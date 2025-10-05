El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los futbolistas del Racing, enplena sesión en La Albericia. Javier Cotera

De exámenes en octubre

El Racing recibe al Málaga con cierta sensación de examinarse, muchas incógnitas en su alineación y aún con la baja de Arana, que no entró en la lista

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Aunque pueda sonar extraño, el partido de esta tarde ante el Málaga (Campos de Sport, 18.30 horas) tiene algo de examen de reválida. ... Para José Alberto López, que ya tiene un sector crítico consolidado. Para la defensa, que encaja a un ritmo frenético imposible de asumir para un equipo que aspire a estar entre los mejores, y mucho menos a ascender. Para Ezkieta, segundo portero más goleado de la categoría. Para Íñigo Vicente, que ya ha probado el banquillo y comprobado que además de sus trucos al mago se le pide algo más. Para Gema Igual, que si acude esta tarde al palco calibrará en primera persona la acogida del racinguismo a su negativa de autorizar, al menos a corto plazo, una reforma integral del estadio con ampliación incluida. Para Manolo Higuera y Sebastián Ceria, que deben seguir llenando el estadio y aguantar el tirón si un mal resultado vuelve algunos ojos al banco. Para demostrar que ese mal de altura que por momentos parece lastrar al equipo es algo superado, si es que realmente lo está. Y para terminar con una racha de tres partidos sin ganar que ha congelado el receloso entusiasmo que propició un póquer de victorias en las cuatro jornadas inaugurales.

