la reflexión. Ahora, como cada verano, los canteranos tendrán su pequeño escaparate en las sesiones de trabajo de La Albericia y en los primeros partidos de una pretemporada aún por configurar. Varios futbolistas aspiran a estar entre los elegidos por José Alberto y su cuerpo técnico.

Mario García Maliaño, 2005 Ya es jugador del primer equipo y titular en el lateral

Figura en este apartado porque esta temporada ha jugado todavía con ficha del filial, pero este año será ya futbolista del primer equipo a todos los efectos. Como ya lo era, a excepción del federativo, el año pasado. De hecho, ha terminado la temporada como el lateral izquierdo titular y es el primer canterano a quien JAL ha conseguido consolidar con mucho protagonismo en la primera plantilla.

Jeremy Arévalo Maliaño, 2005 Como Mario, ha agotado ya su etapa como rayista

Como Mario, es ya jugador del primer equipo, pero el curso pasado era federativamente -y nada más- futbolista del Rayo Cantabria. El mediapunta o delantero, según el contexto, ya ha sido internacional sub 20 con Ecuador. José Alberto ya le ha hecho debutar y tiene depositadas expectativas en él, pero el año pasado hubiera preferido que marchara cedido para que tuviera minutos. En el Racing no le dio muchos, pero echó mano de él -aunque con cuentagotas- a final de curso. Calidad indiscutible de un futbolista al que el entrenador ha probado incluso como mediocentro, aunque no es su lugar natural. Debe quedarse para tener más minutos o salir a préstamo.

Yeray Cabanzón Isla, 2003 Año y medio de cesión tras la que aspira a reivindicarse

Es desde hace varios años una de las grandes promesas de la cantera. Debutó en el primer equipo con Romo y José Alberto le dio oportunidades a su llegada. Le gustaban sus condiciones. Sin embargo, con el paso de los meses no le vio la evolución deseada y terminó cedido en la Ponferradina. Una temporada y media con gran desempeño en el Bierzo ha precedido a su regreso de nuevo, como todos los veranos, con una difícil tarea: convencer al técnico y ganarse un lugar en una línea de mediapuntas muy cotizada. Durante su presentación Chema Aragón señaló que tiene opciones de continuar en Santander. Tampoco debía decir otra cosa en público. Ha crecido mucho futbolísticamente y quizá esté ante su gran examen.

Neco Celorio Torrelavega, 2004 Contrato en vigor y una decisión que tomar

Esta temporada ha jugado cedido en el Algeciras de Primera RFEF, pero el club le ha seguido de cerca. De hecho, el verano pasado, cuando terminaba contrato, Mikel Martija recomendó su renovación para posteriormente cederle y que prosiguiera su formación. El modesto Algeciras ya firmado una buena campaña en Primera RFEF para terminar en la zona templada y el torrelaveguense ha tenido minutos, pero no ha sido titular y ahora, a su regreso a Santander, debe reivindicarse o tal vez asumir una nueva cesión ya con más experiencia en su haber para seguir progresando. El Racing necesita otro mediocentro para afrontar el curso con los efectivos suficientes, pero todo indica que habrá fichaje

Jorge Salinas Santander, 2007 Una gran promesa para la defensa que ya ha debutado

El central es probablemente el jugador más prometedor de su promoción de La Albericia. Durante su etapa formativa le siguieron varios equipos y la pasada campaña ya llegó a debutar como titular con el primer equipo, aunque después no tuvo continuidad. En estos momentos hay tres centrales en el equipo -cuatro, si se cuenta a Mantilla para este puesto- y si no hay fichajes tiene muchas opciones de consolidarse en la primera plantilla. Buena actuación en su partido de Liga contra el Eldense, pero después no jugó más. Tiene muchísimo tiempo por delante.

