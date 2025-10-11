Máxima igualdad más allá del tópico

Ayer no ocurrió, pero son unas palabras que José Alberto López repite como un mantra: la Segunda es una competición muy igualada. La más igualada ... de todas, incluso. Dado que lo repiten todos los entrenadores de todas las categorías, desde Primera División hasta la Liga Fecav, el mensaje suena muchas veces a estereotipo, gastado por el uso. Pero en este caso el asturiano tiene razón, porque las estadísticas muestran que, año tras año, la categoría de plata muestra mínimas diferencias entre los equipos de cabeza y los modestos. En lo que a juego se refiere, pero también en cuanto a resultados y puntos.

Este inicio de curso lo ha vuelto a confirmar. Si el año pasado el Racing fue durante unos meses felices una excepción, marchándose como líder en solitario, la dinámica ha vuelto ahora a lo habitual: un nutrido grupo de aspirantes entre los que ninguno consigue abrir brecha. Cuando ya se han consumido ocho jornadas o, lo que es lo mismo, casi el 20% del calendario, ningún equipo se ha destacado y solo cinco puntos separan al sexto clasificado, que marca la frontera por clasificarse para la fase de ascenso, del 18º, el último que pierde la categoría.

A la estadística ayuda que la Segunda División ponga muchas plazas de promoción en juego: dos de ascenso directo, cuatro de play off y cuatro de descenso directo, de modo que hasta diez equipos, casi la mitad de los que la integran, se ven involucrados año a año en el juego de ascensos y descensos. Todos ellos con rivales muy cerca, de modo que el número de clubes que llega a la recta final de la temporada en tierra de nadie; ya sin opciones de ascenso ni peligro de descenso, es casi siempre mínimo.

Desde la temporada 2015-2016, los primeros sesenta días de Liga cumplen con esa montaña rusa de la denominada como Liga 'Hypertensión'. Lo es, porque las aspiraciones de los clubes llamados a ascender o a luchar por la permanencia se cruzan en estas primeras jornadas. Clubes como el Andorra ya saben lo que es ganar el apelativo de equipo revelación con un gran arranque, y vivir entre lágrimas el mes de mayo. Lo mismo el Mirandés, de equipo que inicia como un tiro la Liga y se viene abajo pasadas las navidades...

Hoy Deportivo y Racing colideran la categoría con 16 puntos en lo que es casi un calco de la de hace una década. Entonces los dos equipos que ocupaban las plazas para el ascenso directo eran el Osasuna y el Córdoba, y solo los rojillos subieron, y lo tuvieron que hacer vía play off varios meses después.

Tampoco en la lucha por la permanencia hay equipos descolgados tras ocho jornadas

Apenas dos partidos separan a los equipos de cabeza de lospeor clasificados

El patrón es el mismo temporada tras temporada, y en todos los equipos son conscientes de ello, pese a que haya entidades que opten por un cambio de timonel a las primeras de cambio, como ha sucedido ya esta temporada con las destituciones de los técnicos de la Cultural, el Castellón y el Sporting, precisamente el rival del Racing, esta misma semana, con el trueque entre Asier Garitano y Borja Jiménez.

Sin embargo, los nueve puntos del Sporting no eran indicativo de qué sucedería en las próximas jornadas o el resultado final, a tenor de los patrones de la última década, más allá de las sensaciones que han podido llevar a los asturianos a forzar la destitución de su ya exentrenador. Las diferencias entre los equipos son mínimas, y todas las jornadas se dan resultados que propician que la distancia entre, por ejemplo, el play off de ascenso y los puestos de descenso sea de solo cinco puntos.

Con 24 puntos disputados, nunca ha habido un equipo que haya logrado el total del botín liguero, es más, ni siquiera ha llegado a la veintena en los primeros ocho partidos del campeonato. Un total de 19 consiguieron el Levante (temporada 16-17, ascendió), el Málaga (temporada 18-19, sin ascenso), y el Cádiz (temporada 19-20, y ascendió).

De modo que el mantra de JAL se revela cierto y amparado en estadísticas. Otro pilar en su argumentario para apelar a la cabeza fría y tranquilizar a un entorno que temporada tras temporada, fruto del crecimiento global del club, exige cada vez más a su Racing.