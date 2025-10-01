El Gobierno de Cantabria indica que estudiará el proyecto cuando se le presente
Santander
Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:08
El Racing ha planteado en la mañana de este miércoles la necesidad de restaurar unos Campos de Sport en pésimo estado pese a las actuaciones ... de los últimos años y para ello, además de enviar un mensaje al Ayuntamiento de Santander por no haber contestado a su propuesta de ampliación y rehabilitación del estadio, ha solicitado la colaboración institucional no solo santanderina, sino del Ejecutivo autonómico.
Peña Herbosa ha mostrado su buena disposición a abordar el asunto, pero siempre incidiendo en que no se le ha presentado ningún tipo de proyecto e instando al club a hacerlo. «Si nos presentan el proyecto nos detendremos a analizarlo, pero por ahora no podemos dar ninguna respuesta porque ni lo conocemos ni se nos ha presentado», indican fuentes del Gobierno de Cantabria.
En los últimos tiempos, de la mano de Manolo Higuera y María José Sáenz de Buruaga, club y Ejecutivo han recuperado una relación de patrocinio y acercado posturas, y el deseo del Racing es implicar a todas las instituciones, también a la autonómica, en la restauración y ampliación de su estadio, de titularidad municipal.
