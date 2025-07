Tres partidos, tres victorias. Aunque cualquier aficionado verdiblanco firmaría perder todos los bolos veraniegos si eso significa subir un peldaño respecto al pasado curso y ... lograr el ansiado ascenso. A José Alberto, el entrenador del Racing, el tercer amistoso de la pretemporada, ante el Sporting en la localidad asturiana de Grado, no le dejó malas sensaciones. Pero el míster volvió a insistir. «Hay que reforzar todas. Si queremos mejorar y pelear con los mejores, tenemos que mejorar en todas las posiciones». En cuanto a caras nuevas, porque el retorno de Yeray no cuenta para este asunto, el casillero del Racing luce un '0'. Y hoy es ya 28 de julio. Apenas quedan 20 días para que el balón ruede de forma oficial, el 16 de agosto –a las cinco de la tarde– en los Campos de Sport ante el Castellón.

El tercer bolo veraniego tuvo, como todos «cosas buenas y cosas a mejorar», afirmó el técnico verdiblanco. «Pero bueno, estoy contento por el esfuerzo. A nivel defensivo fuimos bastante más sólidos que en los partidos anteriores. Creo que el Sporting tan solo tuvo una ocasión, que fue fuera de juego y que luego paró muy bien Jokin. Solo recuerdo esa ocasión». Los asturianos, aunque sin generar peligro, metieron durante muchos minutos al Racing en su campo, sobre todo en la segunda parte. Eso no le gustó a José Alberto. «Pasamos demasiado tiempo defendiendo, sin amenazar al rival. Creo que tenemos que hacer mucho más con balón. Por momentos, lo conseguimos sobre todo en la primera parte. En la segunda, con los cambios, y con el cansancio también nos costó». Pero el balance en general de lo visto en Grado le gustó a José Alberto. «Contento con el partido, con seguir sumando minutos, con que no haya lesiones, y ganando solidez y manejando mejor la estructura nueva».

Mejores en defensa «Estoy insistiendo mucho en porterías a cero, en darle importancia a no encajar goles»

Esa estructura nueva de tres centrales y dos carrileros más abiertos va cogiendo prestancia. José Alberto repetía varias veces la palabra 'solidez'. «Yo al equipo lo vi más cómodo por momentos. Incluso en la segunda parte, donde nos costó mucho salir de campo propio, estuvimos relativamente cómodos defendiendo», añadió el preparador asturiano del Racing. «El Sporting era muy difícil que progresase. Era todo una circulación exterior, bajo ritmo. Llegábamos bien a las ayudas, e incluso nos sacaron muy pocos centros laterales. Creo que es una de las claves». José Alberto incide especialmente en uno de los grandes debes de su equipo la pasada temporada. El Racing tiene pólvora de sobra arriba, pero encaja demasiados goles. Y José Alberto se ha propuesto terminar con esa sangría, al «ser más sólidos, más compactos, el ser un equipo que encaje menos. Estoy insistiendo mucho en porterías a cero, a darle importancia a no encajar. Porque sabemos del talento que tenemos y que en cualquier momento podemos marcar la diferencia». Un defensa, Javi Montero, saltó al campo en el último cuarto de hora. «Ha jugado poco tiempo, pero es importante que haya tenido minutos. Y creo que ha estado bien, como el equipo, cómodo en esos últimos quince minutos», resaltó el míster.

El sistema

Ese nuevo sistema ni el propio míster asegura que haya llegado para quedarse. «Voy a contestar lo mismo de siempre. El sistema lo marcan los jugadores. Ahora mismo no tenemos ningún '10' específico para jugar ahí. El 5-4-1 nos aporta otra estructura diferente que tenemos que manejar, que tenemos que utilizar a lo largo de la temporada, o ser una posibilidad real que podamos utilizar a lo largo de la temporada», añadió al término del encuentro en Grado. «Pero lo más importante es que los jugadores se sientan cómodos, que crean en lo que hacemos. Por eso digo que ellos van a ser los que marquen un poco, las características de ellos, cómo vamos a jugar, la estructura».

Íñigo Vicente y Yeray fueron protagonistas en Grado ante el Sporting, Andrés Martín lo es en cualquier partido... Ese tridente en la ofensiva también tuvo sus cosas buenas y sus lagunas durante el encuentro. «Por momentos bien, por momentos menos bien», señaló José Alberto sobre los tres. «Hay situaciones no forzadas que tenemos que dar mucha más continuidad al juego, no forzar acciones. Hemos tenido pérdidas en zonas comprometidas que en pretemporada no suele pasar nada, porque el rival está cansado, hay menos precisión... Pero que en la temporada te castiga mucho. Por parte de los tres. Tenemos que cuidar mucho esos detalles». Las mejores noticias surgen cuando los tres se entienden en ataque. «Cuando se juntan, saben asociarse, se relacionan bien, buscan superioridades, buscan progresar.... Por momentos, en ataque han estado muy bien y en defensa han estado comprometidos. Que ahí es donde jugadores tan determinantes en lo ofensivo tienen que dar un paso también en lo defensivo».