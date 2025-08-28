El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chema Aragón ojea su móvil mientras conversa con Manolo Higuera y José Alberto López en los Campos de Sport. Javier Cotera
Racing | Fútbol

El Racing y los fichajes, cinco días al límite

El equipo necesita imperiosamente firmar tres o cuatro jugadores para reforzar una plantilla escasa ante del lunes, cierre del mercado estival

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Cinco días para que finalice el plazo para incorporar jugadores. Cinco días para que se acabe el mercado de fichajes. Ese es el tiempo del ... que dispone Chema Aragón para apuntalar una plantilla a la que le faltan tres o cuatro jugadores para dar forma a la idea que el mandatario, junto a José Alberto, se planteó hace casi tres meses cuando después de la eliminación ante el Mirandés en la fase de ascenso, el vallisoletano recogió el testigo de Mikel Martija como arquitecto para esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Racing y los fichajes, cinco días al límite

El Racing y los fichajes, cinco días al límite