Michelin ya se entrena con el grupo y a Maguette se le complica el regreso El mediocentro continúa con un trabajo específico en solitario y salvo sorpresa no estará en la lista que mañana jugará ante el Ceuta

Marcos Menocal Santander Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Clèment Michelin sí, pero Maguette Gueye no. El francés regresó al grupo ayer y ya entrena a las órdenes de José Alberto. Se antoja prematuro ... que pueda ocupar un puesto en el once inicial mañana ante el Ceuta, pero eso es algo que debe decidir el míster porque el lateral ya esta disponible. Dos semanas después -concretamente el 11 de agosto-, el defensa sufrió una contractura en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante un partido amistoso, pero ya está en marcha. Su presencia puede hacer dudar desde fuera un cambio en el carril diestro, aunque parece que desde dentro lo tienen más claro y por el momento, tanto Álvaro Mantilla como Marco Sangalli están por delante del galo. Las pruebas de ayer en La Albericia no ayudan a resolver la ecuación, lo mismo que en el resto de demarcaciones. Sin embargo, con Maguette, al que se le vio entrenar al margen de sus compañeros y en solitario, es difícil pensar que pueda estar mañana en la lista, por lo que de alguna manera el equipo vuelve a estar en cuadro para recibir al Ceuta. Nuevamente, los futbolistas del filial serán los que completen una convocatoria con muchas carencias.

Noticia relacionada Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing La historia se repite, como ya ocurriera ante el Castellón y en el primer partido a domicilio frente al Albacete, y de nuevo jugadores canteranos en todas la líneas -muchos más que los habituales- vuelven a entrar en liza. La baja de Maguette es un contratiempo que José Alberto ha resuelto de diferente manera en las dos primeras jornadas; con Íñigo y Aldasoro ante el Castellón y con Canales y Sergio, frente al Albacete, esta última toda una sorpresa. En esta ocasión, es una incógnita lo que baraja para la medular del equipo. Todo hace indicar a tenor de lo visto y ensayado que, de nuevo, formará con el dibujo de tres centrales, con Mantilla y Sangalli abiertos en banda, aunque el técnico no ha dado una sola pista en toda la semana. La buena noticia es la recuperación de Asier Villalibre, a quien se le cuidó la semana pasada y durante esta ha recuperado el maltrecho psoas decrecho y está a disposición del míster.

