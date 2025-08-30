El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente, feliz tras celebrar su gol. Juanjo Santamaría

«Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»

Íñigo Vicente fue el protagonista indiscutible del Racing-Ceuta después de marcar dos goles y realizar una asistencia

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:37

Dos goles y una asistencia. Íñigo Vicente fue sin lugar a dudas el protagonista del partido entre Racing y Ceuta. También realizó un penalti al realizar una falta a Efe Ugiagbe dentro del área, pero el error quedó opacado por una actuación soberbia del Mago de Derio, que ya es el segundo mejor asistente en de la categoría, con tres, solo por detrás de Juan Otero, del Sporting, con cuatro.

«El equipo ha hecho un gran partido y tres puntos más», decía el '10', que explicó la buena conexión que tiene con Villalibre. «Somos buenos jugadores. Todos los que han venido aportan muchísimo, nos han dado ese salto de calidad. Y la verdad que estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se siente importante y Peio lo estáis descubriendo ahora, pero es un jugadorazo. Es muy bueno y nos da muchas alegrías», comentó.

Sobre sus dos tantos y su asistencia, el de Derio lo tiene claro. «En lo individual, muy feliz, pero lo importante es que gane el equipo. Lo que va a contar a final de temporada es que el equipo gane y esté lo más arriba posible», remarcó. Sobre la victoria comentó que «no se puede pedir más. Bueno, con pies de plomo porque sabemos cómo es esta Liga, sabemos que tenemos que disfrutar el día a día».

