Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»

La plantilla del Racing cumplió con la tradición de la ofrenda floral a la Bien Aparecida.

«Lo primero salud, salud para todos. Que nos ayude a cumplir un sueño. Que es muy complicado, muy difícil. Pero cada vez nos vamos ... acercando más. Y que este año queremos atrapar». Manolo Higuera, el presidente del Racing, señalaba las peticiones de los verdiblancos en su tradicional ofrenda a la patrona de Cantabria, la Bien Aparecida. Una visita que se produce todos los años al santuario poco antes del inicio de la Liga.

El presidente verdiblanco se refirió al gran tema de conversación de los racinguistas. Los fichajes. O mejor dicho, la casi ausencia de ellos. Higuera tranquilizó a todos. «La impaciencia es normal. Pero que estén tranquilos. Que nosotros vamos a terminar teniendo un equipo, lo que buscábamos. Que mejore lo anterior. Lo más difícil que era mantener la estructura, la base, lo estamos consiguiendo. Y las incorporaciones que van a venir, algunas de forma inmediata, otras a medio plazo, tendrán que ser cinco o seis y son jugadores que van a subir el nivel, que es lo que buscamos». La llegada de futbolistas a la plantilla es inminente. «La gente que esté tranquila, porque en horas, en días, empezarán a tener noticias que seguro que les va a agradar».

