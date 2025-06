Un final a la baja con un equipo al alza Pese a la eliminación del play off y a la caída incomprensible sufrida desde el mes de enero, la plantilla se ha revalorizado en el mercado

pasado semana y media desde que el Racing se estrelló con su destino. La eliminación del play off de ascenso a Primera fue el desenlace de una temporada con un final a la baja. Sin embargo, caprichos del fútbol, es innegable que la plantilla se ha revalorizado casi en su totalidad. Hay brotes verdes en medio del bosque quemado que dejó el partido en Anduva ante el Mirandés. Los Mario García, Clèment Michelin, Maguette Gueye, Javi Castro, Aritz Aldasoro... han dado un salto de calidad –unos más que otros– que hasta entonces no existía y que les ha colocado en un escalafón superior al que empezaron el curso en un hipotético mercado.Y como ellos, otros que ya tenían su sitio, como Jokin Ezkieta, por un lado, o los puntales Andrés Martín, Juan Carlos Arana o Íñigo Vicente, por otro, también se han posicionado mejor que como estaban. Incluso, jugadores que llegaron cedidos a este Racing en busca de dar un giro a sus carreras han completado su mejor temporada, caso de Pablo Rodríguez o Jon Karrikaburu.

Con la herida deportiva aún supurando, toca hacer un balance cabal y hacer una segunda lectura. El Racing del año que viene cuenta con dos laterales que tienen mejor cartel. Por un lado, Mario García pasa de ser la alternativa y el sustituto en el curso anterior a un jugador con 34 partidos, 28 de titular, y consolidado con apenas 21 años. Por su parte, Clèment Michelin salió del Girondins de Burdeos francés, como consecuencia de los problemas económicos de la entidad, para apostar por el Racing. Fue internacional sub 19 con la Francia de un joven Mbappé, por aquel entonces, y tras militar en Primera División su carrera dio un bajón. Su paso por el Racing le ha revalorizado y sus 31 partidos le han puesto con la flecha para arriba. Los dos han sido titulares más de media Liga en un equipo que fue 17 jornadas líder y eso es una inversión a futuro pase lo que pase.

Así les ha ido la temporada Maguette Gueye Mediocentro A sus 22 años llegó como una apuesta y acabó como refuerzo Un completo desconocido. Así se presentó en Santander. Los planes del club eran que fuera formándose sin un objetivo fijo. Ha jugado 27 partidos, nueve de titular y la sensación que deja es que el curso que viene será uno más en la plantilla. Su situación no tiene nada que ver con la que tenía cuando su carta de presentación eran las cuatro temporadas en la Liga de Albania. Tiene 22 años y cuatro años más con el Racing. Mario García Lateral izquierdo Su rol ha cambiado de ser una alternativa a futbolista consolidado Tiene 22 años y su progresión ha sido notable. Ayudado por la necesidad de un futbolista específico para su puesto ha dejado atrás su condición de urgencia para madurar y ocupar un sitio protagonista en el equipo. Su actuación ha ido claramente al alza y su valor y peso en la plantilla han crecido. Puede que refuercen el puesto o no para el curso siguiente, pero él ocupará un sitio destacado. Clèment Michelin Lateral derechos Ha relanzado su carrera y se ha dado a conocer en España Pese a que en categorías inferiores ya había hecho carrera, el francés estaba con la flecha para abajo en el fútbol profesional de su país. Su llegada a Santander despertó dudas y su rendimiento, con sus virtudes y limitaciones, ha sido notable. Sus 34 partidos le han colocado como uno de los propietarios del carril diestro de un equipo que fue líder 17 jornadas y eso es un valor cuantificable que le ha relanzado en su carrera. Le queda una temporada más.

Lo mismo le ha ocurrido a Javi Castro, que llegó al Racing después de firmar 40 partidos con un Alcorcón que descendió y ahora con 37 en este Racing ha subido un peldaño. El central también se ha revalorizado.

El caso de Maguette es el más llamativo. Su carta de presentación eran los 66 partidos en la Liga albanesa con el Partizani. Hoy, después de jugar 27 partidos con el Racing, nueve de ellos de titular, a sus 22 años y cinco temporadas firmadas su valor de mercado es superior al del pasado verano.

También han dado un paso adelante algunos de los que ya la Segunda División no les era extraña. Jokin Ezkieta es uno de los mejores porteros de la categoría después de encontrar la continuidad que nunca tuvo en cerca de una década que ha cumplido en el fútbol profesional.

El resultado del Racing, eliminado por el Mirandés a un paso de la final por el ascenso, ha dejado dudas en algunas parcelas, pero en otras es innegable que todo fue a mejor. Incluso los cedidos. Pablo Rodríguez regresa a su equipo, el Lecce italiano, con una hoja de servicios que no tenía. Lo mismo Unai Vencedor, que dio un bajón deportivo tras su paso por el Athletic de Bilbao en un Eibar donde no se adaptó. En Santander ha vuelto a aparecer. Y Karrikaburu, que nunca antes había jugado tanto en el fútbol profesional ni sus números fueron tan buenos desde hace más de cinco años.

Es evidente que también ha habido sombras. Como las de Lago Junior, en su ocaso deportivo 17 temporadas después de su debut en Primera División, o el freno en la progresión de Suleiman, pero son excepciones. El equipo, en general, ha subido un par de peldaños.

Ni han pedido salir ni han preguntado por ningún jugador

Quien no conoce cómo funciona el mercado del fútbol puede pensar que apenas han pasado unos días desde que acabó la temporada, pero para eso no hay ninguna regla. Ahora es cuando se confeccionan las plantillas y llamar antes que el rival puede suponer el éxito o el fracaso. A la puerta del Racing aún no ha llamado nadie en busca de jugadores. Al menos eso es lo que asegura el club, independientemente de que las conversaciones extraoficiales se sucedan sin control. Ningún club se ha interesado oficialmente por las teóricas 'vacas sagradas' del equipo; los Íñigo Vicente, Juan Carlos Arana y Andrés Martín.

Los tres futbolistas, los más cotizados de la plantilla, que junto al resto del vestuario se han revalorizado de igual manera, tienen contratos largos. Los dos últimos están comprometidos hasta 2028, mientras que el primero de ellos renovó en dos ocasiones y tiene firmado hasta 2030. El caso más significativo es el de Andrés Martín, que con 16 goles y 15 asistencias ha sido uno de los tres futbolistas más determinantes de la categoría. Nunca antes había jugado tantos partidos (41) ni por supuesto había anotado semejante número de goles. Su compañero en ataque, Juan Carlos Arana, a pesar de acabar el curso despertando una sensación de querer y no poder ha firmado el mayor número de partidos en una temporada desde que es profesional y su cifra de goles es la misma (13) que la de la temporada pasada, en la que concluyó con la flecha para arriba. Su regularidad en dos años consecutivos le ha hecho también dar un salto significativo en su carrera tras su paso gris por el Eibar.

Por el momento, no ha habido oferta alguna por ninguno de los tres, algo que tampoco es descartable. En cualquier caso, el verano es largo y hasta el 30 de agosto el mercado está activo y todo puede pasar. Sea como fuere, el club ha asegurado que si esto ocurriera y alguien se interesa por ficharlos se le remitirá a las cláusulas de rescisión, que superan todas los nueve millones de euros.