Motivos para creer... y motivos para no confiarse 🟢 Ocasión propicia. Pese a su difícil momento, el Racing conserva su pegada y el escenario externo es favorable ⚫ Dudas y nerviosismo. Los malos resultados y la mala experiencia anterior alejan cualquier tipo de autocomplacencia

Aser Falagán Santander Viernes, 30 de mayo 2025, 07:11

A favor

1 Muy sólido en casaen la segunda vuelta

1Al contrario que en su arrollador arranque, cuando hacía pleno a domicilio y los pocos lunares llegaron en casa, en toda la segunda vuelta, el Racing solo ha cedido una derrota en los Campos de Sport. En un partido en el que le sirve el empate, la estadística juega, pese a sus malos últimos números, a favor. Ante el último rival de la zona de cabeza, el Real Oviedo, los de JAL cosecharon un empate a uno que, extrapolado al domingo, sería suficiente para asegurarse, en el peor de los casos, el sexto puesto, y quizá el quinto, aunque ya dependiendo de terceros.

2 Desequilibranteen ataque

Como el año pasado con Peque, el Racing tiene en Andrés Martín un seguro de vida desde los once metros. El andaluz, lanzador habitual, solo ha errado una pena máximo en todo el curso, suma ya 16 goles y en caso de que se tenga que ver cara a cara con Mariño tiene una gran confianza. Además, Karrikaburu ha llegado a final de temporada en su mejor momento (suma ya ocho goles pese a no haber sido titular habitual) y Arana, pese a sus altibajos, volvió a marcar la semana pasada saliendo desde el banquillo y ya totaliza doce.

3 Un portero en forma que salva puntos

Aunque fruto del juego del equipo y de la mala dinámica de los últimos tiempos encaja muchos tantos, Jokin Ezkieta es al mismo tiempo uno de los grandes baluartes del equipo, mantiene el nivel del mejor momento de la temporada y ha sido desequilibrante en muchos partidos. Ya la temporada pasada fue el portero con más intervenciones con éxito de Segunda División, lo que en un juego ofensivo y arriesgado como el que practica el Racing resulta especialmente importante. Muy fiable en el uno contra uno ante una buena delantera.

4 Solo una combinación de nueve le deja fuera

Racing-Córdoba y Almería-Tenerife son los dos partidos que pondrán en juego las últimas plazas de promoción de ascenso. Y solo una combinación deja fuera a los verdiblancos: caer derrotados en su feudo y que además el Almería gane a un Tenerife descendido, pero que ha experimentado una gran mejoría con Álvaro Cervera en el banquillo. De nueve combinaciones de resultados posibles, solo una apea a los cántabros, que no solo dependen de sí mismos, sino que incluso pueden encomendarse a una complicada, puesto que el Almería es indiscutible favorito en su compromiso, pero no imposible la carambola

5 Una plantilla más experimentada

Ya lo dijo incluso el entrenador: el año pasado, frente al Villarreal B, la mayor parte de los futbolistas del Racing no se habían visto nunca en una situación similar. En esta ocasión ya tienen una experiencia que les puede ser útil para sobrellevar la presión y la responsabilidad que un último y decisivo partido traen consigo. El equipo, como bloque, está más curtido que el curso pasado y al menos conoce las sensaciones que le recorrerán conforme se acerque la hora del choque y ya sobre el césped. Además, la misma presión tendrá que gestionar un Granada que se juega lo mismo que el Racing.

6 El club ha cerrado filas con sus futbolistas

Si de algo no se puede quejar la plantilla es del apoyo tanto en clave externa como interna que está recibiendo del club como institución; de su directiva. El propio presidente ha salido en rueda de prensa para ofrecer un mensaje de confianza y tratar de atajar las críticas y ha mostrado su respaldo a los futbolistas, como lleva haciendo desde su llegada con la política de renovaciones a largo plazo. No deben sentirse por lo tanto cuestionados pese a los últimos malos resultados ni llegar con esa mochila a un partido decisivo

7 El empate le sirveante el Granada

Aunque el partido se presenta en cierto modo como una final por el play off, existen matices. Por una parte, no es imposible que ambos equipos se clasifiquen para la fase de ascenso. Por otra, los cántabros parten con una ventaja estadística: un empate les beneficia, con lo que la presión del resultado, enorme para ambos equipos, puede serlo mayor aún para un Granada obligado a marcar y que por lo tanto puede entrar en el juego que más les gusta a los racinguistas: ese intercambio de golpes en el que se siente cómodo el Racing.

8 Los Campos de Sport, de nuevo una caldera

Si algo caracteriza a los Campos de Sport en los últimos tiempos es la fuerte implicación de la masa social. En un estadio que de nuevo registrará un lleno técnico, con una asistencia que puede rondar los 23.000 espectadores, se espera de nuevo un gran apoyo de la grada que genere un ambiente favorable para unos futbolistas que necesitan sentirse arropado. Se calcula que unos 500 granadinos seguirán el partido en directo, pero la lógica mayoría local en la grada será en este caso mayor que ante rivales como el Real Oviedo. Abrumadora.

9 Con todos los efectivos disponibles

Más allá de Íñigo-Sainz-Maza, lesionado desde principio de temporada y cuya baja, aunque ya ha vuelto a entrenar, se conoce desde hace meses y fue cubierta en el mercado de invierno, José Alberto López tiene a toda la plantilla a su disposición para afrontar una jornada clave. Podrá así plantear el partido sin los condicionantes que provocan las lesiones y sanciones y tener alternativas en el banquillo para intentar cambiar el guion en caso de ser necesario: para cargar más pólvora o pertrecharse en defensa de un resultado positivo.

