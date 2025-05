«Ha habido muchas situaciones que no nos han beneficiado, pero eso ya ha pasado y no se puede cambiar»

Aser Falagán Santander Jueves, 29 de mayo 2025, 15:39 Comenta Compartir

«El vestuario está más unido y más fuerte que nunca». Sin dudas, pero lacónico y sin explayarse, Mario García respondía así a la primera ... pregunta en su comparecencia tras la sesión de entrenamiento en los Campos de Sport. El canterano reconoce que «ha habido muchas situaciones que no nos han beneficiado -no explicitó cuáles-, pero eso ya ha pasado y no se puede cambiar», de modo que toca «solo pensar en ganar el domingo». En cuanto a la presión por el resultado y el objetivo en juego, acota, sin negarla, que «eso es antes de que se empiece a jugar. Cuando comienza el partido cada uno sabe lo que tiene que hacer».

Sin salirse del guion, el lateral, convertido en titular habitual tras ganarle a Saúl la pugna que protagonizaron durante buena parte de la temporada, transmitía confianza en su mensaje, pero sin explayarse: «La motivación y ambición que tenemos es máxima. Estamos deseando que llegue el domingo para demostrarlo». No firma el empate, que clasificaría matemáticamente al Racing para el play off de ascenso: «El equipo va a salir a ganar, sabemos que jugamos en Santander ante nuestra gente, que no nos va a fallar, y nosotros a ellos tampoco». en consecuencia, lanza una máxima: «Vamos a salir valientes y a por ellos, pensando que va a salir bien». Vivirá, como sus compañeros, un recibimiento de la masa social, en este caso en forma de paseo hacia el estadio y organizado por el club; no a solicitud de las peñas. Lo vivirá con las mismas sensaciones que los anteriores; las mejores. «En todos los recibimientos que hemos tenido hasta ahora, e incluso cuando no los ha habido -reflexionaba en la sala de prensa de las Instalaciones Nando Yosu-, el ambiente ha sido increible y estoy seguro que el domingo va a ser igual».

