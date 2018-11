Racing / Segunda B Kitoko, único ausente de la sesión de ayer Jon Ander, en el centro, participa en un ejercicio de la sesión de ayer junto a Óscar Gil y César Díaz. :: alberto aja / Alberto Aja Rulo, Jon Ander y Figueras entrenaron al mismo ritmo que el resto del grupo, que ya prepara el choque frente al Tudelano del domingo SERGIO HERRERO Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 07:58

Las sesiones de entrenamiento del Racing van ganando participantes. Por fin. Después de un periodo importante de la temporada con numerosos futbolistas habitando la enfermería de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. Iván Ania vuelve a tener benditos problemas para confeccionar una alineación. Tres jugadores se sumaron ayer al trabajo de preparación del choque del domingo -12.00 horas- frente al Tudelano en las mismas condiciones que el resto del grupo: Rulo, Jon Ander y Jordi Figueras. La única ausencia de la sesión matutina, además de la del lesionado de larga duración Miguel Gándara, fue la de Ritchie Kitoko, que no saltó al césped con el grupo.

Rulo completó la totalidad del entrenamiento. Fue una jornada de trabajo relativamente corta en la que Iván Ania no dio muchas pistas sobre un posible once para el Ciudad de Tudela. El míster asturiano implementó algunos ejercicios de posesión y partidillos en espacio reducido en los que los petos no dejaron ni siquiera entrever por dónde pueden ir los tiros de cara al próximo compromiso. El lateral valenciano, que se cayó de la convocatoria del choque frente al Bilbao Athletic en el último momento, parece completamente recuperado después de caer lesionado el pasado 7 de octubre, en el duelo contra el Barakaldo.

Mientras tanto, Jon Ander y Figueras sólo se perdieron la última parte de la sesión. Un periodo muy breve, seguramente para controlar la carga de ambos futbolistas. El delantero se retiró en Irún por una contractura en los isquiotibiales y se perdió el partido del pasado domingo; y el central lleva ya tres semanas fuera del equipo, pese a que, en principio, desde el club se afirmó que sólo tenía «algunas molestias» en el gemelo.

Participó en el trabajo con el primer equipo el lateral fichado para el filial, Ramón Blázquez

Ritchie Kitoko, que ya había entrado en la convocatoria tanto en Irún como frente al Bilbao Athletic después de mes y medio lesionado por una rotura fibrilar en el gemelo que se produjo en el choque contra el Vitoria, ayer no participó en la sesión. El secretismo impuesto por el club alrededor del estado físico de los futbolistas convierte la ausencia del centrocampista congoleño en un misterio y habrá que esperar a su regreso en estos días o al parte médico del lunes para tener alguna pista sobre su situación. De todas formas, si ayer no entrenó, conociendo la precaución de Iván Ania con respecto a los futbolistas lesionados, y con efectivos suficientes para afrontar el partido de Tudela, todo hace indicar que el africano no entrará en la convocatoria.

En cuanto a Rulo, Jon Ander y Figueras, aunque están ya a completa disposición del míster, lo más probable es que el asturiano no se dé prisa por volver a incluirles en el once titular. El puesto del lateral izquierdo está cubierto con garantías por Jesús Puras; en el de central, el reconvertido Julen Castañeda está superando las expectativas y Olaortua está disponible, y en la delantera, las opciones de Dani Segovia y César Díaz son completamente válidas para el entrenador asturiano.