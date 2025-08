Javi Montero: «Quería seguir en el club y, por circunstancias, no han querido»

Marco G. Vidart Santander Martes, 5 de agosto 2025, 11:17 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

«Quiero que sepáis que quería seguir en el club y, por circunstancias, no han querido. He tenido que tomar la dura decisión de salir ( ... no tenía otra opción). Solo deciros que puse todo de mí para poder quedarme». Así se ha despedido Javi Montero, en sus redes sociales, de la afición verdiblanca. El nuevo jugador del Málaga, que ya apenas contaba para José Alberto en este arranque de la pretemporada, empezó su escrito dando las gracias a la afición, «por el cariño que me habéis dado desde el primer día que llegué a Santander. En todos los partidos que jugué (incluso cuando no jugaba) sentía vuestro aliento». El defensa añade que el adiós al club verdiblanco «es una despedida dura para mí, porque llegué al Racing con un sueño y una ambición».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Montero (@javimontero14) Montero se despide dando las gracias «a todos los que confiaron mi. Siempre os llevaré en mi corazón y os estaré apoyando donde quiera que esté».

