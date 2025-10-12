Final polémico por gol anulado a Mario fuera de tiempo

«Tranquilos, tranquilos», decía el delegado del Racing, Delfín Calzada, a los suyos para tratar de terciar. Porque el final del Sporting-Racing (2-1) ... tuvo final polémico al marcar los verdiblancos el empate fuera de tiempo.

La derrota verdiblanca en Gijón no ha estado exenta de polémica. Todo porque en la última jugada del partido los cántabros lo empataron. O, por utilizar más precisión, consiguieron que el balón entrara en la portería de Yáñez. Fue tras un postrero ataque al que se había incorporado incluso Jokin Ezkieta y que el Sporting despejó en primera instancia.

El no gol llegó sobre el final, cuando parecía que aún quedaban unos segundos. Se había lanzado un libre indirecto. Tras una corta jugada, Mario García recogió el balón y marcó de volea. El problema, que cuando despejó el Sporting, ya había echado mano del silbato y decretó el final del partido en pleno lance de peligro y sin dejar terminar la jugada. Los futbolistas del Racing enfurecieron.

El final del partido en Gijón estuvo marcado por la poléimica. Javier Cotera La indignación de algunos jugadores, como Puerta, fue evidente. Javier Cotera 1 /

Tanto que a Marco Sangalli y a Clement Michelin le costó la tarjeta roja mientras Ezkieta mostraba su incredulidad a Orellana y, quizá, también se la jugaba. Por eso Delfín Calzada trataba de terciar, para que el desaguisado no fuera mayor.

Una jugada desde el punto de vista arbitral absolutamente correcta pero extraña, por marcar el final en plena jugada de peligro manifiesto (también -o solo- era el minuto 99) que encorajinó a los cántabros y les cuesta, de paso, un expulsado.