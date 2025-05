José Alberto: «Fuimos un equipo previsible y poco agresivo»

Marcos Menocal Santander Domingo, 4 de mayo 2025, 22:27 Comenta Compartir

«Quería pedir disculpas a la afición que se ha desplazado hasta aquí, un viaje de tantos kilómetros para vernos ganar y no hemos podido ofrecer una victoria». Nobleza obliga. Era el momento de pedir perdón por lo ocurrido en el campo. Las cosas pueden salir mal, es obvio, más en el fútbol, pero no se pueden hacer tan mal y el Racing las hizo en Cartagonova. «Es difícil hacer una lectura», añadió José Alberto en su comparecencia tras acabar el partido ante el Cartagena. Sus rivales por el ascenso, el Elche, el Levante, el Mirandés... Todos pudieron enmendar sus errores en los últimos minutos de sus partidos, pero el Racing no.

«Hemos sido muy previsibles y poco agresivos», dijo el míster en un momento de su primera valoración del choque. No se podía decir más en tan poco. Fue el resumen perfecto. Luego trató de extenderse, pero realmente sobraba porque el Racing ayer fue eso, precisamente, «y no hemos estado bien», añadió para rematar su exposición. Punto pelota.

El partido se jugó al ritmo que quiso el Cartagena. Eso fue lo que ocurrió y el Racing se contagió. «Nos hemos dejado llevar por lo que quería el rival y ha potenciado lo que quería; por momentos hemos estado desorganizados, no hemos sido agresivos y no hemos aprovechado nada», explicó mientras se lamentaba de la derrota. Se quiera o no, lo cierto es que «hay días que el balón no quiere entrar y todo es más difícil», ahora bien, tampoco el equipo hizo mucho por llevarle la contraria a esta frase tan manida en el fútbol.

No quiso poner excusas, pero sí expresó las dificultades que existen «al jugar con un bloque tan bajo y contra un equipo que acumula tantos jugadores por detrás del balón» y también señaló las complicaciones que tuvo su equipo «para generar espacios en un campo tan seco, que dificulta la circulación del balón, el ritmo...». Lo dijo, porque lo sentía, pero realmente lo que no funcionó fue que «no igualamos la agresividad, que era una de las claves de afrontar el partido».

«Es un mazazo duro porque podíamos dormir en ascenso directo, pero no lo hemos aprovechado y hay que pelear en las cuatro semanas que quedan; hoy hubiéramos ganado margen para poder fallar en otro sitio y ahora ya no lo tenemos y hay que ir a cara de perro a ganar en todos los campos», insistió José Alberto, quien repitió una vez más que su equipo «no supo interpretar el partido que había que jugar en varios aspectos, entre los que está la activación tras pérdida y de ahí el resultado final».

En la rueda de prensa de Cartagonova, el técnico fue preguntado por si aún duele más perder ante el colista ya descendido. Su respuesta fue pragmática. «Está categoría me ha enseñado hace mucho tiempo que puedes ganar y puedes perder con cualquiera y ahí está que el Cartagena ha ganado cinco partidos este año y dos se los ha ganado al Racing». Por tanto la lectura es «que no hemos hecho las cosas bien», matizó.

«Les tiene que doler, pero es es difícil, es duro y hoy todo parece que sea negro y hay que pelear para que el lunes sea de otro color», señaló el entrenador racinguista en un intento de levantar el ánimo a sus jugadores y «pensar en el partido del Oviedo».

La afición seguía animando pese a lo que estaba viendo. Trató de empujar a un equipo que sangraba y el míster lo agradeció, pero el mal no estaba en los de las bufandas. En la grada se estuvo mejor que en el campo. «La energía era una de las claves del partido; lo dije, este equipo tiene que ser mucho más agresivo, buscar mas la portería, necesita atacar el espacio... y no lo hemos sido. Solo por momentos», concluyó