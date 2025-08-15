Una Liga con principio y final en casa
Castellón y Cádiz serán los rivales en los Campos de Sport en el primer y último partido
Santander
Viernes, 15 de agosto 2025, 07:50
De nuevo, un calendario asimétrico. Que el rival de este sábado, el Castellón, no es el mismo que el de la jornada 22 –Las Palmas, ... en los Campos de Sport–. El Racing inicia una Liga que terminará el último día de mayo de 2026 con la visita del Cádiz a Santander. Los verdiblancos iniciarán y terminarán la Liga como locales. Entre medias, 40 partidos con varios destinos cercanos y otros de cruzar toda España. Andorra, Ceuta, San Sebastián y León son las novedades de este curso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.