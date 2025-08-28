El Racing y los fichajes, cinco días al límite

Cinco días para que finalice el plazo para incorporar jugadores. Cinco días para que se acabe el mercado de fichajes. Ese es el tiempo del ... que dispone Chema Aragón para apuntalar una plantilla a la que le faltan tres o cuatro jugadores para dar forma a la idea que el mandatario, junto a José Alberto, se planteó hace casi tres meses cuando después de la eliminación ante el Mirandés en la fase de ascenso, el vallisoletano recogió el testigo de Mikel Martija como arquitecto para esta temporada.

«Paciencia», repitió en su presentación el 19 de junio, y con el mismo discurso compareció el presidente, Manolo Higuera, un mes más tarde, tratando de calmar los nervios de una afición desatada por ver mejorar su equipo mientras veía como lo hacían, y mucho, sus rivales.

Restan cinco días para que las negociaciones empezadas hace semanas cristalicen. Un central, mediocentro y dos hombres de ataque con polivalencia. Esa es la hoja de ruta, que no ha negado en las pocas intervenciones en las que se ha soltado el técnico. En todas apuntó en la misma dirección: «Normalmente, lo bueno se hace esperar y llega al final». La frase la compartieron Aragón y un José Alberto aleccionado para disimular sus posibles prisas. Bien esa cierto, que el entrenador ha hecho de la necesidad virtud, y mientras esperaba los refuerzos ha aprovechado el tiempo para hacerse más fuerte defensivamente y, por el momento, con excepciones, le ha cundido. Ahora, con dos triunfos en dos partidos de Liga, todo parece más sencillo, pero es innegable que a la plantilla le sigue faltando reforzarse después de disipar las dudas del objetivo: ascender.

Descompensado 11 jugadores han dejadoel equipo por finalizarcontrato, terminar cesióno decisión técnica 4 incorporaciones. El regresode Yeray y los cedidos Andreev, Peio Canales y Villalibre, esteúltimo con opción de compra.

Las salidas Terminaban cesión Vencedor, Meseguer, Rober González, Pablo Rodríguez y Karrikaburu

Terminaban contrato Parera, Pol Moreno, Ekain y Lago Junior.

Rescisión de contrato Javi Montero y Saúl.

El Racing cuenta en estos momentos con solo 17 fichas en el primer equipo, si bien tanto Jeremy como Salinas son ya en la práctica jugadores de la primera plantilla. Aun así, un bloque de 19 futbolistas que se antoja muy escaso para afrontar la competición más larga del fútbol español, con 42 jornadas más, y en caso de clasificarse entre el tercer y el sexto puesto, dos o cuatro partidos más de fase de ascenso.

La mayor dificultad que afronta el Racing es la de asumir nuevos traspasos . Tras los esfuerzos hechos durante los dos últimos años y sin haber percibido tampoco ningún ingreso por venta de futbolistas, como ocurrió el verano pasado con los cuatro millones percibidos -a plazos- por Peque, Chema Aragón se ha visto obligado a pedir cesiones o esperar mucho, o al menos más de lo que hubiera deseado, a que determinados futbolistas y sus clubes despejen su futuro. De ahí ese escaso bloque de 17 futbolistas (19, si se prefiere) con los que cuenta José Alberto López, y que ha propiciado la promoción de varios canteranos.

La necesidad de efectivos en el centro de la zaga es patente. De hecho, los centrales titulares solo tienen dos relevos naturales: Mantilla y Salinas, precisamente los dos futbolistas que en estas dos primeras jornadas han ocupado los laterales.

El mediocentro es otro de los puestos que necesitan reforzarse. En la primera jornada la lesión de Maguette obligó a José Alberto a alinear de inicio a un Íñigo Sainz-Maza que llevaba diez meses sin competir y apenas había tenido unos minutos en pretemporada. Acusó la falta de ritmo y en la segunda jornada el titular fue el canterano Sergio, que ya había debutado en la primera jornada, precisamente sustituyendo al capitán. El objetivo es un organizador de perfil más creativo, pero más allá de esas valoraciones es necesario un cuarto hombre para afrontar la Liga con garantías.

JAL tiene siempre la posibilidad de alinear a Peio Canales en la demarcación, pero sería desvestir un santo para vestir a otro: el Racing se quedaría entonces con Jeremy como único mediapunta, dado que el técnico ya ha manifestado que prefiere a Yeray en banda.

Junto a estas dos premisas, al equipo le faltan, en palabras de Chema Aragón, dos futbolistas de ataque, aunque no necesariamente delanteros centro. Jugadores que ofrezcan alternativas y nuevos recursos tácticos, además de suplir con solvencia cualquier eventual ausencia de los jugadores franquicia: Andrés y Vicente. No se puede descartar incluso que se refuerce la punta. Arana -cuando se recupere de su lesión- y Villalibre son dos delanteros de extraordinaria garantía, pero la baja del canario a principio de temporada ha evidenciado que cualquier contratiempo deja numéricamente muy desguarnecida la vanguardia.

