La Fiscalía pide seis años de cárcel para Pernía y tres para 'Harry' por su gestión en el Racing 'Harry', en una de sus múltiples apariciones en los juzgados, en 2015. / Javier Cotera El ministerio público solicita también tres años de prisión para Juan Vergara e Iñaki Urquijo por apropiación indebida LEILA BENSGHAIYAR Martes, 23 octubre 2018, 07:13

El juzgado de instrucción número 2 de Santander ya ha recibido el escrito de calificación del ministerio público sobre la querella que los exfutbolistas interpusieron hace ya seis años contra Francisco Pernía y Ángel Lavín 'Harry', quienes fueran presidentes del Racing. En el documento quedan fijados los hechos objeto de delito en los que se pide, por un lado, tres años de cárcel para Francisco Pernía, y los intermediarios Iñaki Urquijo y Juan Vergara por un delito de apropiación indebida; y por otro, tres años de cárcel para Francisco Pernía y Ángel Lavín por un delito de administración desleal continuada. La suma íntegra de las peticiones del ministerio fiscal deja a Pernía con seis hipotéticos años de prisión pendiendo sobre su cabeza y tres sobre las espaldas de Ángel Lavín. Además de varias cantidades en concepto de responsabilidad civil. A Pernía, Urquijo y Vergara se les demandan 316.993 euros, a los que el expresidente debe sumar otros 94.387 euros, un montante total de 411.380 euros. Para Ángel Lavín la fiscalía solicita de 216.400 euros en concepto de indemnización.

Ahora el procedimiento es el siguiente: tras presentar el escrito de acusación el ministerio fiscal se dará traslado a las partes desde el juzgado, en este caso a la Asociación de Exjugadores del Racing -encabezada por Manolo Higuera- que presentó la querella original y las acusaciones particulares de AUPA y el propio Racing. Los querellantes tienen un plazo de diez días hábiles para formular el escrito de acusación particular, en el que pueden mostrarse conformes con el requerimiento que pide la Fiscalía o por el contrario pedir un aumento de las penas por considerarlas insuficientes; y después se dará parte a las defensas de los imputados para que presenten sus escritos de defensa. Según fuentes consultadas por este periódico, si todo va según lo previsto el caso podría resolverse en un plazo de dos meses.

La querella de los exjugadores que da origen a la presente calificación se presentó un 28 de diciembre de 2012. Un día de los inocentes. A lo largo de estos seis años las idas y venidas en los juzgados se han hecho interminables. Sin embargo el asunto quedó reactivado hace apenas un mes cuando la Audiencia Provincial elevó los indicios a juzgar y devolvió la causa al juzgado para que se ejerciese una acusación. Por aquel entonces la Audiencia de Cantabria admitió el recurso del Racing, los exjugadores y AUPA en la querella presentada contra Francisco Pernía y Ángel 'Harry' Lavín, por lo que se ampliaron las diligencias contra los acusados.

Revocó así parcialmente la resolución del Juzgado número 2 -el juez Agüero-, que no calificó como hechos punibles algunas de las acusaciones vertidas por el propio Racing contra sus antiguos dirigentes. En resumen, la Audiencia vio más indicios de delito en la administración de Francisco Pernía y Ángel Lavín 'Harry' que los que había observado el juez de primera instancia y dio así la razón a los querellantes. De aquellos barros estos lodos.

La Fiscalía ya ha formulado su petición para los dos dirigentes de la 'Era Okupa' y también para Urkijo y Vergara. Ahora es el turno de la acusación particular. Todo parece indicar que algunas de las partes que conforman la acusación buscarán elevar la petición de penas. Habrá que esperar los díez días que especifica la ley para averiguarlo. Pero se palpa en el ambiente que muchos de los que iniciaron este proceso y los que se sumaron a él a posteriori pretenden, después de todo el tiempo que ha transcurrido, que el castigo sea acorde al daño que estiman ha sufrido la entidad y que los protagonistas de la querellan no puedan zafarse de los delitos que se les atribuyen como ha ocurrido en otras ocasiones. No se puede olvidar que ambos exdirigentes han rendido cuentas en los juzgados por otras causas relacionadas con su paso por el Racing y han salido indemnes. Dice la Ley de Murphy que cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar.

¿Y qué ocurrirá una vez la acusación prepare sus escritos? Éstos se presentarán ante el juez que, al comprobar que existe una parte acusadora -ya que los magistrados sólo juzgan, en ningún caso acusan- procederá a dictar un auto de juicio oral y se presentarán los escritos de defensa. Después el asunto se enviará a otro órgano que será el encargado de juzgar, ya que la instrucción se efectúa en un juzgado y el juicio en otro. En este caso podría derivarse a la Audiencia Provincial de Cantabria, en caso de que finalmente las penas superasen los seis años de prisión, o por el contrario podría hacerse cargo el juzgado de Santander.

Un periodo oscuro

La 'Era Okupa' fue un periodo oscuro. Quizá el más negro que ha vivido el Racing en toda su historia y el 'viejo' tiene ya 105 primaveras. Sólo la etapa con Dimitri Pieterman al frente puede hacer sombra a los años de precariedad que se vivieron tras una gestión que ahora ha terminado en los tribunales y para la que se pide incluso pena de cárcel.

