José Alberto: «Estamos en un momento extraordinario, con muchísima ilusión, ambición y exigencia»

El partido ante el Granada supuso muchas cosas. Vencer en primer lugar los miedos. Esos que hacían pensar en otras temporadas en las que el objetivo se escapó de entre los dedos. Y la clasificación para el playoff ha supuesto reactivar la ilusión. Y no solo entre los aficionados, sino tambén entre la propia plantilla verdiblanca. El gol de Sangalli, con ese balón avanzando desde muchos metros para que todo el estadio tuviese tiempo para cantar el gol, «creo que fue una liberación, para todos. Hay una imagen que para mí es la imagen hasta este momento, la reacción de todo el mundo yendo a abrazar a Sangalli. Fue algo impresionante. Una instantánea dice mucho de lo que es este grupo, este equipo».

José Alberto López se sentaba ante los medios en su habitual comparecencia de los viernes antes del partido de turno del fin de semana. Al míster se le venía ilusionado. «Estamos bien. Con ganas y muy ilusionados. Ha sido una semana de buen trabajo, de mucha concentración. Con muchas ganas de que llegue el domingo», señalaba. Aunque el del domingo no será un partido normal, sino el primero de la eliminatoria ante el Mirandés. Pero José Alberto no quiere que suene a partido diferente en cuanto a más presión. «Normalidad», señaló el míster cuando se le presuntaba por la gestión de esa presión añadida. «Al final, en el fútbol profesional hay presión en cuanto a un resultado. Todas las semanas. Hay halago o crítica. Tenemos que intentar mantenernos al margen de lo que es ajeno a nosotros, centrarnos en el trabajo, en mejorar como equipo. Y por suerte, ahora estamos en un momento extraordinario, con muchísimima ilusión, ambición y exigencia. Y sabiendo que vamos a tener un rival delante muy difícil porque ha hecho una temporada brillante». Ni siquiera el hecho de que sea una eliminatoria a 180 minutos cambia mucho el planteamiento respecto a un partido normal de Liga. «No hay mucha diferencia. Es un partido de fútbol, once para once y un balón. Y a partir de ahí, a imponerte al rival que tienes enfrente. Es más gestionar la energía, las emociones, el ambiente que rodea este tipo de partidos. Gracias a nuestra afición, llevamos viviéndolo muchas semanas. Lo cual quiere decir que en ese ambiente sabemos convivir y competir a alto nivel. Lo que tenemos que hacer es volver a repetirlo».

En Anduva

Se repite hasta la saciedad esta semana la palabra «detalles». Lo que puede decantar la balanza para un lado o para otro. Cuáles serán, «los dirá el propio partido», recalcó el asturiano. «Lo que está claro es que en este tipo de partidos, la contundencia en las áreas es muy importante». José Alberto quiso ser tajante con un concepto. «Y quiero dejar un mensaje muy claro. La eliminatoria no va a quedar resuelta ni para un lado ni para otro en nuestra casa. Se va a resolver en Anduva». Un escenario en el que el Racing no ha ganado en este curso -ha perdido los dos encuentros de Liga ante el Mirandés-. Pero a eso José Alberto le restó importancia. «Nosotros estamos preparados para compeitr y poder ganar. Hemos ganado en grandes escenarios este año. Y Anduva, aunque no lo hayamos conseguido en la Liga, lo podemos conseguir perfectamente. Tenemos que estar preparados para todo, para centrarnos en este partido, el que tenemos por delante en El Sardinero. Intentar ganarlo, y ganarlo con la mayor ventaja posible. Pero si no es así, la eliminatoria va a seguir abierta porque vamos a competir en cualquier escenario y ante cualquier tipo de rival», destacó. José Alberto otorgó el papel de favorito a los burgaleses. «El Mirandés es el favorito, porque nos ha ganado los dos partidos de Liga, porque nos ha sacado cuatro puntos en la clasificación, porque es un equipo que ha sido a nivel competitivo el mejor del año, el más regular y por eso está ahí», añadió el técnico verdiblanco. «Creo que ha hecho una temporada excepcional. Tiene un mérito increíble. Y va a ser muy, muy difícil».

El preparador verdiblanco no espera sorpresas del equipo jabato. «Ha sido un equipo muy reconocible todo el año. Aunque tiene posibilidad de ser vertical, con Panicelli y con Izeta, también es un equipo que si le dejas tiene capacidad para jugar con un mediocentro como Gorrotxa, que ha ofrecido un nivel altísimo y seguramente la próxima temporada estará en Primera División», recalcó. «Por fuera también tiene gente con capacidad, rápida, con recorrido. Y luego atrás ha sido un equipo muy solvente. A nivel de solidez ha sido un equipo muy compacto, muy difícil de generarle ocasiones. En el partido de casa, y allí también en la primera parte, nosotros fuimos de los equipos que más ocasiones le hizo. Eso habla muy bien de su trabajo y de la dificultad que vamos a tener para superarles». José Alberto tiene claro «el partido que se va a jugar» y abogó por «adaptarnos a cualquier situación que se pueda dar a lo largo del partido, y a igualar el nivel de competitividad que tienen, que es su mejor arma».

Para derrotar a los burgaleses, será crucial que los jugadores del Racing den el mismo nivel mostrado ante el Granada. «Fue el 'clic' que necesitábamos en las cabezas de nuestros jugadores para ofrecer nuestro mejor nivel. Y el otro día creo que lo dieron. Y no solo a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo», comentó el míster verdiblanco. «Hoy en día, si tienes uno, dos, tres jugadores que a nivel defensivo no aportan lo necesario, el equipo lo nota muchísimo. Contra cualquier rival. El otro día tuvimos ese 'clic' en la cabeza que nos hizo darnos cuenta de lo necesarios que somos todos para atacar y defender. Cuando estamos a ese nivel competitivo, somos un equipo muy difícil».

José Alberto no quiso olvidarse de esa afición racinguista que, como el equipo, no puede estar más ilusionada. «Antes de ayer fui a ver a mi hijo en un partido en la playa y me encontré con una señoruca que me decía: 'hijo, vas a acabar conmigo. No estoy preparada para tanto sufrimiento'. Nos va a tocar sufrir. Porque somos el Racing. El fútbol va también de sufrimiento, pero también de disfrute, de ilusión, de vibrar con un equipo. A la gente no le puedo pedir absolutamente nada. Simplemente, darle las gracias por todo lo que está haciendo. Creo que la energía en torno al equipo, con respecto a la semana pasada, todos hemos notado que ha cambiado. El miedo a perder el playoff, a quedarnos fuera, se ha convertido en muchísima más ilusión. Esta semana los mensajes que recibimos son de muchísimo ánimo, de gratitud. A devolverles con nuestro esfuerzo y con nuestra forma de hacer las cosas todos esos mensajes que nos envían para que luego podamos celebrar todos juntos, que es lo que más deseamos», concluyó el míster.