Una ilusión que no entiende de edades

Dicen que la pasión y, sobre todo, la ilusión no entiende de edades. Y qué razón. Las seis trabajadoras de Luz de Luna, en Peñacastillo, ... convirtieron la semana pasada este centro de día en una auténtica jornada de fútbol en Los Campos de Sport. Hace unos días, una treintena de usuarios de este lugar parecieron vivir una tarde de domingo en El Sardinero. La mayoría de ellos con camisetas y bufandas del Racing, otros con la de la selección española y alguno hasta de árbitro, con tarjetas y todo. Alguien tenía que ser el juez de la contienda.

Lo peculiar de esta historia es que en el centro de día las personas mayores son protagonistas de vídeos que la residencia sube a Tik Tok. Y, la verdad, es que en redes sociales arrasan. La cuenta (centrodedia_luzdeluna) ha alcanzado la friolera de 6,2 millones de 'me gustas' y cuentan con casi 210.000 seguidores. Algunos de sus contenidos han sido vistos por 15,8 y 8,8 millones de personas. Casi nada. Pero en esta ocasión, lejos de canciones del momento de artistas como Aitana y Shakira o escenificar 'memes' de televisión, la temática es verdiblanca y centrada en el Racing, su historia y sus jugadores.

«Cada miércoles hacemos fiestas en el centro de día que están ambientadas en algo concreto. Unas veces San Fermín, otras algo relacionado con el verano… vamos viendo. Y ahora, como el Racing está pendiente de subir, decidimos hacerlas sobre el fútbol», explicaron la psicóloga y responsable del centro, Alba Haro, y la auxiliar de geriatría Irantzu López. Según afirmaron 'las entrenadoras' del centro de día, a los usuarios les «encanta hacer vídeos y después subirlos a Tik Tok». «Para ellos está muy bien porque se divierten grabándolos y, además, hacen deporte», dice Haro, quien señala que para la fiesta verdiblanca les pidieron que viniesen con algo del Racing. Y le hicieron caso. Fueron al centro con camisetas y bufandas, y «con una sonrisa enorme».

«Ponerme la camiseta del Racing me alegra mucho», dice Julián Villota a sus 91 años, quien durante la grabación del vídeo se animó a dar un par de toques a un balón. «Antes sí que iba mucho a El Sardinero. Ahora ya me he hecho mayor y no puedo. Van mis nietos e hijos y yo lo veo por televisión siempre, tanto fuera como en casa», señala. En la misma línea, Juan Vega, que con 70 años, desearía volver a ver al Racing en Primera División. «El equipo es un símbolo de Santander y de Cantabria, además de un beneficio para otros sectores porque atrae a gente e impulsa la actividad de los negocios», afirma Vega. Mientras, Serafina Hernández, Carmen Salmón y María Ángeles Sánchez, de 89, 83 y 78 años respectivamente, aseguran que «nos entretenemos mucho grabando los vídeos». Según comentan estas usuarias, «corrimos detrás del balón e hicimos como si fuese un entrenamiento». «También cantamos la Fuente de Cacho y el himno del Racing», añadieron.

Este trío de veteranas racinguistas tuvo tiempo hasta para mandar un recado a la afición que acude a Los Campos: «cuando los jugadores están bajos de moral, más hay que apoyarlos» -en relación al tropiezo ante el Cartagena y el empate ante el Real Oviedo-. Tal y como aseguran, lo harían ellas mismas, «pero como no podemos estar en El Sardinero les tenemos que mandar desde casa buenas vibraciones». «Es el equipo de aquí, el de Cantabria, y hay que apoyarlo», apuntaron.

«Quiero la camiseta de Mario»

Según relata López, el centro cuenta con una actividad que se llama 'el periódico' en la que leen El Diario Montañés y comentan con los usuarios la actualidad. El conjunto de José Alberto es uno de los «temas favoritos» de esta treintena de mayores. «Están metidos con el equipo y hasta ellos mismos preguntan cómo han quedado cada jornada», dice esta auxiliar de geriatría. Tanto es el seguimiento que hacen del equipo verdiblanco que, aparte de un mensaje para la afición, tienen otro para un jugador del Racing en concreto.

Sin duda, el destinatario es «el jugador favorito de todos». Mario García, de 21 años, es el más querido de todos los que conforman la plantilla racinguista. El joven es natural de Peñacastillo y para estos mayores es «el orgullo del barrio». «Queremos que un día nos venga a ver», decía uno de los usuarios. Otro, con voz entrecortada, fue a más: «Yo quiero una camiseta suya firmada». La responsable del centro y la auxiliar señalaron que «les haría mucha ilusión cualquiera de las dos cosas». «Los futbolistas tienen seguidores de todas las edades», comentaron. Y razón llevan. El Racing es intergeneracional, y comprobado está con estos aficionados tan veteranos.