'Harry' llegó a la presidencia del club en 2012 de la mano de Pernía, que lo había hecho mucho antes y se resistía a abandonar la entidad. Con el desembarco de Lavín y su gestión presidencial detentada por Pernía la situación no hizo más que empeorar. La deuda que el club mantenía con la Agencia Tributaria se incrementó. Los reiterados incumplimientos de los plazos que ya se habían pactado con Hacienda para saldar la deuda no hicieron más que empeorar. El pasivo crecía. Números rojos. Según reconoce el propio club, la deuda llegó incluso a superar los diez millones ante la imposibilidad de afrontar los pagos de una sociedad, que al borde de la liquidación veía además cómo crecía su pasivo debido a los intereses de mora. Todo esto salpimentado con el impago al resto de acreedores, un ERE que tuvo que afrontar el club y un descenso a Segunda B con la masa social racinguista cada vez más desesperada por la debacle. Se desataba una guerra civil en los Campos de Sport. Caída libre a los infiernos.

Después llegó el plante con Paco Fernández a la cabeza y más tarde la liberación del club el 30 de enero de 2014. Muchos racinguistas suspiraron aliviados por recuperar una institución centenaria. Su institución. Pero la historia aún no se ha cerrado. Todavía falta por escribir un capítulo más. Quizá el definitivo para los que fueron presuntos culpables del desastre administrativo y de la peor etapa deportiva del Racing.

Seis años de recorrido judicial

Seis años de historia judicial. Un recorrido que va desde su presentación en los Juzgados (Salesas), que transcurre por los recursos, las ampliaciones de la demanda, la sucesión de nuevas informaciones, las declaraciones de los testigos y que ve ahora su recta final al acabar la instrucción y al hacerse públicas las penas que solicita la fiscalía contra los dos expresidentes del Racing.

28-12-2012

Presentación en los Juzgados

Víctor Diego y Gelucho acudieron a los juzgados a presentar la querella, que debía ser admitida a trámite. La asociación de exfutbolistas consideró que la actuación en el periodo que va desde 2007 a 2012 «ha generado un gravísimo deterioro económico y que hay indicios de haberse cometido irregularidades flagrantes en la gestión».

5-2-2013

Admitida a trámite

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Santander, Miguel Ángel Agüero Seijas, admitió a trámite la querella criminal por delito societario continuado presentada por la Asociación de Exjugadores del Racing. Ese día comenzó la batalla judicial de los anteriores gestores y su pelea por echarla abajo.

17-9-2013

Lavín intenta detenerla

Ángel Lavín intentó detener la querella que la Asociación de Exjugadores del Racing interpuso contra él y contra Francisco Pernía «por delito societario continuado». El presidente verdiblanco presentó un recurso de reforma donde solicitaba el archivo de la misma.

9-11-2013

Declaran Lavín y Pernía

Ángel Lavín y Francisco Pernía prestaron declaración durante más de ocho horas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander para defenderse de los presuntos delitos societarios continuados en su gestión del club.

21-11-2013

Se amplia la querella

Manuel Higuera, miembro y abogado de la Asociación de Exjugadores del Racing acude, como ya adelantó, al juzgado para ampliar la querella penal contra Francisco Pernía, anterior presidente del Racing, y Ángel Lavín, su sucesor en el cargo tras escuchar la declaración de Pernía.

3-4-2014

El juez pide 18 contratos

El juez Miguel Ángel Agüero Seijas solicita al Racing la copia de 18 contratos y pagos que los dos expresidentes realizaron cuando estaban al frente del conjunto cántabro.

25-10-2014

AUPA se persona en la causa

La Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Racing (AUPA) se persona en la querella . La decisión se tomó, por mayoría, en la asamblea extraordinaria de AUPA y acompañará a los exjugadores.

14-3-2015

Vuelve a ampliarse la querella

Tras la declaración de Francisco Pernía, la Asociación de Exjugadores tiene previsto solicitar al juez Miguel Ángel Agüero Seijas una nueva ampliación de la actual querella que se instruye en los tribunales contra el expresidente racinguista y su sucesor en el cargo, Ángel Lavín, por presuntos delitos societarios continuados. Y es que cada día que pasa se encuentran más casos para tratar de inculpar a ambos dirigentes. A cambio se eliminan varios hechos en la causa.

19-7-2016

Citación de las partes

El magistrado Miguel Ángel Agüero Seijas citó, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander, a todas las partes de la querella. De esta manera, de una parte acudieron debidamente representados el Racing (como club), la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas (AUPA), ambos como acusación particular; la Asociación de Exjugadores del Racing, como querellantes; Juan Vergara y José Ignacio Urquijo, como denunciados; y, finalmente, Francisco Pernía y Ángel Lavín, como querellados.

21-10-2016

Los expresidentes impugnan

Francisco Pernía y Ángel Lavín 'Harry' no se rinden. Los expresidentes del Racing impugnaron los recursos presentados por los propios exfutbolistas, el club y AUPA –adheridos posteriormente– contra el archivo del grueso de la querella por delito societario continuado presentada en 2012.

22-9-2018

Se amplian los hechos

Francisco Pernía y Ángel 'Harry' Lavín deberán responder por muchas más actuaciones de las que inicialmente se habían admitido a trámite en el juicio. La Audiencia señala que «la intención de desviar fondos» estaba «clara en términos de probabilidad razonable»

22-10-2018

Petición de penas

La fiscalía hace pública la petición de penas para Lavín y Pernía. Al primero le solicita tres años de prisión y al segundo seis. Después de seis años de trámites judiciales la sentencia final podría hacerse pública en dos meses si no ocurren nuevamente sorpresas.