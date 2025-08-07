El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La plantilla del Racing cumplió con la tradición de la ofrenda floral a la Bien Aparecida. RRC
Racing

Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»

Tras la ofrenda a la Bien Aparecida, el presidente del Racing señaló que en «horas, o días», los aficionados verdiblancos tendrán «noticias» que les van a «agradar

Leila Bensghaiyar
Marco García Vidart

Leila Bensghaiyar y Marco García Vidart

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:18

«Lo primero salud, salud para todos. Que nos ayude a cumplir un sueño. Que es muy complicado, muy difícil. Pero cada vez nos vamos ... acercando más. Y que este año queremos atrapar». Manolo Higuera, el presidente del Racing, señalaba las peticiones de los verdiblancos en su tradicional ofrenda a la patrona de Cantabria, la Bien Aparecida. Una visita que se produce todos los años al santuario poco antes del inicio de la Liga.

