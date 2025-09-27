El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Suli, que salió en la segunda mitad del encuentro, controla la pelota Juanjo Santamaría

«Hemos hecho méritos para puntuar, e incluso ganar», dice Suleiman

El extremo compareció en zona mixta después del partido ante el Andorra para valorar el encuentro

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:39

Suleiman Camara le dio otro aire al equipo en la segunda mitad. «Un jugador como yo, basa su juego en intentarlo y superar al lateral. ... Hoy he tenido éxito. Estoy contento por lo sminutos que estoy teniendo y voy a intentar sumar más cada vez», dijo el catalán, satisfecho en lo individual. No tanto en lo colectivo: «Es una pena, porque queremos hacernos fuertes en casa. Creo que en el partido de hoy el equip o ha estado muy bien. Hemos tenido ocasiones de todos los colores. No ha querido entrar la pelota, pero este es el camino para sumar más victorias».

