El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Ramón, durabnte un entrenamiento con el Espanyol.
Fútbol | Racing

Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing

El cuarto fichaje del verano llega también como cedido, al igual de Villalibre, Peio Canales y Andreev

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:19

José Alberto López ya tiene uno de los refuerzos que necesitaba. Se trata del defensa Pablo Ramón, cedido por el Espanyol hasta el 30 de ... junio, y que se incorporará de inmediato a la disciplina verdiblanca. El director deportivo, Chema Aragón, sigue así con una política que ya dejó entrever semanas atrás: continuar reforzando el equipo a corto plazo con futbolistas cedidos. En este caso un prometedor defensa que ha estado todo el verano en la lista del director deportivo, pero cuya salida solo ha cristalizado ahora, cuando está muy cerca de cerca de cerrarse el mercado y futbolistas y clubes, en especial los descartes y las promesas, buscan acomodo y minutos para la nueva temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa
  4. 4

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  5. 5

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  6. 6 Noja se prepara para sus fiestas
  7. 7

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  8. 8

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  9. 9

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  10. 10 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing

Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing