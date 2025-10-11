Guía para el 'On tour' a Gijón

El Racing nunca camina solo y si encima es un viaje que supone apenas dos horas de coche mucho menos. El 'On tour' a Gijón ... para estar mañana domingo por la tarde en el Molinón en el partido frente al Sporting (16.15 horas) será, como en años anteriores, un desplazamiento masivo del racinguistas. Y eso que el equipo asturiano ha enviado esta temporada menos entradas y más caras que en otras ocasiones. Aún así, no faltarán quienes hayan conseguido asiento y tampoco los que va a la aventura, a ver si pueden verlo en algún establecimiento de hostelería. Porque quienes no hayan comprado su entrada con antelación se van quedar fuera. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo y las taquillas de El Molinón no van a dispensar papel mañana domingo.

En la página web del Sporting ayer todavía se podían adquirir entradas, eso sí a unos precios bastante altos, presumiblemente para evitar un desembarco masivo de racinguistas en el estadio. En cualquier caso, los aledaños de El Molinón volverán a vivir una marea racinguista porque se espera que en Gijón desembarquen alrededor de un millar de aficionados verdiblancos.

Taquillas Entradas: Ayer aún quedaban disponibles en la web del Sporting, pero a un precio elevado.

Restricción: No se prodrán adquirir el mañana en taquillas al ser el partido de alto riesgo.

Quedada Salida: Los autobuses de las peñas salen a las 9.00 horas desde los Campos de Sport.

Previa: A las 12.00 en la Plazoleta del Campu-La Guía (C/ Profesor Pérez Pimentel y la Avenida Jardín Botánico).

El Sporting había mandado 550 entradas a El Sardinero con un precio de 20 euros cada una, de las que 275 se destinaron a las taquillas de los Campos de Sport, exclusivamente para abonados, y las otras 275 se entregaron a Asociación de Peñas Racinguistas (APR) para distribuir entre sus socios. Precisamente, las peñas, que salen de Santander a las 9.00 horas desd El Sardinero, han convocado a los todos los racinguistas a las 12.00 horas en la Plazoleta del Campu-La Guía (calle Profesor Pérez Pimentel y la Avenida Jardín Botánico), muy cerca del estadio. Y si puede ser, vestidos de verde.

Allí comenzará la previa. Cuatro horas para calentar gargantas y motores antes de que empiece el partido. Aunque no se ha anunciado de manera oficial, presumiblemente habrá corteo hasta el estadio. Uno corto eso sí, porque la zona de quedada para racinguitas está a poca distancia de El Molinón, cuyas puertas se abrirán a las 14.45 horas, una hora y media antes de que arranque el partido.