Hasta la fecha, Aragón ha cerrado tres incorporaciones, todas ellas mediante la modalidad de cesión: Plamen Andreev, Peio Canales y Asier Villalibre. No ha habido ningún pago por traspaso ni tampoco se ha firmado a futbolistas libres. Los préstamos son además de características muy diferentes. El Racing tiene una cláusula de penalización si Peio Canales no juega los partidos en los que esté disponible y el club cuenta a cambio con una opción de compra sobre Asier Villalibre, cedido por el Alavés.

La llegada Andreev deja la portería cubierta como era necesario tras la salida de Miquel Parera. Lo del portero no era una cuestión de preferencias sino una obligación, y se ha optado por un futbolista joven con rol de suplente y que previsiblemente tendrá una estancia corta en Santander, al no existir opción de compra y ante el estatus de titular de Ezkieta.

En defensa, sigue faltando un central con experiencia y poso en la categoría, algo que ha tenido el Racing en las últimas temporadas y que siempre le ha supuesto un beneficio. Las anteriores plantillas contaron con Jordi Figueras, Germán Sánchez o, sin ir más lejos, el curso pasado, Javi Montero. El Racing a día de hoy no lo tiene, Aragón lo sigue buscando y a cinco días para echar la persiana lo espera. Es obvio, que las negociaciones, pese a que no se han desvelado, están muy avanzadas, pero todo hace indicar que el zaguero al que espera el director deportivo tiene varias ofertas encima de la mesa y la del Racing es una.

Lo mismo sucede con el mediocentro, de ahí que en estos últimos días el escenario sea el mismo. Uno de los jugadores a los que se ha seguido es Oier Zarraga, pero al menos por el momento el vasco continúa en el Udinese, con el que ya ha jugado en la primera jornada de la Serie A.

El Racing está así a expensas de las decisiones internas de otros clubes para cerrar definitivamente su equipo. Ya sea a través de cesiones, descartes de otros clubes (preferentemente de Primera) o rastreando el mercado de agentes libres que deban ya buscar equipo, puesto que también para ellos el tiempo comienza a apremiar.

Salvo sorpresas de última hora, se mantendrá el bloque Lo excesivamente parado que ha estado el mercado estival para el Racing también ha tenido una vertiente muy positiva, siempre que en los próximos cinco días no se produzca una mala noticia para JAL. El club ha conseguido, como era su objetivo, mantener el bloque titular y, sobre todo, a sus tres jugadores de referencia: Íñigo Vicente, Andrés Martín y Juan Carlos Arana. Al menos por estos dos últimos han mostrado interés otros equipos, aunque según Aragón no haya llegado una propuesta económica en firme al Racing. También ocurrió el año pasado con Vicente, y precisamente atar a los tres futbolistas, con el contrato firmado el año pasado por Andrés y las renovaciones de larga duranción de sus compañeros, ha supuesto un importante esfuerzo económico al club que puede ser aún mayor según cómo evolucionen las circunstancias.

El director deportivo no puede jugársela a una carta y tiene experiencia suficiente como para no fallar, manejar alternativas si la cesión o contratación de futbolistas contrastados por los que trabaja no sale adelante. Otro asunto es que le pueda salir más caro, pero ese escenario es algo con lo que ya cuenta después de que hayan pasado alrededor de sesenta días y no se hayan cerrado las operaciones. Llegar a los últimos cinco sin hacer los deberes es un ejercicio de ingeniería financiera y deportiva en el que hay que medir muy bien las consecuencias. Puede salir muy bien, pero también puede ocurrir todo lo contrario. El Racing puede tirar de hemeroteca y encontrar ejemplos tanto de lo uno como de lo otro.

En un mercado que ya asoma la bandera de cuadros, no solo se habla de llegadas sino también de salidas. Los mandatarios racinguistas han afirmado en varias ocasiones que ningún futbolista ha pedido marcharse, pero es obvio que algunos están en la puerta. Suleiman Cámara abandonará el equipo casi con toda seguridad, salvo que al final no exista un acuerdo con su lugar de destino. El jugador no ha encontrado su sitio, o más bien José Alberto no ha logrado dar con él. Le queda una temporada más de contrato y se buscará una fórmula en la que ambas partes estén de acuerdo. La otra salida puede ser la de Jeremy, pero esta depende de quién pueda venir. Si se cubren los puestos que se demandan el joven jugador podría seguir su formación fuera de Santander, mientras que si no llegan, José Alberto lo necesitará como se ha visto en este inicio de liga donde el hispano-ecuatoriano ha sido titular ante el Albacete.