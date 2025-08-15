El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Carlos Arana celebra con sus compañeros un tanto ante el Deportivo la pasada temporada. LOF
Diario de un sufringuista

¡Qué empiece ya!

Se echaba de menos ir a El Sardinero para algo más que tomar el sol. Esa vidilla que da el campeonato no tiene precio

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:50

Los caprichos del calendario han querido que el Racing vuelva a la competición precisamente en el Día Mundial de la Montaña Rusa, que ya es ... casualidad. Porque, aparte de rocanrol, el estilo de José Alberto ya lo vamos conociendo lo bastante como para saber que está abonado a eso, a las emociones fuertes: subidones trepidantes, bajonas que te encogen el estómago y esa sensación de que en cualquier curva lo mismo sales disparado hacia la gloria que directo al abismo.

Espacios grises

