El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Martín, máximo goleador de Segunda junto a Jeremy y Agus Medina.

Ver 21 fotos
Andrés Martín, máximo goleador de Segunda junto a Jeremy y Agus Medina. Daniel Pedriza

Jeremy y Andrés Martín sostienen el gol del líder

El canterano, que este domingo hizo el tanto de la victoria para el Racing, se une al delantero andaluz entre los máximos anotadores de la Liga con seis dianas en su casillero

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Sardinero se desperezó este domingo con un rumor eléctrico, de esos que nacen antes incluso de que ruede el balón. Y no era para ... menos. El partido era importante, el segundo clasificado, el Deportivo, visitaba los Campos de Sport para enfrentarse a los cántabros, terceros en la tabla. Y no solo los tres puntos se quedaron en casa con la victoria del Racing (2-1); es que el encuentro dejó una ganancia extra a los de José Alberto.El equipo tiene a dos jugadores entre los máximos goleadores de la Liga: Andrés Martín yJeremy, ambos con seis goles. Eso sí, comparten el primer puesto con Agus Medina, del Albacete, que tiene los mismos tantos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  3. 3

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  4. 4

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  5. 5

    La Cuadrona espera su transformación
  6. 6

    «Los ayuntamientos han de mantener limpio el monte en torno a los pueblos»
  7. 7 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  8. 8

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  9. 9 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  10. 10

    Ojos de salmón con queso crema

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jeremy y Andrés Martín sostienen el gol del líder