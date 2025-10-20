Jeremy y Andrés Martín sostienen el gol del líder

El Sardinero se desperezó este domingo con un rumor eléctrico, de esos que nacen antes incluso de que ruede el balón. Y no era para ... menos. El partido era importante, el segundo clasificado, el Deportivo, visitaba los Campos de Sport para enfrentarse a los cántabros, terceros en la tabla. Y no solo los tres puntos se quedaron en casa con la victoria del Racing (2-1); es que el encuentro dejó una ganancia extra a los de José Alberto.El equipo tiene a dos jugadores entre los máximos goleadores de la Liga: Andrés Martín yJeremy, ambos con seis goles. Eso sí, comparten el primer puesto con Agus Medina, del Albacete, que tiene los mismos tantos.

El partido dejó una imagen que resume el momento del equipo: Jeremy, con el número 29 a la espalda, corriendo hacia el fondo norte tras marcar el tanto decisivo. Era el segundo del Racing, el que cerraba el marcador y aseguraba tres puntos que lo colocan, de momento, en lo más alto de la clasificación, a la espera de lo que haga esta noche el Cádiz ante el Burgos. Si el conjunto andaluz tropieza, el Racing mantendrá el trono una jornada más; si vence, el equipo santanderino cederá el primer puesto con la satisfacción de saber que ha vuelto al lugar de donde nunca debió irse: la pelea por todo.

Ese segundo tanto, el de la victoria, puso en pie a los Campos de Sport. El canterano está en racha y eso que era un nombre que a principio de curso nadie hubiera escrito en negrita.Jeremy, con un derechazo que aún resuena en la grada, se reivindicó una vez más para acallar dudas. Ahora, el fútbol le devuelve todo con intereses. El de Maliaño ha explotado y lo ha hecho con madurez, llegando incluso a sentar a Villalibre, que, por cierto, cuenta con cinco goles y también está muy bien situado en la lista de máximos artilleros.

Su situación ha dado un giro de 180 grados. El canterano estuvo a punto de salir este verano con destino a Ceuta. José Alberto no contaba demasiado con él y el club quería que disfrutara de minutos después de haberlo renovado hasta 2027. Su futuro parecía lejos de Santander. Pero algo cambió. Se quedó. Quizá por convicción, quizá por orgullo. Esperó su oportunidad y la aprovechó. Hoy atraviesa el mejor momento de su carrera. Ha pasado de ser una alternativa a convertirse en una pieza esencial del ataque, por delante incluso de Villalibre. Su evolución es uno de los fenómenos más notables del arranque de temporada.

Junto a Agus Media, los dos verdiblancos encabezan la carrera por el Pichichi de Segunda

A su lado, Andrés Martín sigue siendo el referente ofensivo del equipo. Suma seis goles y vive su propio idilio con el área. Con esos goles, ya era el máximo realizador de la competición –hasta que esta jornada se le han unido Jeremy y Agus Medina– y la principal garantía de eficacia en el área rival. Su llegada al Racing supuso un salto en la definición, pero también en la mentalidad del equipo. Es un jugador que no necesita mucho para decidir un partido y su regularidad ha dado al grupo una seguridad que antes no tenía.

El impacto del extremo y delantero va más allá de los números. Andrés yJeremy se complementan. El primero, con experiencia y un instinto casi quirúrgico, el segundo con hambre y descaro. Entre los dos –y Villalibre– han logrado que el Racing se haya convertido en uno de los equipos más productivos del campeonato. Y todavía no han dicho la última palabra.