Aficionados se fotografían en los aledaños del El Molinón. Daniel Pedriza

Guía para el 'On tour' a Gijón

Se espera un desplazamiento de alrededor de un millar de racinguistas y la previa con las peñas comenzará a las 12.00 horas

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Racing nunca camina solo y si encima es un viaje que supone apenas dos horas de coche mucho menos. El 'On tour' a Gijón ... para estar mañana domingo por la tarde en el Molinón en el partido frente al Sporting (16.15 horas) será, como en años anteriores, un desplazamiento masivo del racinguistas. Y eso que el equipo asturiano ha enviado esta temporada menos entradas y más caras que en otras ocasiones. Aún así, no faltarán quienes hayan conseguido asiento y tampoco los que va a la aventura, a ver si pueden verlo en algún establecimiento de hostelería. Porque quienes no hayan comprado su entrada con antelación se van quedar fuera. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo y las taquillas de El Molinón no van a dispensar papel mañana domingo.