En contra

1 No ha ganado unsolo partido en mayo

La estadística es en algunas ocasiones favorable o adversa según el modo en que se mire o el dato que se escoja. En todo el mes de mayo el Racing solo ha sumado dos puntos de los doce posibles, con sendos empates ante Real Oviedo y Eldense y derrotas ante el Cartagena y el Almería. Los problemas para sacar resultados positivos son evidentes y una dinámica que los verdiblancos deben revertir. Siempre con el salvavidas de ser conocedores de que el empate es suficiente, pero con la amenaza latente de que el Granada consiga el sorpasso.

2 La frustración delos malos resultados

Como en todos los momentos críticos, el racinguismo ha cerrado filas en torno al equipo, pero no se puede negar que los malos resultados han provocado cierta decepción o desilusión. Algo humano e inevitable que el equipo está en condiciones de revertir. De hecho, ha sido el propio club el que ha organizado un recibimiento a los futbolistas justo antes del partido precisamente en un día en que las peñas, que sí lo han solicitado y llevado a cabo en muchas ocasiones anteriores, no habían previsto esa actividad en concreto.

3 Le cuestacerrar los partidos

Si el rocanrol es su punto fuerte, una de las debilidades verdiblancas, quizá precisamente por esa concepción vistosa y ofensiva de su juego, es que le cuesta matar los partidos cuando el resultado es favorable. El último ejemplo se vio precisamente el domingo pasado frente al Eldense, cuando con el marcador a favor con un adversario ya virtualmente descendido –necesitaba dos goles y que el Zaragoza, que ya vencía, perdiera– no pudo evitar que le empataran en los últimos minutos sin amarrar el resultado ni hacer siquiera una falta.

4 Se enfrenta a un rival al alza

El cambio de entrenador le ha sentado bien a un Granada que ha ganado sus dos últimos partidos, precisamente los que Pacheta ha dirigido desde el banquillo andaluz. Su decisión de destituir a Escribá (a la vez sustituto de Guillermo Abascal) era extremadamente arriesgada, pero al menos por el momento ha funcionado. A diferencia del Racing, su dinámica en el corto plazo es positiva, aunque falta por comprobar si es solo fruto de ese empuje que suele provocar un nuevo inquilino en el banquillo o la racha se prolonga.

5 El fantasmade La Cerámica

La experiencia del año pasado puede ser útil precisamente eso, como experiencia, o por el contrario convertirse en un lastre. Si aquellas dos derrotas han sido valiosas para aprender de los errores y cómo gestionar el momento, habrán servido para algo. Pero por la cabeza de los futbolistas y de su cuerpo técnico, incluso de la masa social, puede planear lo sucedido el curso pasado: esas dos derrotas consecutivas, especialmente la encajada en la última jornada ante un Villarreal B ya descendido, y lastrar en lo psicológico a los racinguistas. Superar esa presión y fantasmas de pasado puede resultar fundamental.

6 El nerviosismo en la recta final de curso

El hecho de que el presidente, Manolo Higuera, saliera esta semana en rueda de prensa para mostrar su preocupación por una corriente de «autodestrucción», ante el pesimismo que ha comenzado a instalarse en torno a las posibilidades del equipo esta temporada, muestra que existe preocupación en el seno interno. Pese al exponencial e indiscutible crecimiento en todos los sentidos y parcelas, comenzando por la deportivo, existe preocupación porque se pierda la perspectiva, se hable de fracasos y, sobre todo, que ese caldo de cultivo se contagie a los futbolistas, les haga mella y se traslade sobre el césped.

7 Desde fuera, ya no se ve al Racing favorito

El mejor estado anímico en el que llegan los andaluces les convierte en ligeros favoritos para las casas de apuestas. Esto puede ser solo un dato anecdótico, pero refleja las dinámicas que muestran ambos equipos y en cierto modo el estado de ánimo de una y otra plantilla. Una, con un gran peso de responsabilidad tras liderar la clasificación durante varios meses y otra que se ha enganchado en el último momento a la lucha por el ascenso cuando parecía tener todo perdido, con el consiguiente espaldarazo de moral que significa.

8 Las desconexiones de los primeros minutos

El Racing ha encajado demasiados goles en los primeros minutos de partido, lo que siempre supone un problema, pero más ante un rival de similar potencial –al menos eso dice la clasificación– y en una cita final que no deja ya por lo tanto margen de reacción. Con la ansiedad que se ha comenzado a generar, comenzar el duelo en desventaja se convertiría en otro lastre de un Racing acostumbrado a remontar marcadores adversos, pero que ha perdido gran parte de esa pegada que le hacía compensar esos errores de concentración.

9 La temporada seha hecho muy larga

Con algunas excepciones, y ya sea por lo anímico, lo físico o las naturales rachas que atraviesa cualquier equipo a lo largo de la temporada, la Liga se le ha hecho muy larga al Racing, que no tiene ni la frescura ni el empaque que mostró hasta diciembre y, con sus altibajos, una vez superado el bache de fin de año y de febrero. Con algunas excepciones, la mayor parte de jugadores no están en el mejor momento del curso y el entrenador ha seguido confiando en un núcleo duro de no más de 14 jugadores, algunos con muchos minutos en las piernas