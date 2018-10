El mejor equipo de toda la Segunda B

«Estamos en racha, pero si vamos de sobrados nos pueden pintar la cara»

«Fuimos superiores», aseguró Jon Ander ayer al término del entrenamiento en La Albericia.Se refería al partido ante el Langreo, pero el vasco bajó la voz como si le costase reconocer la situación. El delantero parece no haber perdido esa humildad que debió labrarse en el Amorebieta, de donde vino al Racing, y que aquí le están reforzando. Hay quien dice que el Racing va 'sobrado' en los últimos partidos, sin embargo Jon Ander pide cautela: «Sobrados no. Si fuéramos así cometeríamos un error. Hay cosas que se están haciendo muy bien, pero como vayamos de sobrados y saquemos pecho nos pueden pintar la cara. Puede ser en Copa el miércoles o en El Molinón el domingo».

La racha del Racing no ofrece debate; ocho partidos de Liga con dos empates y seis victorias más los dos duelos coperos superados con nota. Es evidente que el equipo muestra unas maneras de rival a batir que imponen respeto. El delantero expresó su opinión:«Miedo, no. Lo primero, al venir a El Sardinero ya se ve que el campo es diferente a los que se suelen ver en Segunda B. Es verdad que en casa estamos jugando muy bien y es lógico que el rival venga con un respeto.Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Si no igualamos la intensidad de los rivales, que juegan contra el Racing o el líder con ese plus, es posible que nos pinten la cara». El futbolista, que abrió precisamente con su gol el pasado sábado la lata ante el Langreo en la primera pelota que tocó tras ingresar en el campo, señaló que después de un inicio de temporada en el que «los resultados llegaban, pero el juego era más discreto», la situación ha cambiado:«Ahora sí que se nota que estamos jugando bien, sobre todo en casa y metiéndole mucho ritmo al balón; parándolo cuando es necesario y queremos.La verdad es que últimamente sí estamos siendo superiores».

El vasco indicó que «da confianza jugar como está jugando el equipo y la racha, pero con mucha humildad. Es octubre y las notas las dan en junio». A este equipo no hace falta que nadie le recuerde que la Segunda B es eterna y que después de un año espectacular se puede perder todo en quince días.

En cuanto a las sensaciones de cara a mantener este ritmo de resultados, Jon Ander lo tiene claro. «Veo al equipo muy bien, porque somos veinte jugadores más los que nos ayudan del filial y veo preparado a cualquiera para afrontar tanto el partido del miércoles como el del domingo». El delantero recalcó su optimismo al asegurar que «dos días después del partido ante el Langreo la gente tiene ganas y mucha motivación.Eso es que el equipo está enchufado».

Mañana será titular, casi con toda seguridad, tras la lesión de Segovia:«Nunca es bueno que se lesione un compañero, espero que se lo menos posible. Si juego aprovecharé la oportunidad». Finalmente, reconoció que lo de mañana es especial:«Claro que es un partido especial por lo que nos puede dar después.Si ganamos sería una forma de dar algo atractivo a la gente que se lo merece».