Mañana, un suplemento con El Diario sobre el inicio de la Liga para el Racing

Será porque fue intenso a más no poder. Y porque el gran objetivo, el ansiado ascenso a Primera, estuvo cerca. Muy cerca. Los partidos del ... playoff ante el Mirandés aún están bien frescos en la memoria. Pero ya han pasado más de dos meses. Y el balón vuelve a rodar para el Racing de manera oficial este sábado, a las 17.00 horas, en los Campos de Sport. Otra Liga. La temporada 2025-2026 en la que buscar, otra vez, el retorno a la máxima categoría del fútbol español. Eso que se escapó por poco hace más de dos meses.

Con el inicio de Liga, El Diario Montañés publica mañana viernes un suplemento de 16 páginas dedicadas a este nuevo comienzo de temporada del club verdiblanco. El análisis de la nueva campaña, la plantilla del Racing para el curso... Y un repaso a los otros 21 rivales de los santanderinos en el campeonato.

En el suplemento también habrá una entrevista con el capitán del Racing. Un Íñigo Sainz-Maza que, aunque no lo sea como tal, será uno de los 'refuerzos' para esta campaña. El de Ampuero, tras pasarse casi toda la temporada anterior en blanco por una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha ya jugó unos minutos el pasado sábado ante los italianos del Cagliari. Poco a poco, pero en breve será uno más.

Y en el suplemento también estará todo el calendario de esta temporada 2025-2026. Para que los aficionados verdiblancos puedan planificar sus desplazamientos para seguir al equipo. Algunos, cercanos y a menos de dos horas en coche, y otros en los que hay que cruzar toda España o coger un avión. Todo se dará por bien empleado si, por la vía del ascenso directo o del playoff, el Racing logra ese gran objetivo de volver a Primera.