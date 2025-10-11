El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Máxima igualdad más allá del tópico

Fuerzas niveladas ·

Tras dos meses de competición no se ha abierto hueco en la lucha por el ascenso en lo que ya es una tónica en la extremadamente pareja Segunda División

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Ayer no ocurrió, pero son unas palabras que José Alberto López repite como un mantra: la Segunda es una competición muy igualada. La más igualada ... de todas, incluso. Dado que lo repiten todos los entrenadores de todas las categorías, desde Primera División hasta la Liga Fecav, el mensaje suena muchas veces a estereotipo, gastado por el uso. Pero en este caso el asturiano tiene razón, porque las estadísticas muestran que, año tras año, la categoría de plata muestra mínimas diferencias entre los equipos de cabeza y los modestos. En lo que a juego se refiere, pero también en cuanto a resultados y puntos.

