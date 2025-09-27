«Hemos hecho méritos para puntuar, e incluso ganar», dice Suleiman El extremo compareció en zona mixta después del partido ante el Andorra para valorar el encuentro

Sergio Herrero Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:39 Comenta Compartir

Suleiman Camara le dio otro aire al equipo en la segunda mitad. «Un jugador como yo, basa su juego en intentarlo y superar al lateral. ... Hoy he tenido éxito. Estoy contento por lo sminutos que estoy teniendo y voy a intentar sumar más cada vez», dijo el catalán, satisfecho en lo individual. No tanto en lo colectivo: «Es una pena, porque queremos hacernos fuertes en casa. Creo que en el partido de hoy el equip o ha estado muy bien. Hemos tenido ocasiones de todos los colores. No ha querido entrar la pelota, pero este es el camino para sumar más victorias».

Fue más allá. «Hemos hecho muchos méritos para puntuar, incluso para ganar, pero así es el fútbol. A veces es injusto. Igual que otros días hemos tenido un poco más de suerte, hoy no la hemos tenido». Cuestionado sobre el déficit defensivo del equipo. Suleiman reconoció que «está claro que es una tarea pendiente que tenemos desde la temprorada pasada. Es un lastre que nos va pesando y para conseguir el objetivo debemos mejorar todo el equipo en defensa para tratar de encajar muchos menos goles». Por último, afirmó que «el vestuario está tranquilo. Hemos hecho un buen partido y nos da fuerza para encarar los próximos. No fue como el día de la Cultural».