Diego Díaz Santander, 2005 Mediocentro de juego alegre y ofensivo

Otro que esta temporada ha debutado con el primer equipo, con algo más de media hora de competición en Segunda repartida en dos partidos en los que salió desde el banquillo. Mediocentro de vocación más ofensiva que Celorio, que se puede adaptar incluso a la mediapunta, este año será jugador del Rayo Cantabria, pero resulta más que probable que complete la pretemporada a las órdenes de José Alberto con un objetivo: que se le mantenga en dinámica de primer equipo, más allá de que juegue en el filial para disponer de minutos.

Marco Carrascal Santander, 2003 Un defensa ya cerca de su punto de inflexión

Comienza a acercarse a una edad en la que ya es recomendable el salto definitivo al primer equipo o proseguir su carrera en otro destino, ya sea siguiendo la estela de Juan Gutiérrez o con una cesión en la que pueda ganar experiencia y regresar a Santander con más tablas. Tres apariciones en Liga con el primer equipo para un futbolista que gusta al cuerpo técnico, pero que tiene competencia en otro compañero aún más joven como Jorge Salinas. Resulta complicado que se pueda abrir sitio para los dos.

Asier García Santander, 2006 Uno de los puntales del juvenil a los que sigue el técnico

Mediapunta o circunstancial mediocentro, ya ha entrenado ocasionalmente -no de forma habitual- con la primera plantilla. Esta temporada ha marcado nueve goles en 31 partidos con el juvenil, donde ha jugado cerca de portería, y este año debe promocionar ya al Rayo Cantabria, lo que no es óbice para que se le pruebe en julio con la primera plantilla en un momento en el que, previsiblemente, faltarán aún por llegar los últimos refuerzos de un bloque ya configurado, pero que necesita incorporaciones en casi todas las líneas.

Rodrigo Ramos Santander, 2006 Goles de 'nueve' clásico como aval en División de Honor

Compañero de generación y en la punta de ataque de Asier García en el juvenil, sus quince goles en 29 partidos en División de Honor avalan su olfato goleador. Se trata de un nueve de envergadura que marca territorio en el área y este año ha firmado una muy buena temporada en División de Honor. En estos momentos el primer equipo cuenta con un solo delantero centro, Juan Carlos Arana, tras la marcha de Karrikaburu y Ekain, un mediapunta que asumió esta labor en sus dos temporadas en Santander.

Manuel González Santander, 2006 Mucha competencia para otro mediocentro de 2006

Otro mediocentro y otro juvenil de 2006 al que le toca promocionar al filial. Siempre ha estado bien valorado en el club y es otro de los futbolistas que puede tener aspiraciones de participar en la pretemporada con el primer equipo. Otro reto diferente es mantenerse en esa dinámica durante los entrenamientos un mes después, cuando a mediados de agosto arranque la competición oficial.

Aitor Crespo Santander, 2005 Superada su lesión, vuelve a buscar su oportunidad

Lateral derecho que ya el año pasado se incorporó al Rayo Cantabria y agrada al cuerpo técnico, ha visto cortada su progresión por una lesión, pero este verano puede buscar una nueva oportunidad. Clément Michelin es el único especialista en el puesto si JAL decide seguir contando con Mantilla como central, y siempre a la espera de que renueve Sangalli y lo haga para cubrir eventuales ausencias en el flanco de la zaga como una de sus funciones.

Portero Varias alternativas si se busca tercer guardameta

Miquel Parera ha terminado contrato y en estos momentos Jokin Ezkieta es el único portero del primer equipo. A la espera de la salida o no del mallorquín y de la llegada, de ser necesario, de su sustituto, puede ser necesario promocionar a un guardameta para la pretemporada. Será imprescindible si JAL quiere contar con tres cancerberos durante el verano. Iván Cagigas (Santander, 20027) ha causado una buena impresión en el juvenil, aunque sus 177 centímetros juegan en su contra en una época en que se han puesto de moda los porteros altos. En el Rayo Cantabria se han alternado Dani Atanes (Amsterdam, 2001), aunque en este caso no se le puede considerar como un canterano, y Álvaro Jiménez (Santander, 2003). También regresa Laro Gómez, este año cedido al Escobedo, pero si se confirma la marcha de Parera llegará un portero.