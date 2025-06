César Caneda (Vitoria, 1978) admite que no tiene un favorito entre Racing y Mirandés: «Han sido dos clubes representativos en mi carrera y estoy muy ... agradecido». Reconoce que «el que pase será el que más lo haya merecido» y señala que el primer partido de la eliminatoria «será determinante». «Jugártela a un partido abierto en Anduva va a ser un factor psicológico que a los jugadores no sabemos cómo les va a afectar», concluye.

-¿Cuál es su mejor recuerdo con el Racing?

-Quizá el ascenso. Era un chaval y conseguimos ascender a un club que estaba atravesando un mal momento. En mi segunda etapa en el Racing, el grupo humano que me encontré fue maravilloso. A la cabeza teníamos a Pedro Munitis, un referente que me marcó como entrenador y como persona. Aunque no conseguimos el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, fue un año bonito para recordar.

-¿Cómo cree que ha cambiado el club desde que jugaba usted hasta hoy?

-No le puedo decir. No vivo el día a día del Racing. Sé que han estado haciendo bien las cosas y que el equipo ha funcionado muy bien a lo largo de la temporada, pero no le puedo decir si ha cambiado mucho o poco al respecto. Imagino que sí. En el fútbol de un año para otro pasan cosas importantes y seguramente la gente que está dirigiendo al club, lo esté haciendo mirando por el interés del Racing.

-¿A qué se dedica César a sus 47 años?

-Monté un centro de entrenamiento personal, soy bastante apasionado del cuidado de mi cuerpo. Es algo que no me cuesta hacer y buscando alternativas para trabajar, pensé que montar algo así me ayudaría a seguir manteniéndome en forma y podría ayudar a otras personas a conseguirlo. Descubrí una pasión y estoy encantado.

-Hablemos de la actualidad del Racing. ¿Qué balance general hace de la temporada?

-La valoración es positiva. Es cierto que el equipo estuvo en esos puestos que permitían el ascenso directo, pero viendo cómo es de complicada la categoría, el fútbol ha llevado a tener que jugar el play off y esperemos que consigan el ansiado ascenso.

-Fue en las últimas jornadas cuando el equipo perdió las opciones de ascenso directo. ¿Qué cree que falló?

-No se puede analizar que haya sido por algo en concreto. El fútbol es muy complejo y siempre buscamos soluciones pospartido a situaciones que muchas veces no puedes ni controlar. Está el estado mental, el estado de gracia, la suerte y se involucran un montón de situaciones. El fútbol es muy complejo y muchas veces tratamos de simplificarlo, pero hay que estar ahí, y los jugadores habrán dado el 100%. Toca centrarse en lo que viene y ya está.

-El domingo se enfrentan dos de sus exequipos en play off. Jugó en dos ocasiones con el Racing y cinco con el Mirandés, ¿con quién va?

-No voy con ninguno de los dos. Me gustaría que subiesen los dos, pero bueno, que gane el mejor. Han sido dos clubes representativos en mi carrera y estoy muy agradecido.

-¿Cómo ve la eliminatoria?

-Es un partido complicado. El Mirandés a priori no partía con ese objetivo y ha ido demostrando que tiene el nivel. Puede pasar cualquier cosa. Los dos equipos son grandes y el que pase será el que más se lo haya merecido.

-¿Cuál es el punto a favor del Racing? ¿Y en contra?

-La cuestión sería sacar un buen resultado e ir con cierta ventaja a Anduva. Te enfrentas a un equipo sin ningún tipo de presión y que está haciendo bien las cosas. Quien gane el primer partido será determinante. Jugártela a un partido abierto y con el resultado a medias en Anduva, va a ser un factor psicológico que a los jugadores no sabemos cómo les va a afectar.

-¿Qué mensaje de ánimo le da un exjugador del Racing a los aficionados para la recta final?

-Nada. No necesitan palabras de ánimo de nadie para saber y ser conscientes de lo que siente el jugador cuando está arropado por toda Cantabria y por todo el estadio. No hace falta que nadie les diga cómo actuar. Han demostrado lo que son, lo que representan para el equipo y lo del domingo va a ser un ambiente apasionante. Con mucha ilusión y que se notará en el campo.