Una granizada y poco más

El Racing se conjuró a que el cielo cayese sobre Anduva, pero una granizada no fue suficiente. El equipo verdiblanco fue más conservador que de ... costumbre, sabedor del peligro del Mirandés, pero el experimento no le resultó bien. Quizá se traicionó a sí mismo. Quién sabe. El caso es que, en este duelo directo en la lucha por el ascenso, los cántabros salieron empapados y zarandeados. Lo positivo, que la pelea sigue. Ahora hay otro delante, pero a tiro de piedra. Que salga el sol en los Campos de Sport.

Se veía venir algo diferente por parte de José Alberto en el once. En este tramo decisivo de la temporada, hay encuentros que requieren un extra de imaginación. Así que el míster, tras jugar al despiste en la hoja de alineaciones oficial del encuentro, en las redes sociales del club y en la ubicación inicial de los futbolistas sobre el terreno de juego, dispuso sobre el campo una defensa de cinco, con la entrada de Mantilla en el eje y Marco Sangalli como lateral. Además, la otra gran novedad fue la incursión de Maguette Gueye en el doble pivote, junto a Aritz Aldasoro. El senegalés iba a tener su primera gran prueba. El míster entró al vestuario a ofrecer las últimas instrucciones sonriendo. Salió, mucho más serio. Concentrado.

Mirandés Raúl Fernández, Hugo rincón, Egiluz, Tomeo (Tachi, min. 64), Juan Gutiérrez, Íker Benito, Gorrotxategi, Reina (Joel Roca, min. 71), Lachuer, Panichelli e Izeta (Julio Alonso, min. 84). 2 - 1 Racing Ezkieta, Marco Sangalli (Michelin, min. 83), Mario García, Mantilla (Rober González, min. 83), Manu Hernando, Javi Castro, Aldasoro (Meseguer, min. 46), Maguette Gueye (Vencedor, min. 65), Andrés Martín, Íñigo Vicente y Arana (Karrikaburu, min. 65). Goles: 0-1, min. 24: Mario García. 1-1, min. 50: Izeta. 2-1, min. 75: Manu Hernando, en propia puerta.

Equipo arbitral: Guzmán Mansilla, asistido en las bandas por Munuera Montero y Tejero García, todos ellos del Comité Andaluz. Cuarto: Bárcenas Torres (Riojano); VAR: González Francés (Canario) y AVAR: Gorostegui Fernández-Ortega.

Amonestaciones: Amarilla a los locales Egiluz, Tachi, Joel Roca, Michelin y Tomeo y a los visitantes Mario García, Marco Sangalli y Aldasoro.

Incidencias: Anduva. Césped muy rápido e irregular en una tarde lluviosa. Los jugadores racinguistas portaron brazalete negro por el fallecimiento de la madre del presidente, Manolo Higuera. 4.907 espectadores.

Por una vez, pareció que el técnico asturiano apostó porque, al menos en el arranque, no pasasen cosas. La zona de presión bastante más retrasada que de costumbre y el balón para el cuadro burgalés. Siete minutos pasaron hasta que hubo algo que destacar. Una falta de Manu hernando junto al vértice del área la golpeó Izeta al lateral de la red. Los verdiblancos estaban a merced de su rival. Otra cosa es que estuviesen cómodos o no con ese rol. No lo parecía, la verdad.

Al Racing le duraba el balón menos que una entrada para el partido. José Alberto le pedía calma a Ezkieta, que acababa de rifar un balón en un saque de portería. Al cuarto de hora, la posesión era de un 73-27 favorable a los rojillos. Y, la verdad, parecía hasta poca diferencia, a simple vista. Al meta verdiblanco le pusieron a trabajar. Una volea de Íker Benito rebotó en Marco Sangalli y Ezkieta tuvo que agarrarla.

Cuando empezaba a jarrear sobre Anduva –lo clavó el del tiempo–, llegó la primera opción verdiblanca. Jugada ensayada. Saca Íñigo Vicente a la frontal y Andrés Martín golpea, flojo y centrado. A las manos de Raúl Fernández. Hacía falta un poco más, así que comenzó a caer granizo. Cuando caen cosas desde el cielo de Miranda de Ebro, ganancia de montañeses. Como en la nevada de 2015. Andrés Martín cogió la diagonal desde la derecha y la puso al centro del área. No había nadie. Espera, que sí. Allí apareció Mario García de la nada. Rayo veloz en la tormenta. Control con la izquierda, pausa, silencio prometedor en Anduva, respiración contenida y remate con la derecha. Gol. Inesperado en medio del dominio local. Así que, en la grada, un aficionado pagó su frustración con la prensa visitante. Lo que se viene a llamar 'matar al mensajero', vamos.

