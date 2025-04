Levante y Racing, almas casi gemelas

«El Levante es un equipo muy parecido al nuestro», decía José Alberto ayer. Y tanto que sí. No solo porque están empatados a 59 ... puntos en lo alto de la clasificación, con permiso del Elche, sino porque prácticamente han marcado los mismo goles -50 el Levante por 52 el Racing-; también han encajado más o menos lo mismo: 32 y 37, respectivamente. Ambos proponen un fútbol protagonista, donde el Racing se lleva la palma con un planteamiento más vertical y ofensivo, si cabe, que su rival de mañana, pero sin que la diferencia sea excesiva. Entre técnicos, no existe gran distancia de conceptos; mientras que Julián Calero prefiere tener el control y variar la pausa o la transición en su pizarra, José Alberto opta por el fútbol más rápido, más sorprendente, pero eso sí, a los dos les gusta jugar en campo ajeno y, si es posible, tener la pelota.

LAS CIFRAS 33 puntos como local ha sumado el Levante en lo que va de campeonato de Liga

26 puntos a domicilio ha subido a su casillero el equipo granota en Liga.

31 puntos ante sus aficionados en El Sardinero ha sellado el Racing.

28 puntos fuera de El Sardinero ha acumulado el Racing, el mejor visitante.

Los dos han tenido rachas malas. El Racing encarriló una fase de siete jornadas sin ganar que le hizo dilapidar la ventaja de once puntos con respecto al tercero que llegó a tener antes de Navidades. El Levante, por su parte, encarriló varias; la primera al inicio de la Liga cuatro partidos sin marcar, que le dejaron fuera de los favoritos. Más tarde firmó seis jornadas a domicilio sin sumar un triunfo que le volvieron a sacar de los puestos de play off. Pero sea como fuere, los granotas se han enganchado y llegan al final de la Liga en una posición inmejorable para dar la campanada, ya que en el Ciutat de València. Sí confiaban en que podían acercarse a los puestos de privilegio, pero no en que luchasen por las dos plazas de ascenso directo. Y en parte, si lo han hecho, es por su fortaleza como local y su regularidad. El Levante es el tercer clasificado en una hipotética tabla solo de partidos como local, con 33 puntos por los 31 del Racing. En cambio, e la misma clasificación pero referente a los duelos jugados a domicilio, el que sale ganador es el Racing, que lidera la tabla con 28 puntos, pero dos más tan solo que los obtenidos por su rival de mañana.

La igualdad es manifiesta entre ambos de ahí que el partido se pueda convertir en decisivo. Hasta ahora una victoria más de los racinguistas neutralizadas por los tres empates del Levante depara máxima igualdad para mañana antes de empezar el choque.