Me siento el tío más afortunado de Cantabria

Puede que haya en nuestra región algunos (tampoco tantos) más ricos, más altos, más guapos, con más pelo… Pero yo siento el orgullo de ser ... el presidente del Real Racing Club y eso, creedme, es un privilegio en estos tiempos difícilmente comparable con cualquier otra posición en el tejido social de Cantabria. Sinceramente, no sé si seremos capaces alguna vez de devolver como os merecéis el caudal de cariño que recibimos día a día todos los que trabajamos en el club.

Desde que hace dos años Sebastián y yo nos propusimos liderar un equipo de trabajo que revitalizara al Racing y al racinguismo, tuvimos claro que eso solo sería posible si lográbamos hacer feliz a la gente, a nuestra gente. A la que tanto había sufrido en esta última década de desdichas y felonías y a la que sin haber pasado, por edad o por lejanía, ese vía crucis, queríamos incorporar a nuestro barco. Solo tengo que mirar a mi alrededor, cada día en la calle y cada domingo en los Campos de Sport, para estar seguro de que lo hemos conseguido. Y cuanto utilizo la primera persona del plural no me refiero solo a Sebas y a mí, me refiero también a vosotros, los racinguistas. Y a nuestros jugadores, y a nuestros técnicos y al resto del personal que trabaja cada día en El Sardinero y en La Albericia. Lo hemos conseguido todos juntos.

Y esa sensación no depende de que consigamos el sueño del ascenso a Primera que todos anhelamos. Eso sería como lo de jugar al mus y, además, ganar: la leche. Pero la satisfacción de ser muchos, felices, unidos, en constante progresión, con cada vez más mujeres y más gente joven entre nosotros no nos la va a quitar nadie. Y yo, como presidente, tengo la fortuna de que me lo recordáis en cuanto pongo un pie en la calle, casi cada minuto del día.

Esto no quiere decir que me conforme con lo conseguido hasta ahora, ni mucho menos. Sueño con el ascenso, creo que todos nos lo merecemos y sinceramente pienso que nuestro equipo es tan bueno que está perfectamente capacitado para lograrlo.

Respeto inmensamente la temporada que han hecho el Oviedo, el Mirandés y el Almería, tanto como reivindico la nuestra: sensacional. Yo elijo creer. Por números y por juego nos hemos merecido estar en esta pelea por el ascenso a Primera. Por las sensaciones que habéis generado vosotros en las gradas y en los emocionantes recibimientos con los que agasajáis a los nuestros en el exterior del estadio cada fin de semana, mucho más: La FIFA debiera plantearse invitarnos al Mundial de clubes para no perderse una afición como esta en el arranque de una gran competición.

Me gustaría vivir estos próximos partidos al lado de mi padre, Vicente, que fue el responsable de que mi sangre sea verdiblanca. Como la de muchos de vosotros, también por tradición familiar. Aunque en muchos casos, por desgracia, nuestros mayores no podrán estar en las gradas de los Campos de Sport, los que sí podamos ayudar desde nuestro asiento a que el Racing vuelva a donde se merece, lo estaremos haciendo también por la memoria de los que nos precedieron desde 1913 y, afortunadamente, por los que vendrán, porque este Racing sí tiene futuro. Gracias a vosotros. En Segunda, en Primera o más allá.

¡Gracias, racinguistas!

¡Aúpa Racing!