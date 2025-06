Pase lo que pase ha sido un éxito

La temporada del Racing ha sido, sin lugar a dudas, una auténtica maravilla. Ha sido un privilegio ver cómo este equipo competía, cómo se dejaba ... el alma en cada partido y cómo lograba imponerse con claridad a rivales de enorme nivel. Ha sido un gusto, una alegría para el racinguismo, volver a sentirse orgulloso de lo que ve sobre el césped. Y eso no es casualidad. Es fruto del trabajo, del compromiso y de una conexión única con la grada.

La afición, una vez más, ha demostrado que es de otra categoría. De Primera División, sin duda alguna. Porque no solo ha llenado El Sardinero constantemente, sino que ha empujado al equipo allá donde ha jugado. Ha estado en los momentos buenos y también cuando el viento no soplaba a favor. Ha sido el motor que ha llevado en volandas al Racing hasta este play off.

Y hay que destacar también la figura del míster. José Alberto ha conseguido formar un equipo compacto, valiente, con una contra demoledora y con un sello reconocible. Ha dado con la tecla, ha sacado lo mejor de futbolistas como Arana, Andrés, Íñigo Vicente, Aldasoro o mi excompañero Sangalli.

Hemos disfrutado mucho durante toda la temporada, pero ahora llega lo más bonito. No ha podido ser el ascenso directo, pero queda una segunda oportunidad. Cuatro partidos. Cuatro finales. Cuatro ocasiones para demostrar que este equipo está preparado para volver a donde merece estar: a Primera División.

También quiero hacer un llamamiento. A la afición, para que siga empujando como lo ha hecho todo el año. A los jugadores, para que crean y lo den todo. Porque el Racing, su gente y Santander merecen estar en la élite. Pase lo que pase, esta campaña ya ha sido un éxito. Y si no es ahora, será pronto. ¡A por ello, Racing!