El Mirandés vio cómo le anulaban un gol a Izeta por fuera de juego. Y el Racing todavía tuvo una opción más para marcharse al descanso con dos tantos de ventaja, pero Raúl Fernández repelió el disparo de Andrés Martín.

Entró Meseguer al descanso, en sustitución del amonestado Aldasoro. El Mirandés, obligación manda, comenzó apretando. Tuvo que intervenir primero Ezkieta. En la segunda, el portero navarro no pudo evitar el tanto de Izeta. Un gran centro de Juan Gutiérrez lo remató poderoso el delantero rojillo para lograr el empate.

Los minutos clave 24 Mario García adelantó al Racing, en plena granizada, tras una acción con Andrés Martín.

50 El Mirandés salió mejor en la segunda mitad e Izeta logró el tanto del empate.

75 Los burgaleses buscaron el segundo gol y lo encontraron tras un saque de esquina.

La igualada sirvió más de aliciente para el cuadro local que de espabile para el visitante. Los burgaleses continuaron con la percusión frente a un Racing que continuó, tenía pinta que más por imposición que por convicción, en un bloque medio bajo. Es verdad que el empate no era un mal resultado, pero estaba más cerca el 2-1 que el 1-2. «Os vamos a ganar», amenazaba la afición mirandesa. Y a punto estuvo de liarla la zaga racinguista. Entre Manu Hernando y Javi Castro no acertaron a despejarla y sólo una oportuna intervención de Mantilla evitó el remate final.

Ahora sí, el sufrimiento verdiblanco se convirtió en la única realidad. A los racinguistas no les duraba el balón más de cuatro pases y los burgaleses llegaban con serio peligro. Ezkieta tuvo que realizar un paradón para evitar el gol de cabeza de Egiluz y, en la siguiente acción, embolsó el remate de testa de Panichelli.

Arana, Íñigo Vicente y Andrés Martín se miraban como buscando una explicación a la sequía de balones en zona ofensiva. Quizá por eso, para que el equipo sacase el culo desde atrás con la pelota de por medio, José Alberto implementó dos cambios. Retiró a Maguette Gueye y a Arana y metió a Vencedor y Karrikaburu. Pies para el doble pivote y referencia en la punta de ataque. Al menos de repente, los verdiblancos se acercaron al área de Raúl Fernández, pero el pase interior de Andrés Martín no lo alcanzó Karrikaburu.

A esas alturas, Ezkieta ya estaba nominado a mejor jugador racinguista, pero quería optar también al global del encuentro. Y el arquero verdiblanco sacó una mano cambiada fantástica para despejar el tiro al segundo palo de Íker Benito, que iba con muy mala intención. Aunque el Racing había dado algún pequeño paso hacia delante, seguía más cerca el 2-1 que cualquier otra cosa.

El castigo del ex

El partido tenía escrito un guion preparado. Ysí, el tanto burgalés estaba bien cerquita. Las cosas del fútbol. Iba a ser el cántabro y exverdiblanco Juan Gutiérrez, que la pasada temporada apenas tuvo oportunidades en los Campos de Sport y esta campaña se está licenciando en el fútbol profesional en Anduva, el que ajusticiase a su modo al Racing. Tras la salida de un córner, cabeceó el cántabro y el balón, en un barullo, lo tocó en última instancia Manu Hernando antes de que entrase en la portería de Ezkieta.

Cambio de sistema José Alberto implementó un 5-4-1 en su visita a Miranda de Ebro para tratar de sorprender al conjunto burgalés

Vuelta al marcador Los cántabros se adelantaron gracias a un tanto de Mario García, pero los rojillos apretaron e hicieron dos goles para remontar

Los de José Alberto estaban groguis y el Mirandés, con un subidón importante. Así que ahora parecía más cerca el 3-1 que otra cosa. Un cabezazo muy tímido de Karrikaburu, que botó antes de que lo agarrase Raúl Fernández, se quiso asemejar a una ocasión de gol. Eso, y una arrancada del propio delantero navarro, que llegó al área muy forzado y al final no supo terminar la jugada.

En una última bala en busca de un empate desesperado, José Alberto introdujo a Michelin y Rober González en sustitución de Marco Sangalli y Mantilla. Vuelta al tradicional 4-2-3-1. Lo que sucedió después es que Ezkieta evitó el tercero en un gran remate de Joel Roca.

El resto del encuentro, el Racing agonizó con frustración, mientras Anduva se convertía en una fiesta. No es para menos con la que están liando esta temporada en Segunda División. De momento, aunque José Alberto le restó importancia al choque, quizá para restarles presión a sus futbolistas, los verdiblancos caen hasta la cuarta posición, pase lo que pase hoy con sus perseguidores. Lo positivo, que la derrota del Almería el viernes en Burgos le mantendrá con seis puntos de colchón sobre el séptimo puesto.