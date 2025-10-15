José Alberto busca soluciones al peaje de Gijón

Jorge Salinas fue el último tributo que pagó el Racing de su visita a El Molinón. El parte médico oficial del club confirmó lo que ... ya contaban estas páginas ayer, al día siguiente del partido, que el joven defensa sufre una fractura de la mandíbula, además de varios dientes, y que será baja de tres a cuatro semanas. Con lo cual, José Alberto arranca hoy la semana con una lista de efectivos en la que no figuran ni el chaval, ni Clèment Michelin, titular en El Molinón, ni quien es el futbolista más especial de este equipo en la actualidad, Marco Sangalli.

De entrada, no debería ser demasiado problema sustituir tres peones en una plantilla con suficientes recursos. Sin embargo el peaje pagado en Gijón, donde además se perdió mostrando una cara pobre una vez más con una permisividad defensiva procupante, tiene una doble lectura. Por un lado, Salinas es el único de los zagueros que ha sido indiscutible y ahora deberá José Alberto buscar un perfil parecido. A Michelin, en parte, puede ser más fácil buscarle recambio.

Bajas y altas Defensa Jorge Salinas Sufre una lesión ósea en la rama mandibular izquierda y la fractura de varias piezas dentales a consecuencia de un fuerte golpe en el partido ante el Sporting. Extremo Marco Sangalli Fue expulsado con el tiempo cumplido en Gijón. El vasco corrió hacia el colegiado tras la última jugada y este no dudó en mostrarle la cartulina roja directa.

Lateral Clèment Michelin El francés fue expulsado por doble amarilla cuando ya había sido sustituido. El lateral vio una tarjeta por desconsideración hacia el árbitro, una de camino al banquillo y otra cuando ya estaba sentado. Mediapunta Peio Canales Regresa después de semana y medias concentrado con la selección española sub-21. El vasco participó en el Mundial sub 20, donde cayó en cuartos de final y se incorpora hoy a la disciplina racinguista.

Sin embargo, la baja de Sangalli puede acarrerale más problemas ya que hasta la fecha, el míster no ha encontrado otro jugador que cumpla el cometido tan específico que se le pide al vasco. Para la doble faceta de lateral y extremo que adopta Sangalli en este estilo, un tanto tuneado, que ha utilizado José Alberto últimamente, no tiene muchos candidatos. A los datos toca remitirse; la presencia de Sangalli en esa zona responde a un deseo por parte del entrenador de tener a un futbolista que pueda tapar la banda izquierda y descargar de trabajo defensivo a Íñigo Vicente cuando el equipo no tiene la pelota. Habrá compañeros que lo puedan hacer, pero de momento a José Alberto no le ha convencido ninguno. Y ese será el caballo de batalla de esta semana. No es algo para nada baladí, entre otras cosas porque puede acarrear de manera indirecta un cambio de sistema o, más bien, una modificación táctica. Mario Gacía puede ocupar el puesto de Salinas, pero con su presencia por detrás de Íñigo Vicente formarían una banda muy diferente y sin, lógicamente, el mismo cometido que tenía Sangalli. Desaparecería esa doble tarea de lateral-extremo. Este es el escenario más lógico que se dará el domingo ante el Dépor, ya que con el regreso de Peio Canales, tras su periplo internacional con la sub-21 española, el ataque volverá a la versión habitual con un punta y una línea de tres eminentemente ofensiva.

Así las cosas, salvo sorpresa, José Alberto suplirá las bajas con la entrada de Álvaro Mantilla, en el lateral derecho, algo que viene siendo norma esta temporada, y con la entrada de Mario García en el carril del zurdo para ocupar el puesto de Salinas, aunque es probable que el chaval tenga que multiplicarse y , en caso de duda, aplicarse más en defensa. La entrada de Canales le hace casi el trabajo a José Alberto que no tendrá que pensar mucho más para armar el ataque. Si acaso quién será el delantero, con un Villalibre efectivo y un Jeremy en racha. El tercer delantero, Juan Carlos Arana, ya está disponible y en Gijón 'debutó' después de dos meses lesionado. Sufrió también un golpe del que tuvo que ser atendido y hoy comprobará con los médicos cuál es su estado. En principio se apunta a la pugna por el '9' ante el Deportivo.