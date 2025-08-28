Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing

José Alberto López ya tiene uno de los refuerzos que necesitaba. Se trata del defensa Pablo Ramón, cedido por el Espanyol hasta el 30 de ... junio, y que se incorporará de inmediato a la disciplina verdiblanca. El director deportivo, Chema Aragón, sigue así con una política que ya dejó entrever semanas atrás: continuar reforzando el equipo a corto plazo con futbolistas cedidos. En este caso un prometedor defensa que ha estado todo el verano en la lista del director deportivo, pero cuya salida solo ha cristalizado ahora, cuando está muy cerca de cerca de cerrarse el mercado y futbolistas y clubes, en especial los descartes y las promesas, buscan acomodo y minutos para la nueva temporada.

En este caso, el Racing no ha especificado si el zaguero se incorpora con opción de compra, y en caso de no ser así será no solo la cuarta incorporación a préstamo (todas las que se han producido este verano), sino que solo Asier Villalibre ha llegado con la posibilidad de que a lo largo del curso el club pueda hacerse con sus servicios en propiedad a cambio de un traspaso.

Con la llegada de Pablo Ramón se apuntala el centro de la defensa, muy escaso de efectivos tras la rescisión de Javi Montero. Máxime cuando los otros dos centrales, Mantilla y Salinas, han asumido las funciones de lateral derecho e izquierdo en este inicio de temporada. El jugador se incorporará de inmediato, al disponer el club de numerosas fichas libres y no tener ningún problema con el límite salarial. De hecho, debe inscribirse al jugador antes del próximo lunes a medianoche, y no se puede descartar que, como ocurrió con Peio Canales, entre ya en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Ceuta.

Formado en las categorías inferiores del Mallorca (llegó a debutar con el primer equipo en Copa) y después en las del Real Madrid, Pablo Ramón Parra (Calvià, 30 de junio de 2001) se incorporó en 2023 al Mirandés, que entonces tenía a Aragón como máximo responsable. De Anduva dio el salto a Primera con el Espanyol, aunque sin llegar a debutar en la máxima categoría la temporada pasada. Ahora jugará como cedido en el Racing en una temporada en la que con una defensa escasa de efectivos puede tener muchas oportunidades. Se trata de un defensa polivalente, pero su demarcación natural es la de central.

Este cambio de aires supone una oportunidad de crecimiento para el defensa a la vez que refuerza una zaga verdiblanca muy necesitada numéricamente tras las salidas no solo de Montero, sino también de Pol Moreno y Saúl. Busca consolidarse como profesional, después de una brillante carrera en las categorías inferiores y con el salto a Primera como próxima meta, ya sea regresando a Cornellá o como futbolista del Racing –o ambas cosas–.

Durante su etapa con el juvenil del Real Madrid llegó a disputar la Europa Youth League antes de ascender al filial y disputar 17 partidos en la extinta Segunda B y 47 compromisos en Primera RFEF entre 2020 y 2023.

Su debut en Segunda se produjo en el curso 23-24, con gran éxito: 35 partidos en Segunda antes de regresar de forma extremadamente breve al Real Madrid y ser traspasado al Espanyol, club al que pertenece pero con el que aún no ha debutado en Primera. Sí ha alcanzado la internacionalidad en categorías inferiores, tanto en la sub-18 como en la sub 19 con España, con un total de once participaciones.

Pablo Andrés se convierte así en ese «algo atrás» que Chema Aragón reconocía hace semana y media, durante la presentación de Peio Canales, que necesitaba el equipo. Pero con su incorporación no se cierra en absoluto la plantilla. El propio director deportivo reconocía asimismo que son necesarios des futbolistas de ataque; del centro del campo en adelante, «aunque no necesariamente delanteros centro».

Así, con las cuatro cesiones más el regreso de Yeray ya son cinco las novedades respecto a la plantilla de la temporada pasada. Pero después de haber experimentado once bajas el equipo necesita más. Los dos citados futbolistas de ataque e incluso un mediocentro. Esta última función la puede llegar a ejercer Peio Canales, pero en ese caso volvería a quedar coja la mediapunta.

Además, de que se produzcan o no incorporaciones depende que pueda haber incluso alguna salida más. Es el caso de Suli Camara, que aún no se ha estrenado en las dos primeras jornadas. También hay equipos de Segunda, caso del Ceuta, y de Primera RFEF interesados en Jeremy, pero más allá de los planes de futuro y formación de club y futbolistas hay algo muy claro: por el momento, si no hay más fichajes, no se pueden habilitar nuevas salidas.