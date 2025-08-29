El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Maguette trabaja en solitario en La Albericia. Juanjo Santamaría

Michelin ya se entrena con el grupo y a Maguette se le complica el regreso

El mediocentro continúa con un trabajo específico en solitario y salvo sorpresa no estará en la lista que mañana jugará ante el Ceuta

Marcos Menocal

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Clèment Michelin sí, pero Maguette Gueye no. El francés regresó al grupo ayer y ya entrena a las órdenes de José Alberto. Se antoja prematuro ... que pueda ocupar un puesto en el once inicial mañana ante el Ceuta, pero eso es algo que debe decidir el míster porque el lateral ya esta disponible. Dos semanas después -concretamente el 11 de agosto-, el defensa sufrió una contractura en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante un partido amistoso, pero ya está en marcha. Su presencia puede hacer dudar desde fuera un cambio en el carril diestro, aunque parece que desde dentro lo tienen más claro y por el momento, tanto Álvaro Mantilla como Marco Sangalli están por delante del galo. Las pruebas de ayer en La Albericia no ayudan a resolver la ecuación, lo mismo que en el resto de demarcaciones. Sin embargo, con Maguette, al que se le vio entrenar al margen de sus compañeros y en solitario, es difícil pensar que pueda estar mañana en la lista, por lo que de alguna manera el equipo vuelve a estar en cuadro para recibir al Ceuta. Nuevamente, los futbolistas del filial serán los que completen una convocatoria con muchas carencias.

