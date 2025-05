Bernardo Colsa (Santander, 1970) fue presidente de la Asociación de Peñas cuando peor estaba el Racing. «No sabíamos siquiera si íbamos a celebrar el centenario», ... decía. Eso sí, lejos de temer a los fantasmas del pasado, confía en que «si nos metemos en play off, no tengo ninguna duda de que el equipo sube».

–¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing?

–Un partido con mi padre, saliendo Damas del vestuario vestido entero de negro. Pero realmente lo que marcó mi posterior racinguismo fue la temporada 80-81. El ascenso contra el Levante, saltar al campo a festejarlo. Y hasta hoy.

–Fue presidente de la Asociación de Peñas en uno de los momentos más críticos del equipo. ¿Qué relación mantenía con el club?

–Simplemente era abogado y accionista, nada más. Un grupo de amigos me ofrecieron tomar las riendas de las peñas, ya había estado vinculado desde los 80 y aunque creía que era un tiempo que no era para mí, la situación que vivíamos en 2012 invitaba a dar un paso adelante. Asumí esa responsabilidad y estoy encantado de haberlo asumido.

–Participó en la junta de accionistas previa a la destitución de Ángel Lavín. ¿Cómo cree que ha evolucionado el club desde entonces?

–Los años desde 2012 hasta 2014 han sido lo más duro que he visto en mi vida. Veías la descomposición absoluta del club de tu vida. Entonces, comparar lo de ahora con lo que había en 2014, no se sostiene. Aquello era una podredumbre absoluta. No sabíamos siquiera si íbamos a celebrar el centenario.

–¿Cuáles han sido los pasos más importantes de los últimos años?

–Desde el 2012, el paso más importante fue la movilización de todo el racinguismo para echar a los okupas. Después, la normalización y compromiso que ha traído esta directiva para que el club continúe su trayectoria, es fundamental. Han permitido una opción de futuro para el Racing.

–Hablemos de la actualidad. ¿Qué balance hace en general de la temporada?

–Ha sido muy buena. Nos hemos divertido mucho, hemos pasado unos meses de ensueño, pero lamentablemente la competición nos ha puesto en nuestro sitio y no nos ha permitido luchar por el ascenso directo. Espero que termine bien el domingo.

–¿Qué cree que está fallando en los últimos partidos?

–Ahora no pido jugar bien al fútbol, ni las exquisiteces que se pueden pedir a lo largo de la temporada, ahora hay que saber competir y saber ganar. Hay equipos que lo hacen mucho mejor que nosotros. No hemos sido capaces de competir con los mejores y es lo que nos ha llevado a pelear por entrar en el play off.

–¿Qué le ha parecido la rueda de prensa sobre la autodestrucción de Manolo Higuera?

–Dar la cara siempre es muy bueno. Empezó la rueda de prensa muy bien pero me faltó mucho ímpetu en valorar lo que nos jugamos este domingo. Eché en falta que se mostrase mucho más contundente. Se centró demasiado en una espiral de autodestrucción que, puede existir, pero no está presente en la gran mayoría del racinguismo. Hay veinte mil tíos que van a ir el domingo, pero no van a ir a tirar cuchillos, van a ir para animar al equipo.

–Si el Racing entra en play off. ¿Hay algún equipo al que le tenga más miedo que a otro?

–Si nos metemos en play off no tengo ninguna duda de que el equipo sube. Ninguna duda. Respeto a todo, pero miedo a ninguno. En todo caso, que nos lo tengan a nosotros. Estoy convencido de que si el Racing se clasifica, el gran favorito somos nosotros.

–¿Ve al equipo preparado para lograr el ascenso esta temporada?

Lo primero es que se clasifiquen el domingo, a partir de ahí, ninguna duda. Es evidente que el equipo genera dudas. Claro que genera dudas. Pero hay que vivir con las dudas, hay que vivir con los fantasmas, con los miedos, la vida es así y hay que saber llevarla.

–¿Qué opina de la invitación del Racing para recibir a los jugadores el domingo?

–Que la gente vaya y de ánimos, pero lo más importante son estos días: el viernes, el sábado… Cuando veamos a los jugadores por la calle, paseando por la ciudad o por los pueblos, transmitirles toda la confianza. El aficionado no está en el 'prau', pero sí está en la grada y hay que saber jugar ese partido. Antes y durante.

–Un mensaje para la recta final.

–Somos un histórico que ha pasado por muchísimas vicisitudes. Esto es una cosa más en nuestra andadura histórica. Una opción que se nos ha puesto ahí gracias a la competitividad demostrada durante todo el año y ahora se trata de culminar. No nos han regalado jugar esta final, nos hemos ganado el derecho a jugarla. Somos el Racing, el Real Racing Club, el de 1913, ni más ni menos. Vamos a jugar un partido de fútbol para ganarle y demostrar que de verdad nos merecemos luchar por subir a Primera División.