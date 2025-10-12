Final polémico por gol anulado a Mario fuera de tiempo
Orellana decretó el final, demasiado tempranero para José Alberto, casi cuando el racinguista armaba la pierna para marcar
Gijón
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:31
«Tranquilos, tranquilos», decía el delegado del Racing, Delfín Calzada, a los suyos para tratar de terciar. Porque el final del Sporting-Racing (2-1) ... tuvo final polémico al marcar los verdiblancos el empate fuera de tiempo.
La derrota verdiblanca en Gijón no ha estado exenta de polémica. Todo porque en la última jugada del partido los cántabros lo empataron. O, por utilizar más precisión, consiguieron que el balón entrara en la portería de Yáñez. Fue tras un postrero ataque al que se había incorporado incluso Jokin Ezkieta y que el Sporting despejó en primera instancia.
El no gol llegó sobre el final, cuando parecía que aún quedaban unos segundos. Se había lanzado un libre indirecto. Tras una corta jugada, Mario García recogió el balón y marcó de volea. El problema, que cuando despejó el Sporting, ya había echado mano del silbato y decretó el final del partido en pleno lance de peligro y sin dejar terminar la jugada. Los futbolistas del Racing enfurecieron.
1 /
Tanto que a Marco Sangalli y a Clement Michelin le costó la tarjeta roja mientras Ezkieta mostraba su incredulidad a Orellana y, quizá, también se la jugaba. Por eso Delfín Calzada trataba de terciar, para que el desaguisado no fuera mayor.
Una jugada desde el punto de vista arbitral absolutamente correcta pero extraña, por marcar el final en plena jugada de peligro manifiesto (también -o solo- era el minuto 99) que encorajinó a los cántabros y les cuesta, de paso, un expulsado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión