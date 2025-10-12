El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La bronca del final del partido. Javier Cotera
Fútbol | Racing

Final polémico por gol anulado a Mario fuera de tiempo

Orellana decretó el final, demasiado tempranero para José Alberto, casi cuando el racinguista armaba la pierna para marcar

Aser Falagán

Aser Falagán

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:31

«Tranquilos, tranquilos», decía el delegado del Racing, Delfín Calzada, a los suyos para tratar de terciar. Porque el final del Sporting-Racing (2-1) ... tuvo final polémico al marcar los verdiblancos el empate fuera de tiempo.

