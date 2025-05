«Es importante volver a ganar fuera y olvidar lo de Cartagena»

«Lo que pensamos es en ganar en Almería. La semana que viene cambiaremos el discurso. Pero estamos en una semana en que es importante ... volver a ganar fuera y olvidar lo que pasó en Cartagena», afirmó Juan Carlos Arana tras la sesión de este jueves en los Campos de Sport.

El delantero canario estima importante prolongar lo visto el pasado domingo, «seguir con esas sensaciones, que creo que fueron muy buenas. Un equipo como el Oviedo, que no es moco de pavo, todo el tiempo en su campo y con un respeto enorme hacia nosotros...», valoró, aunque, entienda que «eso no va a suceder en Almería, porque vamos de visitante y es un rival muy fuerte con balón. Debemos aprovechar sus debilidades, mantener como mínimo la cara que dimos el otro día y es muy difícil que así no saquemos algo positivo».

Porque frente al Oviedo está de acuerdo en que se escaparon dos puntos. «Si ves el desglose del partido en frío, ves que tienes un peso en el partido que te hace tener más porcentaje de crear probabilidades de gol. No las aprovechamos y el gol de ellos viene en una acción a balón parado en la que suceden ciertas cosas que se puede hacer que no sucedan», así que prefiere sacar la lección de ello: «Nos viene bien para darle la importancia que tiene en estos tres partidos el balón parado. Para estar siempre dentro del partido. Cuando hay resultados cortos y no nos vamos del partido somos impredecibles. A partir de ahí, ir a por la victoria».

Arana vaticina «un partido similar al de la ida. No creo que los dos vayamos a hacer cosas distintas por estar en la jornada que estamos. De tú a tú y que va a ganar el que aproveche las ocasiones y más competitivo esté sobre el campo. Ahora los temas tácticos ya los tenemos todos clarísimos, más allá de dar tu mejor versión y ser tú».

El delantero verdiblanco calificó lo de Cartagena como «más error nuestro que planteamiento del rival. Regalar la primera parte con un equipo descendido te pasa factura». Y reconoció que, «cuando nos dan mucho peso del balón, ellos esperan nuestro error y nosotros jugamos de una manera en que cometes errores y no puedes estar siempre fino. Ahí es donde ellos aprovechan las oportunidades». En su opinión, «estos tres partidos se juegan de tú a tú y tienes que ir a por todas desde el minuto uno. En esos partidos nosotros somos más fuertes».

En Almería se verán las caras con el máximo goleador del campeonato, Luis Suárez. «Estamos hablando de un delantero de otro nivel. La explosividad, la potencia y, sobre todo, lo que envidio es el hambre que tiene, que no tiene miedo a fallar», analiza el también ariete. «Desearle suerte a mis compañeros; creo que son capaces de pararle como en la ida. Hay que hacer todo lo posible para que no ensecuentre en un ambiente cómodo, que no pueda correr y demostrar sus puntos fuertes y, a partir de ahí, la defensa que tenemos es suficientemente fuerte para hacerlo», agregó.

En lo personal, dijo encontrarse «bien. Cada vez mejor. El día a día está siendo bueno». Sin embargo, fue sincero: «En el campo, no voy a engañar, las sensaciones no están siendo muy buenas». «Siempre confío en que las notas se dan a final de curso y la temporada, cuando acabe, será momento de evaluarla y decir si es buena o mal. Estoy en situación de mejorar los números del año pasado», completó.

Por último, sobre la posibilidad de certificar esta jornada un puesto en el play off de ascenso, el canario afirmó que «no es algo que tengamos que evaluar. Solamente ganar en Almería. Lo demás no depende de nosotros. Si certificamos el play off, muy bien». Y se fue a lo vivido hace un año: «Cuando intentas conformarte, luego te llevas la patada. Aprendimos de ello».