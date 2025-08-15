El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrenamiento del Racing en las instalaciones Nando Yosu en La Albericia. Juanjo Santamaría

Una Liga con principio y final en casa

Castellón y Cádiz serán los rivales en los Campos de Sport en el primer y último partido

Marco García Vidart

Marco García Vidart

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:50

De nuevo, un calendario asimétrico. Que el rival de este sábado, el Castellón, no es el mismo que el de la jornada 22 –Las Palmas, ... en los Campos de Sport–. El Racing inicia una Liga que terminará el último día de mayo de 2026 con la visita del Cádiz a Santander. Los verdiblancos iniciarán y terminarán la Liga como locales. Entre medias, 40 partidos con varios destinos cercanos y otros de cruzar toda España. Andorra, Ceuta, San Sebastián y León son las novedades de este curso.

