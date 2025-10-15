El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, pensativo, durante un entrenamiento en La Albericia. Javier Cotera

José Alberto busca soluciones al peaje de Gijón

La lesión de Salinas se suma a las expulsiones de Sangalli y Michelin en el parte previo a la visita del Deportivo aunque sí estarán Canales y Andreev, de vuelta tras su periplo internacional

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:36

Jorge Salinas fue el último tributo que pagó el Racing de su visita a El Molinón. El parte médico oficial del club confirmó lo que ... ya contaban estas páginas ayer, al día siguiente del partido, que el joven defensa sufre una fractura de la mandíbula, además de varios dientes, y que será baja de tres a cuatro semanas. Con lo cual, José Alberto arranca hoy la semana con una lista de efectivos en la que no figuran ni el chaval, ni Clèment Michelin, titular en El Molinón, ni quien es el futbolista más especial de este equipo en la actualidad, Marco Sangalli.

